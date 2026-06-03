Alguien ha creado la web "¿es la IA rentable ya?" para responder a la pregunta de nuestro tiempo en tiempo real

Existe una web llamada “Is AI Profitable Yet?” cuya única misión es responder a una de las preguntas más importantes —y más incómodas— de la industria tecnológica actual: ¿la inteligencia artificial gana dinero ya? La respuesta visual es absolutamente contundente:

La respuesta corta es a priori un gran NO, pero cuidado, porque esa respuesta es en cierto sentido engañosa. En el gráfico efectivamente se ve cómo las empresas que están construyendo los modelos frontera están quemando dinero como si no hubiera mañana, y todas gastan mucho más de lo que ingresan.

Las cuatro que aparecen con largas barras de color rojo (gastos) y cortísimas barras de color verde (ingresos) son precisamente las empresas que están apostándolo casi todo al futuro de la IA. Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta no han parado de incrementar su capex (gastos de capital) en los últimos años, y eso hace que lógicamente sus cuentas estén en rojo.

De hecho, los anuncios de estos "hiperescaladores" en sus últimos resultados financieros no solo no han suavizado ese capex, sino que lo ha impulsado aún más. Se prevé que el capex combinado de estas tecnológicas para 2026 ascienda a 725.000 millones de dólares, el 25% de todo el gasto militar mundial.

Pero es que el mensaje de "todos están perdiendo dinero" es peligroso, porque lo que están haciendo todas estas empresas es invertir en su futuro aunque al hacerlo se estén quedando sin flujo de caja. Hay dos ejemplos claros que nos pueden poner sobre aviso.

Las empresas están gastando tanto en infraestructura de IA que se están quedando sin flujo de caja. Es una apuesta peligrosa. Fuente: Financial Times.

El primero es Amazon, que no paró de perder (invertir) dinero durante años y luego se convirtió en el gigante que es hoy en día. El segundo, Uber, empresa a la que le pasó lo mismo: perdió (invirtió) dinero durante una década, y aunque no tiene la dimensión ni el éxito de Amazon, hoy en día es referente mundial absoluto en su segmento.

Eso nos deja un mensaje claro: no es lo mismo no ser rentable por invertir en tu futuro que no tener claro el modelo económico. Y todas esas empresas tienen muy claro el modelo económico de la IA: es invertir hoy para ganar (mucho) mañana.

Nvidia es el gran ganador, pero no el único

La gran ironía de la IA es que por ahora el gran negocio no parece estar en la IA, sino en venderle infraestructura a quienes intentan hacer negocio con ella.

Es lo mismo que ocurrió durante la fiebre del oro a mediados del siglo XIX en California: quienes amasaron fortunas estables no fueron los mineros que buscaban el oro, sino quienes les proporcionaban servicios y herramientas.

Hay varios ejemplos muy conocidos: Levi Strauss vio la necesidad de ropa resistente, Samuel Brannan compró todas las palas, picos y sartenes que pudo en la zona, y Henry Wells y William Fargo fundaron la famosa compañía de servicios financieros y correos que permitía enviar dinero y suministros de forma segura a los buscadores de oro.

Nvidia está básicamente haciendo eso: (fabricando y) vendiendo palas. Eso ha provocado un crecimiento absolutamente extraordinario en bolsa, y en los últimos tres años se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo y no ha parado de batir récords de capitalización bursátil.

Aquí hay que matizar que las estimaciones de esa web son llamativas, pero no significan que estas empresas estén ni mucho menos en quiebra. Google / Alphabet sigue ganando miles de millones de dólares cada trimestre, y lo mismo ocurre con sus rivales.

Todas esas barras rojas no implican que la IA sea humo: solo que estamos pagando la factura del experimento. Uno que podría salir mal, desde luego, pero que también podría salir realmente muy bien. La frase que mejor resume esta "fiebre de la IA" es la que pronunció Mark Zuckerberg hace unos meses:

"Vamos a invertir agresivamente. Incluso si perdiéramos un par de cientos de miles de millones de dólares sería un fastidio, pero es mejor que quedarnos atrás en la carrera por la superinteligencia"

Ni Zuckerberg ni sus rivales parecen despeinarse por perder 200.000 millones de dólares de buenas a primeras. Desde luego no parecen arrugarse a pesar de que de momento hay una realidad en el mercado: la IA funciona ya técnicamente, pero lo que no hace es funcionar económicamente para quienes invierten en modelos fronter.

Aquí, no obstante, hay un par de apuntes notables. El primero, el hecho de Anthropic aparentemente prevé acabar el trimestre ganando dinero, algo insólito y prometedor. El segundo, que esa web solo muestra a Nvidia como ganadora de esta carrera de la IA, pero esa empresa no es ni mucho menos la única que ha logrado hacerse de oro con esta fiebre tecnológica.

El crecimiento de los fabricantes de memorias en bolsa es extraordinario. En tan solo un año han multiplicado hasta por 11 sus capitalizaciones bursátiles. Fuente: Reuters.

De hecho, estamos viendo cómo un gran número de empresas tecnológicas han crecido de forma extraordinaria en los últimos meses gracias a la demanda de hardware y componentes como memorias. Micron. SK Hynix y Samsung son las grandes beneficiadas de esta situación, pero tampoco son las únicas. Estos días hemos visto cómo los fabricantes de PCs apenas crecen en ingresos por esos PCs, pero lo están haciendo con los servidores.

Hay más ganadores. Están los fabricantes de equipos de fotolitografía como ASML o Applied Materials, pero también las empresas eléctricas, de refrigeración líquida, de networking, de almacenamiento, y por supuesto las empresas especializadas en construcción de data center.

Esa web responde a la pregunta de una forma demasiado acotada, porque el segmento de IA no es solo aquel en el que se mueven OpenAI, Anthropic, Microsoft, xAI o Google. Lo que está pasando es simplemente que el gran negocio de la IA no está actualmente donde todo el mundo cree.

La IA sí está siendo muy rentable. El problema es que quizás estamos mirando al sitio equivocado.

En Xataka | El problema no es gastar muchos tokens, es que la mayoría se están desperdiciando







