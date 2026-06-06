Burlarte del estafador que te manda un SMS parece inofensivo: es una muy mala idea

Es triste, pero hemos normalizado recibir intentos de estafa por todas partes. Un SMS de Correos te dice que no ha podido entregarte un paquete, en Instagram te dicen que has ganado un iPhone, el buzón de spam de tu correo electrónico está saturado y ahora hasta llegan estafas en el buzón de casa. Puede que hayas tenido la tentación de responder y trolear un poco al estafador, pero es mejor no hacerlo.

Por qué no es buena idea responder. Da igual que sea sólo para burlarte, responder manda un mensaje muy claro a quien está al otro lado: este número de teléfono está activo y su propietario tiene ganas de hablar. Esto hace que sigan llegándote más mensajes similares y también que tus datos sigan circulando en la dark web. Además, expertos en seguridad citados por el Wall Street Journal advierten de que, si tienes una conversación muy larga, puedes acabar dando algún detalle sin darte cuenta, como el país y ciudad donde vives, tu edad o detalles sobre tu familia.

Scambaiting. Es como se conoce a la práctica de interactuar de forma intencionada con estafadores, generalmente fingiendo ser una víctima ingenua para hacerles perder su tiempo y echarte unas risas. Hay subreddits enteros dedicados a este tipo de anécdotas, con usuarios que mantienen conversaciones de varias semanas y lo van compartiendo con la comunidad. Incluso existen creadores cuyo contenido se enfoca exclusivamente en el scambaiting, como el canal de YouTube Scammer Payback, en el que el protagonista inventa elaborados personajes y situaciones de lo más locas. Incluso ha llegado a colaborar con las autoridades para desmontar redes de estafas.

Qué se debe hacer. Lo mejor es no participar de ninguna forma con este tipo de mensajes, ni siquiera responder para pedir que dejen de contactarte. Rosario Fuentes, experta en ciberseguridad en TrendLife, dice en WSJ que su regla de oro es "ignorar, bloquear y denunciar". Por supuesto sobra decir que nunca hay que pulsar en ningún enlace, incluso aunque parezca ser de tu banco o un servicio de mensajería. Ya hemos visto demasiadas veces como se puede falsificar el remitente, es lo que se conoce como SMS spoofing y también sucede en llamadas telefónicas.

Tentador, pero arriesgado. Puede resultar muy tentador burlarse de quien está intentando robarte, pero no es ninguna broma. Quien está al otro lado tiene tus datos de contacto y puede usarlos en tu contra. Se han dado casos de acoso telefónico intenso e incluso amenazas de muerte.

Los scambaiters profesionales advierten que no es buena idea hacerlo si no se tiene experiencia, y si se hace hay que tomar muchas precauciones. Lo primero es crear una identidad falsa y, si vas a hacer llamadas, usar un número de teléfono alternativo o idealmente servicios de VoIP. En el caso de que estés hablando desde un ordenador, recomiendan usar una máquina virtual para evitar que puedan acceder a tu sistema y por supuesto un VPN.

Tampoco lo hagas en redes sociales. Para terminar, una anécdota personal. Un día recibí un mensaje en Instagram de un hombre que aseguraba estar interesado en ser mi sugar daddy. Todo lo que me pedía es que le enviara fotos de mis pies y me pagaría un dineral (no recuerdo cuanto, pero era bastante). Se me ocurrió seguirle la corriente, tampoco mucho tiempo, pero lo justo para reírme un poco y compartir un par de capturas en mis historias. Pues bien, el estafador me denunció a Instagram y me acabaron penalizando por "ofrecer servicios sexuales". Intenté apelar a Meta, pero no sirvió de nada.

Imagen | Xataka con Gemini

En Xataka | España sigue sin ser capaz de eliminar las llamadas spam. Así que el Gobierno tiene un nuevo plan: flaggearlas