Las 48 playas con "bandera negra" que tiene España este verano, en un mapa

El verano tiene sus propios rituales. Y uno de los que más suele gustar a los ayuntamientos de las zonas costeras es presumir de sus 'Banderas Azules', los distintivos que desde hace décadas identifican los arenales y puertos deportivos más confortables. En España hay sin embargo otro reconocimiento mucho menos cómodo: las 'Banderas Negras', estandartes de Ecologistas en Acción que señalan todo lo contrario. Básicamente sirven para situar en el mapa las playas más castigadas por la contaminación o la mala gestión medioambiental.

Y ya conocemos las de 2026.

¿Qué ha pasado? Que Ecologistas en Acción acaba de protagonizar uno de los momentos más incómodos del año para las ciudades costeras: la presentación de su informe 'Banderas Negras'. Dicho así quizás no parezca gran cosa, pero lo que hace la organización es señalar públicamente las 48 playas del país (tanto de la España peninsular como los archipiélagos, Ceuta y Melilla) que peor paradas han salido de su examen de calidad. Es interesante porque sus autores se dedican a evaluar dos aspectos: la polución y la eficiencia de la gestión ambiental.

¿Son muchas playas? En España hay más de 3.500 playas registradas y el informe de Ecologistas en Acción incluye solo 48 banderas negras. Es un dato bajo. Sobre todo si tenemos en cuenta que hay 677 con distintivo azul.

Eso no significa que la inmensa mayoría de los arenales estén en condiciones óptimas. Que solo haya 48 'suspensos' se explica por la forma de trabajar de la ONG: aunque sus técnicos analizan más de 8.000 km de costa, se limitan a dar dos banderas por provincia. Una por suciedad. La otra por mala gestión.

"El informe, como en años anteriores, recoge las afecciones ambientales más graves en el litoral español, pero no todas. Por desgracia podrían ser muchas más las banderas que otorgamos año a año", explica la organización ecologista.

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Su informe es interesante por otra razón: no se trata de un estudio nuevo o recién salido de la nada. Lleva realizándose desde 2005 y sus autores han incluido una "propuesta de restauración" para cada caso concreto, una especie de diagnóstico con el que la ONG aspira a contribuir a la recuperación del litoral español.

¿Por qué suspenden las playas? Cada una de las 48 banderas negras señala un problema específico, pero en general la ONG las agrupa en ocho categorías. La más común (responsable de 14 distintivos) son los "vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración".

Le siguen en frecuencia las "afecciones a la biodiversidad", causantes de otras nueve banderas negras, y las urbanizaciones y obras que invaden el dominio público marítimo-terrestre, lo que ha motivado también ocho banderas negras. En otros siete casos el problema ha sido la "contaminación química".

La lista la completan playas en las que se aprecia una "degradación ambiental" causada por el turismo y la masificación, otras en las que la ONG ha registrado "obras innecesarias o mal gestionadas" y la acumulación de basuras, residuos y microplásticos. En un caso concreto, en la Senda costera de Santander, la bandera se asignó por "daños al patrimonio histórico y cultural".

¿Sabemos algo más? Sí. En su informe la ONG incluye un tirón de orejas a las administraciones de las regione costeras, a las que advierte: "Buena parte de las costas han sido y siguen siendo objeto de un proceso continuado de degradación".

"La regresión de playas, destrucción de humedales y sistemas dunares, contaminación marina, pérdida de biodiversidad y aumento de la vulnerabilidad frente a temporales e inundaciones son algunas de las consecuencias más visibles de un modelo que pone el litoral al servicio de intereses económicos", zanjan.

Imágenes | Ecologistas en Acción

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