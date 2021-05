Pagar en Amazon con PayPal: por qué no se puede y qué alternativa tienes

PayPal es uno de los servicios más populares y seguros a la hora de hacer tus compras online sin tener que escribir directamente tu tarjeta en los comercios. Y hoy vamos a hablarte sobre pagar con PayPal en Amazon, explicándote por qué no puedes hacerlo y qué alternativas tienes si no quieres escribir tu tarjeta en Amazon.

Vamos a empezar hablándote del hecho de que Amazon no permite utilizar PayPal, explicándote qué sentido tiene esta medida. Luego, simplemente te diremos un par de métodos rápidos con los que puedes intentar pagar con PayPal o, por lo menos, poder pagar en Amazon sin necesidad de darles tu tarjeta.

Amazon no permite pagar con PayPal

PayPal es uno de los sistemas de pago más utilizados de todo el mundo, y es aceptado en una gran cantidad de comercios online. El hecho de ofrecer pagar con él es ya una garantía de seriedad por parte del comercio, ya que además de ocultar la información de tu tarjeta, también tiene garantías extra para que te devuelvan el dinero si te estafan o hay algún problema.

Amazon es por su parte uno de los mayores comercios online, por lo que es bastante chocante que no ofrezca la posibilidad de usar PayPal. Una de las razones es que Amazon tiene su propia alternativa a PayPal, que se llama Amazon Pay y llegó a España en 2017. Con esta alternativa, Amazon también protege tu tarjeta cuando compras en tiendas internas de terceros, aunque a Amazon le tienes que dar este dato.

Por otra parte, PayPal ha pertenecido durante muchos años a eBay, otro gigante del comercio electrónico que es competidor directo de Amazon. Desde 2015 PayPal opera como una empresa independiente, pero es lógico pensar que Amazon no quiera hacer ningún favor a una empresa que esté relacionada con un competidor tan importante.

No hay una razón oficial anunciada por Amazon, pero tanto si es para favorecer un ecosistema cerrado con sistema de pagos incluido o por no favorecer a competidores, parecen dos razones bastante comprensibles. Amazon Pay no requiere ningún registro extra y te da protecciones para compras fallidas, por lo que es una alternativa muy interesante.

El único modo de pagar en Amazon con PayPal

Amazon no permite pagar con PayPal, punto. El único método para hacer algo parecido es comprar cheques de regalo de Amazon en tiendas de terceros donde sí acepten PayPal. Una vez compres el cheque regalo fuera de Amazon, entonces lo canjeas en tu cuenta para añadirle el saldo sin tener que usar tu tarjeta en Amazon.

Con este método no estarás usando PayPal en Amazon de forma estricta, pero habrás obtenido saldo en Amazon usando PayPal. En tiendas como en eBay hay muchos vendedores que ofrecen cheques de Amazon, y también puedes obtenerlo en páginas como eGifter o Recharge.