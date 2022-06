Bizum vs PayPal: diferencias y cuál utilizar para enviar dinero a otra persona

Vamos a hablarte de las principales diferencias entre Bizum y PayPal a la hora de enviar dinero a otra persona. Se trata de dos servicios con finalidades distintas, pero que ambos ofrecen opciones para poder enviarle dinero a tus amistades. Nos vamos a centrar en las diferencias que tienen en este contexto concreto, el de enviar dinero a otra persona, para que puedas elegir el mejor medio para hacerlo con tus amigos.

Vamos a empezar explicándote qué son exactamente Bizum y PayPal, por si todavía no los conoces. Y luego, pasaremos a decirte sus diferencias clave a la hora de enviar dinero a tus amistades.

Qué es Bizum

Bizum es un sistema de envío de dinero entre particulares, una alternativa al envío de dinero a través de tu banco que tiene la particularidad de que el dinero llega al momento independientemente de cuál sea la entidad bancaria tuya o de la otra persona.

Es un sistema integrado directamente en la aplicación de cada banco, por lo que no necesitas descargarte ninguna app para utilizarlo. Está apoyada por la mayoría de bancos españoles, y es completamente gratuito. Los límites de las transferencias los marca cada banco, aunque suelen ser de entre 0,50 y 150 euros.

Bizum solo puede estar vinculado a una cuenta bancaria, y un número de teléfono por cuenta. A la hora de enviar el dinero solo necesitas saber el número de teléfono de la otra persona, y decidir cuánto enviar. Por lo general, cuando hagas el trámite en la app de tu banco podrás usar la agenda de tu móvil.

Qué es PayPal

PayPal es un sistema de pagos online, creado como intermediario entre tu tarjeta bancaria y el comercio online donde realizas la compra. De esta manera, la finalidad es que no necesites dar tus datos bancarios para realizar pagos online, y que así lo hagas con mayor seguridad.

Este servicio requiere que te registres a él, y luego puedes vincular una o varias cuentas o tarjetas bancarias. A la hora de pagar, podrás decidir con qué hacerlo. Los pagos online los puedes hacer a cualquier entidad o tienda que integre la opción de cobrar por PayPal, y ofrece ventajas y seguros extra para recuperar el dinero en caso de estafa.

PayPal también tiene un sistema con el que puedes enviar dinero a otras personas. Para hacerlo, necesitarás saber su dirección de correo, o que estas personas tengan una cuenta de PayPal.Me, que es como una identidad online a la que se puede solicitar o enviar dinero. PayPal también hace conversiones de moneda al enviar dinero a otras personas, pudiéndole enviar a alguien en el extranjero y que lo reciba en su moneda.

Diferencias a la hora de enviar dinero a amigos

Aunque son servicios con finalidades diferentes, Bizum es solo para enviar dinero a personas mientras que PayPal es para realizar todo tipo de pagos online, en ambos casos vas a poder enviarle dinero a una amistad, familiar, o a quien quieras. Sin embargo, hay algunas diferencias fundamentales.

La principal es que PayPal requiere que te registres en el servicio creándote una cuenta de usuario y bajando su app al móvil o usando su web, y que hagas una serie de pasos para validar esta cuenta. Mientras, Bizum lo activas directamente desde la app que ya tienes de tu banco, no vas a necesitar descargar nada más ni registrarte en ningún otro sitio.

Otra de las diferencias está en los datos que tienes que saber de esta persona. En Bizum solo necesitas saber su número de teléfono, pensando en poder usarlo para las personas que ya conoces y están en tu agenda. En PayPal también puedes usar su correo electrónico además del número de teléfono, pudiendo incluso tener una dirección web a la que enviar a la persona para solicitarte el pago o hacérselo tú.

En ambos casos, el envío de dinero entre particulares es instantáneo y sin comisiones, por lo que la mecánica es similar. Quizá, otra diferencia es que Bizum solo lo puedes utilizar en España, mientras que con PayPal puedes enviarle dinero a amistades que están en otros países, siempre y cuando sea un país que soporte este servicio.

Cuál te conviene utilizar

Si vas a enviarle dinero a alguien que está fuera de España, la solución es fácil, vas a tener que usar PayPal. Mientras, para enviarle dinero a alguien con quien estás físicamente cenando o haciendo lo que sea, entonces cualquiera de las dos opciones puede valer. En parte, todo depende de la otra persona y qué servicio use ella.

Bizum es más sencillo y accesible, y no necesita que te registres en ningún sitio. Simplemente vas a tener que activarlo en la aplicación de tu móvil. Esto puede hacer que haya más gente que se anime a utilizarlo al no necesitar tanta complicación como PayPal, por lo que puede ser un sistema de pagos muy eficaz.

En ambos casos vas a poder utilizar la agenda de tu móvil, lo que está bien. Pero en el caso de que no quieras darle tu número de teléfono a esta persona, entonces PayPal te da la opción de usar un correo electrónico, lo que quizá es un pequeño plus de privacidad.

En mi caso particular, con los amigos cercanos no tan metidos en el mundo tecnológico suelo utilizar Bizum, porque es lo que todos ellos tienen. Mientras, quizá PayPal se dirige más a un público que hace compras online, por lo que muchos pueden considerar que no merece la pena liarse con ello.