Pago en 3 plazos de PayPal: qué es y cómo funciona esta opción de pago

Vamos a explicarte cómo funciona el sistema de pago en tres plazos que ofrece PayPal en algunas de tus compras online. De esta manera, si vas a comprar algo que es especialmente caro, siempre lo vas a poder de forma fragmentada. Esto es útil, porque hay muchas tiendas online que no ofrecen esta opción de forma nativa, pero si pagas con PayPal podrás hacerlo.

Vamos a empezar explicándote de forma resumida y corta, pero de manera que puedas entender, qué es exactamente eso de los pagos a plazo de PayPal. Y luego, pasaremos a enseñarte cómo funciona, ya que en todas las webs es lo mismo.

Qué es el pago a plazos de PayPal

PayPal es un sistema de pagos de terceros, muy popular porque casi todos los principales comercios online te permiten usarlo. Es como un intermediario, tú das tus datos bancarios a PayPal al crearte una cuenta, y así cuando vas a pagar en webs online no tienes que desvelarles tu número de tarjeta, ya que pagas a través de PayPal. Además, tiene ventajas como permitir solicitar la devolución del dinero en el caso de que te estafen en alguna tienda online.

El pago a plazos de PayPal, es una opción con la que este sistema de pagos te permite fraccionar el coste de tu compra. Esto se realiza directamente dentro de PayPal, lo que quiere decir que no depende de que la web donde vas a pagar permita hacerlo a plazos o no. Simplemente, PayPal realiza el pago y luego a ti te lo va cobrando en tres veces en vez de una.

El proceso es totalmente orgánico y sencillo. No tienes que activar nada. Cuando estás en el proceso de pago de una tienda online, al elegir PayPal como método de pago, en el proceso de verificación de la compra de PayPal podrás elegir este tipo de pago. Eso sí, como es evidente, necesitarás una cuenta de PayPal y que la tienda online te permita pagar con este servicio.

Antes de aceptar el pago, PayPal te dejará claro cuál es el coste mensual de la compra, y cuánto tendrás que pagar cada mes. La opción no tiene intereses, por lo que no pagarás más por usarla. Además, los pagos se hacen de forma automática, lo que quiere decir que no tienes que entrar en PayPal cada mes para pagar manualmente la mensualidad, te lo irá quitando de la cuenta.

El único requisito, es que para realizar un pago en tres plazos, el precio de la compra tiene que ser de entre 30 y 2.000 euros. Esto quiere decir que si haces una pequeña compra menos costosa de 30 euros no verás la opción, y si vas a pagar algo de más de 2.000 tampoco.

Cómo pagar a plazos con PayPal

Lo primero que tienes que hacer es simplemente realizar la compra que quieras en una tienda online, y luego proceder a realizar la compra. En el paso en el que eliges el método de pago para la compra que vas a realizar, tienes que elegir PayPal como forma de pago. Solo lo puedes hacer en los establecimientos que te permiten pagar con PayPal.

Esto abrirá en el navegador una página de PayPal superpuesta a la tienda donde estás comprando. En ella, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de PayPal. Al iniciar sesión, PayPal te preguntará el método con el que quieras pagar, por si tienes más de una cuenta o tarjeta. En este paso, debes elegir la opción de Paga en 3 plazos que aparece debajo de donde has seleccionado la tarjeta o cuenta bancaria con la que vas a pagar.

Al elegir esta opción y pulsar en Pagar ahora, irás a una página en la que se te informa de cuánto serán los plazos en los que vas a pagar. Si estás conforme, pulsa en Continuar, y podrás terminar el proceso pagar pagar la compra en la tienda. Hoy solo pagarás una tercera parte, y cada mes se te cobrará el otro tercio.