Correos no puede entregar tu paquete: cómo funciona este engaño por SMS y cómo puedes evitar caer en él

Vamos a explicarte cómo funciona un tipo de engaño por SMS en el que te hacen creer que son de Correos y que no han podido entregarte un paquete. En este tipo de estafa por SMS, se te lleva a una web en la que también se te solicita un pequeño pago, que te lleva a una página en la que se te robará la información de tu tarjeta bancaria.

Vamos a empezar el artículo explicándote el funcionamiento de esta estafa, para que así puedas identificarla correctamente. Y luego, pasaremos a decirte algunos consejos que puedes tener en cuenta para evitar caer en este tipo de engaños y que no te roben los datos de la tarjeta bancaria.

Cómo funciona esta estafa

Esta nueva estafa por SMS utiliza la técnica del smishing, que es cuando se envían mensajes fraudulentos masivos suplantando la identidad de una empresa o banco. En este caso, lo que harán serán enviar SMS intentando que pienses que se trata de la empresa de Correos.

Aquí, la estafa se vale de dos hechos para resultar creíble. En primer lugar, Correos es una de las empresas más utilizadas para enviar cartas o paqueterías, por lo que parece plausible que si te va a llegar algo sea de allí. Y en segundo lugar, a todos nos ha pasado que nos llega algo, incluso cuando estamos en casa, pero nos dicen que no había nadie y no se ha podido entregar el paquete.

Con este gancho, si estás esperando algo puede que directamente piques, y en el SMS se adjunta la dirección de página web fraudulenta donde intentarán robarte tu tarjeta bancaria. En primer lugar, en esta página verás un clon de la que usa correos para decirte el proceso en el que se encuentra tu paquete, y verás que está en proceso de en admisión.

En esta web que se parece mucho a todas las que usan Correos y otras empresas de paquetería, verás que se te dice que tienes que pagar una pequeña cantidad de dinero para volver a recibir el paquete. La cantidad es muy pequeña, y cuando pulsas en ella se te lleva a una página donde te piden los datos de tu tarjeta.

Y aquí está el truco, porque en esta web te piden los mismos datos que luego ellos pueden usar para pagar con tu tarjeta en el sitio donde quieras. Por lo tanto, una vez roben tu tarjeta, su fecha de caducidad y su código de seguridad van a poder hacer todo lo que quieran con ella.

Y esta es la finalidad de la estafa, la de obtener los datos de tu tarjeta para que luego ellos puedan utilizarla para hacer pagos con ella. El proceso es bastante creíble desde el principio, por lo que si no estamos atentos a las señales que nos deben hacer sospechar puede que caigamos.

Cómo evitar esta estafa

Este tipo de estafas suelen seguir todas una misma mecánica de funcionamiento, y para evitarlas debes fijarte en algunas cosas concretas tendrán que hacer que te salten las alarmas.

La más importante es fijarte SIEMPRE en la dirección URL que adjuntan en el SMS, la dirección a la página web donde te quieren llevar. Esta dirección tiene que acabar en correos.es, que es la web oficial del correo. Esto quiere decir que la dirección web debe terminar siempre de esa manera, con correos.es.

Si te fijas en la captura que hemos adjuntado más arriba, verás que la dirección web del SMS contiene la palabra correos, pero que no termina con correos.es, y esta es una manera inequívoca de saber que es falsa. Lo mismo pasa si se utiliza algún acortador de direcciones web, ya que estos siempre se usan para ocultar la dirección real a la que se te lleva.

Una vez estés en la página falsificada de correos, todo va a parecer normal. Sin embargo, Correos no te va a pedir nunca pagar para llevarte de nuevo el paquete, por lo que sabiendo esto también debes sospechar si se te pide algo de dinero para cualquier cosa.

Si en la página se hiciera referencia a pagos por aduanas, entonces debes saber que estos se suelen hacer siempre en la oficina de correos, y que no te van a pedir hacer ningún pago online.

Estos dos pasos deberían ser ya sospechosos, pero si te llevan a una web de pago en la que solo tienes la opción de meter tu tarjeta de débito, también debes sospechar. Es muy poco común que no ofrezcan otros métodos de pago, por lo que si no puedes ocultar tu tarjeta con servicios como PayPal, mejor no proceder.