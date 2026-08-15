En 1866, Napoleón III le dio a París su propio Internet: bajo tierra siguen enterrados 427 km de "cables" que nadie quiere retirar

París tiene una peculiaridad que millones de personas pisan cada día sin saberlo: bajo sus calles siguen enterrados cientos de kilómetros de una red de comunicación que funcionó como una especie de Internet mecánico mucho antes de que existiera Internet. Durante más de un siglo, aquellos tubos impulsados por aire comprimido enviaron mensajes de un extremo a otro de la ciudad en cuestión de minutos. Cuando la tecnología quedó obsoleta, nadie los retiró.

Simplemente quedaron allí, ocultos bajo el asfalto.

Cuando el telégrafo ya no era suficiente. La historia comenzó en plena época de Napoleón III. El telégrafo eléctrico había revolucionado las comunicaciones, pero seguía existiendo un problema: el mensaje llegaba rápidamente a la oficina telegráfica, aunque después podía tardar mucho tiempo en recorrer las calles hasta su destinatario.

Inspirándose en un sistema que Londres había empezado a utilizar unos años antes, París decidió construir una red subterránea capaz de eliminar ese último cuello de botella. Los primeros ensayos comenzaron en 1866 y, poco después, la ciudad ya contaba con una infraestructura propia para transportar correspondencia mediante aire comprimido.

El Internet de tubos de la Belle Époque. El funcionamiento era tan sencillo como ingenioso. Cada carta se introducía en un cilindro metálico que encajaba perfectamente en tubos de apenas 6,5 centímetros de diámetro. Mediante compresores que empujaban o aspiraban el aire, aquellas cápsulas recorrían la ciudad a velocidades cercanas a los 40 km/h hasta llegar a la oficina más próxima al destinatario, donde un mensajero completaba el último tramo.

En una época en la que el teléfono era todavía un lujo y el correo convencional requería horas o incluso días, París había construido una red física capaz de entregar mensajes en menos de una hora.

Telegrama típico enviado por tubo neumático

427 kilómetros bajo una misma ciudad. Lo que empezó como una conexión entre oficinas telegráficas terminó convirtiéndose en una de las mayores infraestructuras de comunicación urbana de su tiempo. A partir de 1879 el servicio se abrió al público y los famosos "petits bleus", llamados así por el color de sus formularios, se hicieron habituales entre empresarios, funcionarios, abogados y ciudadanos que necesitaban comunicarse con rapidez.

Durante las décadas siguientes la red siguió creciendo hasta alcanzar unos 427 kilómetros de tubos, conectando alrededor de 130 oficinas repartidas por toda la capital e incluso una prolongación hasta Neuilly-sur-Seine.

Un contenedor de mensajes insertándose en la red en 1873

Mucho más que un servicio de mensajería. La red neumática acabó formando parte de la vida cotidiana de París. Llegó a mover decenas de millones de envíos al año, permitió automatizar parte del encaminamiento de las cápsulas y fue utilizada tanto por la administración francesa como por el Parlamento para acelerar el intercambio de documentos oficiales.

También dejó su huella en la historia: uno de aquellos "petits bleus" desempeñó un papel decisivo en el caso Dreyfus al ayudar a demostrar que el verdadero responsable del espionaje era otro oficial, contribuyendo años después a la rehabilitación del militar injustamente condenado.

Los compresores y bombas de vacío impulsados ​​por vapor de la red, 1891

Cuando llegó el verdadero competidor. Durante décadas el sistema pareció insustituible, pero acabó enfrentándose a un enemigo imposible de combatir: las nuevas telecomunicaciones. El télex, el fax y, antes de ellos, la generalización del teléfono hicieron que mantener cientos de kilómetros de tubos resultara cada vez menos rentable.

El desgaste era enorme, las averías se multiplicaban y los operarios tenían que descender a las alcantarillas para recuperar cápsulas atascadas entre los conductos. El 30 de marzo de 1984, exactamente a las cinco de la tarde, la red dejó de funcionar para siempre.

La infraestructura fantasma que sigue bajo París. Lo más sorprendente llegó después del cierre. Nadie desmontó la inmensa mayoría de aquellos tubos. Retirarlos habría obligado a abrir buena parte del subsuelo de una de las ciudades más complejas de Europa para eliminar una infraestructura que ya no molestaba a nadie.

Así, la gran mayoría de esos 427 kilómetros continúa todavía bajo el pavimento, compartiendo espacio con conducciones de agua, electricidad, gas y fibra óptica. Si se quiere también, es una cápsula del tiempo tecnológica: los restos de una red que permitió a París disfrutar de su propio "Internet" mecánico más de un siglo antes de que la palabra Internet existiera.

Imagen | Wikimedia

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