Sam Altman, sobre el derroche OpenAI: "Creo que es la crítica más válida a la IA ahora mismo, hay un montón de gasto"

La carrera de la inteligencia artificial está haciendo que las grandes tecnológicas dilapiden enormes sumas de dinero para tener la mejor IA, la que más gente usa y sobre todo, la que más dinero genera (tres conceptos que ni mucho menos son lo mismo y sino que se lo digan a Google). Según datos de Goldman Sachs, las big tech y sus proveedores de infraestructura tienen en su hoja de ruta gastar más de un billón de dólares en chips, centros de datos y software. La pregunta del millón es: ¿hay retorno tras esa inversión?

El CEO de OpenAI, una de las empresas en la lucha y desde luego, una de las más interesadas (no tiene el músculo de veteranas como Google, Meta o Microsoft), ya lo ha reconocido en una entrevista para CNBC: es absolutamente normal preocuparse por ese gasto en IA ante el despilfarro y la incertidumbre de cuándo obtendrán su recompensa (si es que llega).

Las declaraciones de Sam Altman. Preguntado sobre las dudas que genera la IA, respondió sin rodeos que es "la crítica más justa que se le puede hacer a la IA en este momento". Y añadió: "Sé que están pasando cosas grandes, pero sé que hay muchísimo desperdicio." También puso sobre la mesa las dos preguntas que se hacen las empresas que adoptan la IA en sus procesos: cuánto tiempo tienen que esperar para que este cambio se note en sus ingresos y cuánto para que los costes estén bajo control. Spoiler: atendiendo a los últimos movimientos de Uber y de Microsoft, dos empresas exitosas con todas las letras, la cosa pinta mal.

Lo más interesante de ese alarde de honestidad es de dónde provienen. Altman es la persona que más dinero ha captado para financiar OpenAI, una de las empresas líderes del sector de la IA pero también una de las recién llegadas, todo un bebé en comparación con míticas que llevan décadas dominando la tecnología. Que Altman hable de desperdicio es un antes y un después en el discurso de la industria.

Por qué es importante. Hasta ahora, el ROI de la IA ha sido un concepto en boca de analistas escépticos, economistas y personas descreídas de este boom que apuntan directamente a una burbuja a punto de explotar. Pero Altman lo ha integrado en su discurso corporativo y eso supone un cambio de paradigma: ya no es una posición crítica desde fuera del sector, es que la empresa más influyente lo verbaliza ante usuarios e inversores.

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Como adelantábamos en la intro, Goldman Sachs ya se planteó esta misma cuestión allá por 2024 con su "Gen AI: Too Much Spend, Too Little Benefit?". El economista y premio Nobel en 2024 Daron Acemoglu del MIT publicó un estudio llamado "The Simple Macroeconomics of AI" donde estimaba que el impacto real de la IA en la productividad económica en la próxima década sería irrisorio (especialmente si tenemos en cuenta los discursos y las inversiones) de apenas un 0,5%.

Contexto. Que en esta fase de expansión y entrenamiento de la IA no es rentable no es ningún secreto, pero este es un problema tanto económico como técnico. Con datos en la mano, hay razones para preocuparse. Este informe reciente de Cast AI recoge el análisis de 23.000 clústers de computación, desvelando que la utilización media de GPUs es solo del 5%. Es decir, el 95% del hardware más caro y avanzado del mercado (esas cotizadísimas gráficas de NVIDIA) está operando muy por debajo de su capacidad.

Parte de la explicación está en el FOMO: explica Venture Beat que hay muchas empresas adquiriendo chips de IA no porque los necesiten ahora mismo, sino por miedo a quedarse sin ellas en el futuro. El fenómeno no es nuevo, ya lo vimos durante la pandemia con los semiconductores (y a escala doméstica, con el papel higiénico).

Hay alguien que sale ganando. En esta historia de empresas invirtiendo para ganar la carrera de la IA y otras empresas adoptándola para modernizarse hay alguien que está ganando desde el primer minuto: NVIDIA factura igual si sus chips trabajan al 5% o al 100%. Y está batiendo todos sus récords. En 2024 registró ingresos de 60.900 millones de dólares (un 126% más que el año anterior) gracias a esa demanda desmesurada de los centros de datos.

Los grandes proveedores de la nube, la santístima trinidad compuesta por Amazon, Microsoft y Google (los tres copan un 70% del mercado, según datos de Synergy) facturan igual independientemente de si el cliente está logrando resultados. Según Synergy Research Group, el mercado global de infraestructura cloud superó los 330.000 millones de dólares en 2024. El problema de fondo son los incentivos: quienes más peso tienen en el ritmo de inversión de la IA son precisamente los que menos pierden, de ahí que nadie esté tomando medidas contra el desperdicio.

Sí, pero. Hacer una lectura catastrofista de las declaraciones de Altman sería un error y de hecho, el propio CEO de OpenAI mostró su confianza "la industria lo resolverá rápido". Al fin y al cabo, en esa fase inicial es normal incurrir en pérdidas y sino, que se lo digan a Netflix con el streaming. El desperdicio actual puede ser simplemente el coste de montar una infraestructura cuyo valor se rentabilizará más tarde. Hasta el informe de Goldman Sachs reconoce que las burbujas tardan en estallar, lo que significa que hay margen para que la IA cumpla sus promesas. Eso sí, buena parte del gasto de la inteligencia artificial actual está vinculada a GPUs con arquitecturas determinadas que podrían quedarse obsoletas ante modelos más eficientes o arquitecturas determinadas.

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Portada | TechCrunch (CC BY 2.0) y Giorgio Trovato







