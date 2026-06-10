La guerra de drones ha dejado una lección clara para Ucrania: no pueden salir de casa sin una ametralladora de hace 100 años

Hace unos años, el Ejército de Estados Unidos descubrió que una ametralladora Browning M2 fabricada en la década de 1920 seguía funcionando dentro de las especificaciones originales después de más de 90 años de servicio. Lo sorprendente es que, un siglo después de su diseño, esta veterana arma vuelve a desempeñar un papel relevante en uno de los conflictos más tecnológicos del planeta.

Los drones y la realidad. Una unidad móvil de defensa aérea ucraniana se preparaba para lanzar un moderno dron interceptor cuando una simple misión de reconocimiento reveló el principal problema de la guerra tecnológica actual. El pequeño cuadricóptero enviado para comprobar posibles interferencias perdió repentinamente la señal y la operación tuvo que cancelarse antes siquiera de comenzar.

El episodio fue un recordatorio de que, en un campo de batalla saturado por la guerra electrónica, las herramientas más avanzadas pueden quedar inutilizadas en cuestión de segundos. Por eso, mientras Ucrania incorpora sistemas cada vez más sofisticados, sus soldados siguen manteniendo cerca armas mucho más antiguas que continúan siendo sorprendentemente útiles.

Vehículo blindado HMMWV ucraniano con dos ametralladoras M2 Browning para defensa antidrones

Los interceptores cambian las reglas. La necesidad de estos nuevos sistemas surgió cuando Rusia modificó sus tácticas. Los drones Shahed comenzaron a volar más rápido y a mayor altitud, fuera del alcance efectivo de muchas armas empleadas hasta entonces para defender ciudades e infraestructuras. Para responder, Ucrania ha desplegado drones interceptores capaces de perseguir objetivos a varios kilómetros de altura y a velocidades cercanas a los 320 kilómetros por hora.

Modelos como el P1-Sun o el Bullet representan una nueva generación de defensa aérea de bajo coste diseñada específicamente para combatir la amenaza de los drones kamikaze, convirtiéndose en una pieza cada vez más importante dentro de la red defensiva del país.

La vieja Browning se niega a desaparecer. Sin embargo, recordaban en Insider que la guerra está demostrando que la llegada de una nueva tecnología no siempre elimina a la anterior. Las ametralladoras pesadas Browning M2, diseñadas al final de la Primera Guerra Mundial y desplegadas masivamente desde los años treinta, siguen formando parte de las unidades móviles ucranianas.

Montadas sobre camionetas, estas armas continúan siendo especialmente eficaces contra drones que vuelan a muy baja altitud para evitar los radares. Mientras los interceptores cubren el espacio aéreo superior, las Browning siguen proporcionando una defensa inmediata contra amenazas que aparecen de repente a pocos metros sobre el terreno.

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Una defensa por capas. Los mandos ucranianos describen la defensa aérea moderna como un sistema profundamente escalonado en el que cada herramienta ocupa un lugar específico. Los drones interceptores pueden alcanzar objetivos que una ametralladora jamás podría tocar, pero también dependen de enlaces de comunicaciones vulnerables a interferencias y condiciones meteorológicas adversas.

Al mismo tiempo, Rusia adapta constantemente sus tácticas, haciendo que algunos drones sean más maniobrables o más difíciles de interceptar. En este entorno, la solución no pasa por sustituir un sistema por otro, sino más bien por combinar múltiples capas defensivas capaces de cubrir las debilidades de las demás.

La guerra electrónica como prota invisible. Uno de los factores más determinantes de esta evolución es la creciente importancia de la guerra electrónica. Lo ocurrido durante el entrenamiento de la unidad cerca de Kiev ilustra cómo una señal bloqueada puede paralizar una misión entera.

A medida que ambos bandos despliegan sistemas más sofisticados para interferir comunicaciones, navegación y control remoto, la fiabilidad se convierte en un factor tan importante como la potencia o la velocidad. Las armas más avanzadas ofrecen capacidades extraordinarias, pero también introducen nuevas vulnerabilidades que el enemigo puede explotar.

La principal lección para Ucrania. La guerra de drones en Ucrania está dejando una enseñanza inesperada sobre el futuro del combate. A menudo se presenta la innovación militar como una sucesión de tecnologías que sustituyen a las anteriores, pero la realidad observada sobre el terreno es siempre mucho más compleja. Los drones interceptores ya participan en la mayoría de los derribos de drones rusos y su importancia sigue creciendo, pero incluso ellos necesitan respaldo cuando las comunicaciones fallan, el tiempo empeora o el enemigo encuentra nuevas formas de evadirlos.

Por eso una ametralladora concebida hace casi un siglo continúa compartiendo misión con algunos de los sistemas más modernos del planeta. Y posiblemente, en la guerra del futuro, las armas revolucionarias seguirán necesitando un plan B que, en ocasiones, fue diseñado por ingenieros de otra época.

Imagen | X, General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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