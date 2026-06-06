Rusia blindó sus rutas logísticas contra drones. Ucrania ha respondido atacando algo mucho más vulnerable: el asfalto

En la primavera de 1945, Estados Unidos lanzó una campaña llamada Operation Starvation. En lugar de concentrarse en destruir barcos japoneses uno a uno, comenzó a sembrar minas en los estrechos y rutas marítimas por donde debían pasar. El resultado fue tan eficaz que decenas de rutas de convoyes tuvieron que abandonarse y el tráfico marítimo japonés se desplomó, convirtiendo la logística en un objetivo tan valioso como los propios vehículos.

De los camiones a las carreteras. La guerra logística entre Rusia y Ucrania está entrando en una nueva fase. Durante meses, Ucrania concentró sus esfuerzos en destruir camiones, convoyes, depósitos de combustible y otros objetivos que mantenían abastecido al ejército ruso. Moscú respondió reforzando la protección de sus rutas de suministro, desplegando defensas antiaéreas, adaptando sus movimientos y construyendo corredores cada vez más protegidos frente a los drones.

Ahora Kiev parece haber identificado una vulnerabilidad más difícil de solucionar: la propia infraestructura sobre la que circulan esos suministros. En lugar de perseguir únicamente vehículos concretos, los drones ucranianos están comenzando a sembrar minas sobre las carreteras que conectan Crimea con los territorios ocupados, transformando vías esenciales para la logística rusa en espacios donde cualquier desplazamiento puede convertirse en un riesgo.

La estrategia del bloqueo logístico. Las autoridades ucranianas describen esta campaña como un intento de imponer un “bloqueo logístico” al ejército ruso. El objetivo no es necesariamente cortar por completo las comunicaciones ni destruir cada vehículo que circula por ellas. La clave consiste en ralentizar el movimiento de suministros, aumentar la incertidumbre y obligar al enemigo a dedicar recursos crecientes a tareas de protección y limpieza.

Si un convoy debe detenerse constantemente para inspeccionar la carretera, si cada trayecto exige escoltas adicionales o si una ruta permanece cerrada durante horas tras la aparición de una mina, el efecto acumulativo puede resultar tan dañino como la destrucción directa de los vehículos. La guerra moderna depende tanto de la velocidad como del volumen de suministros, y cualquier reducción en el ritmo de movimiento repercute directamente sobre las unidades desplegadas en el frente.

Las carreteras a Crimea bajo presión. Las informaciones procedentes de fuentes rusas apuntan a que la campaña se está concentrando especialmente en el corredor terrestre que conecta Rusia con Crimea a través de los territorios ocupados del sur de Ucrania. Carreteras como la M-14 entre Mariúpol, Melitópol y Chongar o la R-280 Novorossiya han sufrido cierres parciales, restricciones de tráfico y daños provocados por minas lanzadas desde drones.

En uno de los incidentes más destacados, un camión Kamaz habría sido destruido y varios vehículos dañados tras la caída de minas sobre una carretera cercana a la frontera entre las regiones ocupadas de Jersón y Zaporiyia. Estos episodios se producen además después de una serie de ataques contra camiones cisterna y convoyes que ya habían obligado a las autoridades rusas a modificar rutas y limitar temporalmente el tráfico pesado.

Drones que convierten asfalto en trampa. La novedad no reside en el uso de minas, una práctica presente desde hace décadas en cualquier conflicto, sino en la forma de desplegarlas. Según diversos analistas, Ucrania está utilizando drones para distribuir minas ligeras impresas en 3D equipadas con sensores de movimiento o sistemas magnéticos. Estas cargas no necesitan destruir completamente un vehículo para resultar eficaces.

Basta con inmovilizar un camión en mitad de una carretera para generar atascos, interrumpir el tráfico y crear una concentración de objetivos vulnerables a posteriores ataques aéreos. Una sola mina puede detener una columna entera. Varias minas repartidas de forma periódica a lo largo de una ruta pueden obligar a paralizar el tráfico durante horas mientras se realizan inspecciones y operaciones de desminado.

La creación de zonas de interdicción. La táctica forma parte de un concepto más amplio que busca convertir las rutas logísticas rusas en auténticas zonas de interdicción por capas. Los conductores que recorren estas carreteras ya deben enfrentarse a drones FPV de emboscada, drones autónomos asistidos por inteligencia artificial y ataques dirigidos contra las defensas antiaéreas que protegen los corredores logísticos.

La incorporación de minas lanzadas desde el aire añade una amenaza permanente bajo las ruedas de cada vehículo. El resultado es una combinación de riesgos que multiplica la presión psicológica y operativa sobre cualquier movimiento de suministros, obligando a Rusia a vigilar simultáneamente el cielo, los márgenes de las carreteras y la propia superficie del asfalto.

La adaptación rusa. La respuesta rusa ya empieza a apreciarse en algunos sectores del frente. Fuentes ucranianas aseguran haber destruido sistemas antiaéreos Tor-M2 que estaban siendo trasladados para reforzar la protección de estas rutas vulnerables. Al mismo tiempo, algunos analistas consideran que Moscú podría intentar extender a las carreteras más alejadas del frente las estructuras de redes y túneles antidrón que ya utiliza en zonas de combate más próximas.

Sin embargo, recordaban en Forbes que proteger cientos de kilómetros de carreteras abiertas supone un desafío logístico y económico muy superior al de blindar algunos tramos cercanos a las líneas de combate. Precisamente ahí reside la lógica de la estrategia ucraniana: cuanto más extensa sea la infraestructura que deba protegerse, más difícil será garantizar su seguridad.

Crimea como objetivo indirecto. La presión sobre las carreteras también tiene una dimensión estratégica relacionada con Crimea. Ucrania lleva meses atacando sistemas antiaéreos, radares, lanzadores de misiles y otros activos que protegen la península.

Si las rutas terrestres que abastecen la región se vuelven más lentas y peligrosas, Rusia podría verse obligada a depender aún más del puente de Kerch, una de las pocas arterias logísticas de gran capacidad que siguen conectando directamente Crimea con territorio ruso. Esto aumentaría la importancia de una infraestructura que ya ha sido objetivo prioritario de Kiev en repetidas ocasiones.

Mantener abierta una carretera para volverla inútil. En definitiva, la gran innovación de esta campaña es que no busca necesariamente cortar una ruta de forma permanente. Ucrania parece perseguir algo más sutil: mantener las carreteras técnicamente abiertas mientras reduce progresivamente su utilidad. Si cada convoy necesita más tiempo, si cada inspección provoca retrasos y si cada parada incrementa la exposición a nuevos ataques, el flujo logístico se degrada sin necesidad de destruir la infraestructura.

Rusia ha dedicado enormes esfuerzos a proteger sus convoyes y corredores de suministro frente a los drones. La respuesta ucraniana consiste ahora en desplazar el problema unos metros más abajo. Cuando el objetivo deja de ser el camión y pasa a ser la carretera por la que debe circular, la tarea de proteger la logística se vuelve mucho más compleja.

Imagen | X, Oleksandr Ratushniak, Sasha Maksymenko

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