Cómo saber cuándo le estás comprando algo a Amazon directamente o en Marketplace

Vamos a explicarte cómo saber cuándo estás comprando algo a Amazon directamente o en Marketplace, que el método con el que se permite a terceros vender sus productos en la tienda online. Estos productos de terceros están tan bien integrados en Amazon, que si un usuario no se fija bien ni sabe que existe puede no darse cuenta de que no le está comprando algo directamente a Amazon.

Por eso, nosotros vamos a intentar que sepas dónde tienes que mirar para saber a quién le estás comprando un producto cuando estás en Amazon. Está todo siempre a la vista, y en cuando aprendas los indicativos que te da la web no vas a necesitar consultar nuestra guía de nuevo, pero por lo menos te ayudaremos a conocer esta característica.

Qué es Amazon Marketplace

Amazon Marketplace es una especie de mercadillo online, en el que Amazon permite que otros vendedores externos incorporen sus productos a la página de Amazon. De esta manera, si estás buscando algo y Amazon no lo vende, siempre tendrás la posibilidad de encontrarlo disponible en el catálogo de estos vendedores.

De esta manera, Amazon obtiene el beneficio de poder ampliar su catálogo, ofreciendo tanto otros productos nuevos como todo un repertorio de productos de segunda mano o de coleccionista. A cambio, los comercios se benefician de la visibilidad de estar en Amazon, e incluso de poder beneficiarse de su sistema de logística para el reparto. Vamos, que una vieja tienda de discos ya no necesita montarse una tienda online, lo puede hacer todo por Amazon.

Los productos de Amazon Marketplace se integran de diferentes maneras directamente en la experiencia de compra de Amazon. Esto quiere decir que no necesitarás entrar a propósito en ninguna sección de Marketplace, ya que los productos que sólo están disponibles a través de terceros se muestran casi igual que si los vendiera Amazon.

De cara al usuario, el problema está en que si no se fijan bien pueden no saber cuándo no le están comprando a Amazon directamente. No es porque la tienda online no lo diga en la ficha de compra, sino más que nada porque las indicaciones no se ven en grande, y cuando un usuario inexperto no se fija puede que le parezca todo igual a simple vista.

Amazon te da garantías para que la compra sea fiable, y de hecho te permite devolver fácilmente los productos comprados en el Marketplace con sólo entrar en el Centro de devoluciones. Sin embargo, cuando no te das cuenta de que le estás comprando algo a otra tienda también puedes estar pasando por alto algo importante, y es el estado del producto.

Amazon divide el estado de los productos del Marketplace en cuatro diferentes, y siempre te lo va a indicar. Cuando compres un producto a otro vendedor, este podrá estar totalmente nuevo, pero también usado como nuevo pero con embalaje abierto, usado en buen estado, o simplemente usado en buen estado. A veces, si el producto de segunda mano es mucho más barato que el nuevo, en la página principal del producto se indicará el de segunda mano. Hay que estar atento.

Cómo saber cuándo un producto es del Marketplace

Vamos a empezar aprendiendo a distinguir cuándo un producto lo está vendiendo Amazon. Tienes que mirar debajo del precio del producto que hay al lado de su foto (1), puesto que ahí, debajo de las indicaciones de stock y encima de la fecha de entrega te aparecerá Vendido y enviado por Amazon. Si lees esto, es porque se lo estás comprando directamente a Amazon.

También podrás ver las alternativas del Marketplace (2) justo debajo, con el precio más bajo al que está a la venta nuevo (suele ser el de Amazon, pero no siempre), y el precio del producto cuando está usado.

Pero cuando no se lo estés comprando a Amazon directamente, el texto y las indicaciones que aparecen en pequeño al lado de la imagen serán un poco diferentes. Si te fijas, el precio aparecerá casi igual, pero en Vendido y enviado pueden aparecerte otras tiendas que no sean Amazon, indicativo de que lo vas a comprar nuevo, pero no directamente a Amazon sino a un tercero.

Esto puede parecer fácil de detectar si te estás fijando bien, pero si miras en la página completa puedes ver que en el módulo de iniciar la compra no hay tantas diferencias. Una diferencia que sí hay es que te aparecerán los gastos de envío, y que al lado del indicativo de los días que tardará en llegarte se vuelve a decir el nombre de otra tienda. El precio suele ser superior pero no siempre, y lo que no cambia son los botones de añadir el producto a la cesta o comprar ya.

Puede haber veces que el producto sólo esté disponible de segunda mano. Esto se te va a indicar siempre debajo de los precios, donde habrá espacios en el que se te mostrarán los que hay. A la derecha, si es de segunda mano verás su estado. que en este caso es muy bueno. Si te fijas bien, el nombre del vendedor de esta captura es el mismo que en el de la anterior, por lo que una misma tienda de Marketplace puede no siempre vende los productos en el mismo estado.

Un producto también puede estar vendido por una tienda del Marketplace pero gestionado por Amazon. Esto quiere decir que se lo estás comprando a otro vendedor, pero Amazon se encarga del reparto, por lo que los tiempos de entrega serán tan rápidos como si fuera un producto propio de Amazon.