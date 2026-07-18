Resolviendo la duda que muchos hombres aún tienen cuando van a la playa: bañarse con calzoncillos o sin ellos

El mundo se divide entre personas que prefieren la tortilla con cebolla y sin cebolla, la pizza con piña o sin piña, las vacaciones en la playa o la montaña… Ninguna de estas elecciones es peligrosa en comparación con la otra. Como mucho, las personas del grupo contrario pueden pensar que no tienen criterio. Algunas veces con mucha razón. Sin embargo, hay otras decisiones polarizadas en las que sí hay una decisión peor que la alternativa. Por ejemplo, la opción de llevar el bañador con calzoncillos o sin ellos.

Muchos hombres prefieren llevar ropa interior debajo del traje de baño, porque les resulta más cómodo, evitan roces y se ve más estético todo recogido. Además, si el bañador se transparenta al mojarse, puede convertirse en una urgencia social. Sin embargo, cada año los expertos alertan del riesgo que esto supone. Aunque pueda parecer la opción más cómoda, a la larga es mucho menos confortable y, en los peores casos, peligrosa.

El tiempo de secado importa. Generalmente, los bañadores están fabricados con materiales que se secan deprisa. Esto es importante, ya que la humedad es un caldo de cultivo perfecto para las infecciones, que pueden afectar tanto a la piel como a los genitales. El poliéster o el nylon son algunos ejemplos de estos materiales. La ropa interior, sin embargo, no está diseñada para secarse deprisa. A menudo está hecha de tejidos como el algodón, que no tienen esta entre sus principales virtudes. Además, el bañador con calzoncillos supone una capa de tejido doble. Incluso si fuesen telas de secado rápido, seguiría siendo más fácil que se acumulase la humedad.

El bañador con calzoncillos también aumenta los roces. El agua no es lo único que se acumula al usar el bañador con calzoncillos. También es posible que se acumule arena y eso puede provocar roces muy molestos. Es bastante paradójico, pues muchas personas usan esta combinación de prendas para evitar precisamente eso.

Qué se puede hacer. La solución es sencilla. Básicamente, no usar bañador con calzoncillos. Es importante que el bañador se ajuste a la talla de quien lo lleva, para que no cause incomodidades ni roces. Y, por supuesto, se debe comprobar que el tejido no sea transparente, ni seco ni mojado. Así no será necesario recurrir a la ropa interior.

Las mujeres también sufren. A las mujeres no se les suele ocurrir usar ropa interior debajo del bañador. Sin embargo, la humedad también es un problema por los mismos motivos. De hecho, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), el riesgo de padecer una infección ginecológica aumenta un 50% en verano por razones obvias.

A pesar de que la ropa de baño femenina también está fabricada con tejidos de secado rápido, es importante seguir una medida aplicable tanto a hombres como a mujeres. Al salir del agua, pasar un tiempo al sol para que se seque la ropa de baño. Si nos metemos inmediatamente debajo de la sombrilla, se mantendrá la humedad durante más tiempo. De todos modos, si es posible, la mejor opción siempre es llevar un segundo bañador para usar en seco. No es fácil cambiarse en la playa, en la piscina sí suele ser algo más sencillo, pero si existe esa opción, es lo mejor que podemos hacer.

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