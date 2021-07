PayPal: guía con 19 funciones y trucos para dominar el servicio de pagos

Te traemos una completa guía de PayPal con 19 funciones y trucos para dominar el sistema de pagos online. PayPal es un servicio que se ha hecho popular por hacer de intermediario entre tu cuenta bancaria y la tienda online donde compras para no darles datos de tus cuentas, pero es un servicio que ofrece mucho más.

En esta guía vas a encontrar todas las principales funciones de esta plataforma, desde los métodos para enviar dinero a otros usuarios hasta la cancelación de pagos o devoluciones frente a estafas. También tiene otras opciones menos conocidas, como un sistema de recaudación de fondos y otro para dividir cuentas entre tus amigos.

Paga online con PayPal

Vamos a empezar con la función más obvia, la de poder pagar utilizando tu cuenta de PayPal. En las cuentas que aceptan PayPal como pago, vas a poder utilizar la cuenta que tengas creada para pagar sin tener que introducir los datos de tu tarjeta en la web donde vayas a realizar el pago. Una buena manera de mantener los datos de tu tarjeta a salvo pagando online con PayPal.

Esto es especialmente útil cuando vas a pagar en una web de la que no te fías del todo. Como veremos más adelante, PayPal tiene garantías y seguridad en el caso de que la compra acabe siendo un fraudo. Además, cuando vas a pagar con PayPal podrás elegir qué método de pago utilizar en el caso de que tengas más de una tarjeta o números de cuenta vinculados.

Revisa todos tus movimientos

PayPal tiene una pestaña llamada Actividad, en la que podrás ver la información sobre todos tus movimientos. Aquí, se agruparán tanto los pagos en establecimientos online como los envíos y solicitudes de dinero, y si pulsas sobre uno de los movimientos se abrirá una página de información con todos sus detalles.

Esta sección tiene varios filtros de búsqueda, que incluyen un buscador en el que escribir los términos a buscar, o un selector de fechas para filtrar los resultados. También tienes unos filtros avanzados para mostrar resultados por el tipo de transacción, por su estado, o incluso por la moneda en la que se ha efectuado.

Revisa los pagos automáticos

En la versión web de PayPal es uno de los filtros de la pantalla de actividad, pero en la versión móvil tiene una sección independiente. PayPal te permite revisar los pagos que haces de forma automática, como por ejemplo las suscripciones que tengas en servicios online. Así, será más fácil revisar qué dinero estás dando sin darte cuenta cada mes, y administrar o eliminar PayPal como forma de pago para no admitir más pagos en este servicio y que se cancele tu suscripción.

Pide una devolución si te han estafado

La principal ventaja de utilizar PayPal como sistema de pago es que tiene mecanismos para solicitar la devolución de dinero si te han estafado. Solo tienes que entrar en tu cuenta de PayPal y hacer click derecho sobre un pago que hayas realizado. Una vez dentro de la ficha de información del pago, pulsa en la opción Informar de un problema para iniciar el procedimiento.

Vas a poder solicitar que te devuelvan el dinero en varios casos. Por ejemplo, si el artículo comprado no te ha llegado, o si lo que te ha llegado no coincide con la descripción de la web. También puedes solicitar una devolución si alguien ha hecho un pago en tu nombre utilizando tu cuenta, o si ha habido problemas de facturación como cobros duplicados.

Solicita el reembolso de los pagos de devolución

Imagínate que compras una cosa, pero luego haces uso de tu derecho de desistimiento para devolverla a la tienda online donde la has comprado. Pero caray, esta tienda online te quiere pagar gastos de devolución, que pagues el envío de vuelta del producto. Pues bien, si has pagado con PayPal, podrás pedir el reembolso de los pagos de devolución para que te salga gratis devolver el producto.

Para poder usar esta función, tienes que activar el servicio en la web de paypal.es/devoluciones. Luego, el producto lo tienes que haber comprado usando PayPal para pagar, y lo tienes que devolver dentro del periodo estipulado por las condiciones del comercio o vendedor. El artículo tienes que haberlo enviado de vuelta al vendedor a través de Correos, mensajería o cualquier otra opción o servicio habitual de envíos, y luego realizar la solicitud de devolución de estos gastos en un plazo de 30 días. El botón para iniciar la solicitud está en la ficha del pago en PayPal.

Envía o solicita dinero a tus contactos

Otra de las ventajas de PayPal es que puedes enviarle o pedirle dinero a tus contactos que también tengan una cuenta. Es un proceso muy sencillo, ya que en la página inicial tienes las opciones de enviar o solicitar dinero. Luego, solo tendrás que escribir el nombre o el correo del contacto para continuar con el proceso.

El correo del contacto, tendrá que ser ese que haya utilizado para registrarse en PayPal. Una vez elegido el contacto, podrás establecer la cantidad de dinero que quieres enviar o pedir, y adjuntar un mensaje personalizado para que esa persona pueda leerlo. También tendrás que especificar que se trata del envío de dinero a un amigo o familiar.

También sirve para enviar dinero al extranjero

Y si quieres enviarle dinero a un amigo o familiar que vive en el extranjero, PayPal es un método bastante económico para hacerlo siempre y cuando esta persona tenga su propia cuenta. Para cada país hay una tarifa diferente, pero normalmente son tarifas muy inferiores a las de los bancos cuando vas a enviar dinero al extranjero, y compite con otras alternativas como Western Union.

El proceso de enviar el dinero al extranjero o solicitarlo de parte de un contacto que viva fuera es exactamente el mismo, escribir el correo de la cuenta de este contacto en el formulario de enviar o recibir dinero. PayPal reconocerá automáticamente el país al que pertenece la cuenta, y te informará sobre el cambio de divisa y las comisiones que tenga la operación. También hay otra alternativa para enviar el dinero directamente a un banco, pero es más cara.

PayPalMe para enviar o recibir dinero con un enlace

Como te hemos dicho en los pasos anteriores, para enviar dinero o solicitar que otra persona te envíe dinero, necesitas utilizar el correo electrónico como método para identificarte como contacto. Sin embargo, hay otra alternativa que no requiere dar datos personales, un subproducto de PayPal que se llama PayPal.Me.

Lo único que necesitas para utilizar PayPal.Me es tener una cuenta creada en PayPal con una cuenta bancaria vinculada. Entonces, con este sistema podrás crear un enlace único y personal, que podrás compartir con otras personas para que te puedan enviar dinero o solicitar que les envíes dinero.

Administra tu perfil público

Tu perfil de PayPal es mucho más que poder añadir una dirección de PayPalMe, vas a poder editarlo cuando quieras tanto desde la web administrando los datos de PayPalMe como desde el apartado de perfil público de la app. Aquí, podrás cambiar la imagen de perfil que quieres usar, la información sobre tu ubicación o una pequeña descripción de 200 caracteres como máximo para hablar sobre ti.

Pero lo más importante de estos ajustes es que también vas a poder configurar cómo te pueden encontrar otros usuarios en PayPal. Vas a poder activar o desactivar la opción de que te encuentren a través del correo electrónico con el que te has registrado, o con el teléfono que tengas vinculado a tu cuenta.

Puedes enviar dinero con una tarjeta de felicitación

Cuando entras a la web oficial o la aplicación móvil de PayPal, en la página principal solo verás las opciones normales de enviar o solicitar dinero. Sin embargo, hay un menú Más que tiene otras opciones que muchas veces pasan desapercibidas. Una de ellas es para enviarle dinero a un contacto... pero con un poco más de estilo.

La opción se llama Enviar regalo, y cuando entras solo tienes que elegir un contacto al que le quieras enviar dinero. Al hacerlo, podrás elegir entre varias tarjetas digitales con diferentes diseños y motivos, y escribir un mensaje en ellas a modo de felicitación. Enviar dinero puede ser un poco frío cuando lo quieres hacer como regalo, o sea que estas tarjetas son una buena alternativa.

Añade dinero a tu saldo de PayPal

Pagar utilizando el dinero de tu tarjeta bancaria puede ser peligroso si no te controlas. Como alternativa, PayPal te permite tener un saldo de dinero en tu cuenta, una cantidad concreta que pasas desde la cuenta que tengas vinculada, y luego puedes utilizando ese dinero para hacer tus pagos online. Para añadir saldo pulsa en Transferir dinero en el apartado de Saldo de PayPal, y verás la opción Añade dinero a tu saldo.

Esto puede ser útil para decir, vale, no voy a gastar más de esta cantidad de dinero. Además, cuando otro usuario te envía dinero este se suma automáticamente a tu saldo de PayPal en tu cuenta, y no se envía directamente a tu cuenta bancaria.

Transfiere tu dinero de PayPal a tu cuenta bancaria

También vas a hacer el camino inverso a lo que te hemos dicho en el paso anterior, y puedes pasar el dinero de tu cuenta de PayPal a tu banco. De esta manera, si alguien te ha enviado dinero utilizando este método para que salga gratis haciéndolo dentro del mismo país, luego podrás pasar ese dinero a una de las cuentas que tengas vinculadas en PayPal.

Para añadir saldo pulsa en Transferir dinero en el apartado de Saldo de PayPal, y una vez dentro pulsa en la opción de Transferir a cuenta bancaria. A continuación, tendrás que elegir una de tus cuentas bancarias vinculadas a la cuenta de PayPal para enviar el dinero, y cuando lo hagas solo te quedará establecer la cantidad. El dinero te llegará en dos o tres días.

Cancela un pago con PayPal

Para evitar compras por error y similares, PayPal te permite cancelar pagos en algunos casos. Puedes hacerlo cuando son pagos que no han sido reclamados, que es cuando el pago aparece todavía como pendiente porque la persona que va a recibirlo todavía no lo ha hecho. Este estado puede durar muy poco, o sea que hay que ser rápido.

Hay otros dos casos en los que puedes anular un pago que hayas realizado a mano. Esto solo lo puedes hacer en dos casos, que es cuando has enviado dinero a una dirección de correo electrónico no asociada a una cuenta de PayPal, o cuando se lo has enviado a un destinatario con una dirección de correo que no haya sido confirmada, ya que PayPal sólo abona el dinero a cuentas que tienen esta información confirmada para asegurarse de que son la misma persona.

Utiliza tu huella o tu cara para iniciar sesión

En la configuración de la aplicación móvil de PayPal, tienes una sección de Inicio de sesión y seguridad. Con ella, puedes usar el sistema de identificación biométrica de tu móvil para iniciar sesión en la app. De esta manera ganas en seguridad al usar tu cara o tu huella dactilar para iniciar sesión cuando abres la app, pero también ganas en comodidad porque no tienes que escribir contraseñas y el proceso es más rápido.

Revisa los permisos que les das a las webs

Como muchos servicios, PayPal permite que lo vincules a algunas páginas, de forma que estas tengan permisos para acceder a determinados datos sobre tu cuenta. Como habrás visto en la captura anterior, dentro de las opciones de Inicio de sesión y seguridad, también tienes una opción para revisar los Permisos que has dado.

Si pulsas en esta opción verás una lista con todos los servicios a los que has dado permiso para acceder a tus datos de PayPal, y tendrás la opción de eliminar esta vinculación con los servicios que ya no te interesen o hayas dejado de interesar. Y como ves en la captura de este punto, también puedes ver el detalle qué permisos tiene cada servicio que hayas vinculado a tu cuenta de PayPal, de forma que puedas tomar una decisión lo más informada posible.

Crea un fondo común

Si estás pensando en hacer una recaudación de fondos, ya sea para pedir donaciones para algo, o hacer un regalo o viaje conjunto con tus amigos, PayPal tiene una herramienta para crear recaudaciones de fondos dentro del menú Más. Con ella, crearás una página en la que puedes describir el proyecto, y aceptar pagos de otros usuarios. Tendrás un enlace que vas a poder compartir, tanto en aplicaciones de mensajería como en redes sociales o donde quieras.

Lo único que tienes que hacer es entrar en la sección de fondos comunes de PayPal, y ahí se te irá guiando paso a paso en la creación de uno de estos fondos. Estas páginas de fondos son completamente gratuitas de crear, y mantiene un cifrado para asegurar su seguridad. El creador de los fondos podrá ver quiénes donan el dinero.

Divide un pago entre varias personas

Aunque en España se ha asentado ya el uso de Bizum para hacer pagos con los que dividir una cuenta, entre las alternativas a Bizum que existen está PayPal, que tiene una opción llamada Dividir una cuenta dentro de las opciones un poco más ocultas del menú Más. Intenta facilitar al máximo el dividir una cuenta, de forma que no te haga falta ni calcular cuánto tiene que pagar cada uno.

Cuando inicies el proceso, los pasos son simples. Tienes que escribir la cantidad de dinero de la cuenta e invitar a los participantes. PayPal dividirá automáticamente esa cantidad por el número de participantes, y todos podrán realizar el pago. Lo malo es que todos van a necesitar tener una cuenta de PayPal, y lo bueno es que si tú has pagado en el establecimiento, puedes descontar tu parte del pago para no pagar dos veces.

Paga con el móvil usando el código QR

Y si lo que quieres es realizar un pago directo de una persona a otra cuando estáis juntos físicamente, PayPal tiene un sistema de pagos directos mediante código QR en su aplicación móvil. La opción se llama Escanear/pagar, y te permite tanto escanear un código QR para enviar un pago a esa persona como mostrar en la pantalla de tu móvil un código QR para que otra persona lo escanee y pueda enviarte un pago.

El código QR lo vas a poder editar para añadir un importe concreto al pago, o para añadir una opción de propinas. Además, puedes descargar la imagen del código para difundirla por redes sociales o aplicaciones de mensajería. También puedes crear otro código diferente solo para propinas.

Revisa las ofertas exclusivas de PayPal

Y terminamos con una sección en la que PayPal ofrece ofertas y promociones exclusivas. Aquí, ya te aviso que el propio PayPal tiene esta sección un poco abandonada, pero de vez en cuando puedes encontrarte con algunas promociones que pueden ser interesantes, como los de Uber Eats o Mister Auto que hay en el momento de escribir este artículo.