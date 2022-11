Estafas comunes com Bizum y como evitarlas

Vamos a explicarte cuáles son algunas de las estafas más comunes a través de Bizum, la aplicación de envío instantáneo de dinero. Se trata de un sistema absolutamente exitoso en España, pero que es muy simple y le faltan algunas medidas básicas de seguridad, por lo que algunos ciberdelincuentes pueden intentar aprovecharlas para estafarte.

Y como el conocimiento es poder, por eso vamos a intentar decirte estas maneras en las que te pueden engañar para que sepas identificarlas. Además, también te daremos consejos para que puedas evitarlas, porque en la mayoría de casos solo tienes que tener en cuenta una o dos cosas para hacerlo.

Falsa compra a través de Internet

Un tipo de estafa bastante común es la de hacerse pasar por un comprador en algún portal de segunda mano, y contacta contigo diciéndote que quiere comprar uno de tus productos. El estafador te dirá que prefiere realizar el pago a través de Bizum, y te pide el número de teléfono para hacerte el pago.

Sin embargo, en vez de enviarte una notificación de pago el estafador te envía una solicitud de dinero por la misma cuantía, de forma que tú solo te fijes en la cantidad y pulses en aceptar. Realmente, lo que está haciendo el estafador no es enviarte el dinero acordado, sino enviarte una solicitud para que tú le des a él este dinero.

Para evitar este tipo de estafa, lo más importante es utilizar siempre los métodos internos de pago de las plataformas de compraventa, siempre y cuando estas las tengan disponibles. Y si no te queda más remedio o prefieres hacer el intercambio por Bizum, fíjate siempre en las notificaciones antes de aceptarlas, ya que quizá intenten jugar con tu poca atención para robarte dinero.

No envíes dinero por adelantado

Bizum nunca no permite cancelar un envío de dinero, y no tiene ningún sistema de devolución en el caso de ser estafado. Y esto es algo que los estafadores saben, y en muchas ocasiones te piden dinero por adelantado con promesas como la de venderte algún producto o devolvértelo después, y luego simplemente desaparecen. No hay nada que puedas hacer.

En este caso, la recomendación sería no pagar nunca nada por adelantado, jamás. Y tampoco deberías fiarte de ninguna otra persona a la que acabas de conocer y te hable de enviarle dinero por Bizum para comprarle algo que no tienes manera de saber si te va a enviar. Recuerda siempre que con Bizum no hay devoluciones.

La falsa devolución

Los estafadores también pueden intentar aprovecharse de esa ausencia de sistema de devoluciones para engañarte. Por ejemplo, pueden contactarte pro WhatsApp u otra aplicación y pedirte que les devuelvas un dinero que te han enviado por error, cuando en realidad es una mentira. Para esto, pueden inventarse cualquier tipo de historia para apelar a tu buen corazón.

Aquí, para evitar este engaño debes recordar que los envíos de dinero en Bizum son instantáneos. Esto quiere decir que si alguien te dice que te ha enviado dinero por error, puedes comprobar si te ha llegado algún ingreso con la cantidad que te dicen. Es un tipo de engaño bastante fácil de descubrir, pero debes tener el tiempo y la poca pereza para comprobarlo.

Falsos mensajes de cobros oficiales

Otro tipo de timo es el de enviarte un SMS haciéndose pasar por alguna institución oficial o empresa, como por ejemplo la Seguridad Social, y decirte que tienes un abono pendiente. En este caso te dirán que puedes realizar el pago a través de Bizum mediante un número de teléfono.

Aquí, debes recordar que ninguna institución oficial te enviará mensajes diciéndote que les hagas un pago por Bizum, nunca, y tampoco te facilitarán un método de pago instantáneo, que es otro tipo de timo muy extendido. Y tampoco te van a enviar una solicitud de pago por Bizum, o sea que debes saber que estos son engaños en cuanto recibas alguna solicitud por el estilo.

Cuidado a la hora de escribir un teléfono

Y para terminar, algo que no es una estafa sino un consejo de seguridad, y es que cuando envíes un Bizum tengas mucho cuidado al escribir un número de teléfono. Porque si te confundes aunque sea solo escribiendo uno de los dígitos le enviarás el dinero a otra persona y no lo podrás recuperar.