Mientras China conquista el mercado global del automóvil, en su país está pasando algo peculiar: las ventas se están desplomando

La industria automovilística china está viviendo dos realidades al mismo tiempo. En el mercado local, los concesionarios se están vaciando. En el extranjero, las fábricas apenas dan abasto para satisfacer la demanda. Los nuevos datos de julio muestran hasta qué punto se ha ampliado esa brecha y por qué los fabricantes de automóviles están apostando su futuro a las exportaciones.

Un mercado doméstico complicado. Durante años, el mercado automovilístico chino ha sido el motor de crecimiento de toda la industria, tanto fuera como dentro del propio país. Sin embargo, el motor se está calando. Y es que entre la guerra de precios, el aumento de los costes de las materias primas y las baterías, y plazos de pago a los proveedores cada vez más tardíos, los fabricantes ven cada vez más duro vender en su propio país.

Las ventas de vehículos de pasajeros cayeron un 20,9 % interanual en julio, situándose en alrededor de 1,46 millones de unidades, lo que supone el décimo mes consecutivo de descensos, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA). Al mismo tiempo, las exportaciones se dispararon un 88 %, alcanzando aproximadamente 918.000 unidades. Ante la cada vez más competitiva situación del mercado doméstico, los fabricantes chinos están viendo cómo las exportaciones les están salvando el cuello.

En detalle. Eso sí, el desplome no está afectando a todos por igual. Y es que las ventas de coches de combustión tradicional cayeron un 41 %, muy castigadas por la subida del precio del combustible causada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Por otra parte, los vehículos de nuevas energías (NEV), donde se incluyen tanto los modelos 100 % eléctricos como los híbridos, han aguantado mucho mejor, aunque aún así cayeron un 3,9 %, siendo su séptimo mes consecutivo de descenso. Los incentivos fiscales por la compra de estos vehículos habían sido un gran impulsor en el mercado, pero a medida que han ido menguando las ayudas, el descenso se ha visto reflejado en las cifras.

Aun con todo, los NEV han alcanzado una cuota de mercado récord del 65,1 % en julio, debido sencillamente a que los vehículos de combustión han caído a un ritmo mucho más acelerado.

Exportaciones. Es en las exportaciones donde se ve precisamente el crecimiento. Y es que se han enviado más del doble de vehículos de nuevas energías al extranjero, con un incremento interanual del 147,8 % hasta alcanzar las 540.000 unidades, según datos de la CPCA. BYD ha liderado la lista por un amplio margen, exportando 173.700 NEV en julio, más del doble que Chery Automobile, en segundo lugar. Tesla envió 66.330 vehículos desde su fábrica de Shanghái, aunque su volumen ha sido notablemente inferior a las ventas minoristas en China, según cuentan en Reuters. En conjunto, la CPCA prevé que las exportaciones anuales de vehículos superen los diez millones de unidades en 2026.

La economía china se está apoyando con mayor fuerza en las exportaciones en general, dado que el gasto medio en cada hogar sigue siendo débil, y los automóviles no son una excepción, señalan desde Reuters. Además, los fabricantes están aprovechando cada vez más el uso de fábricas de marcas históricas (véase en España EBRO o Santana) para alcanzar mayor cuota de mercado en regiones como Europa, el Sudeste Asiático, América Latina y Oriente Medio. También hay otros acuerdos que van más allá, como es el caso de Geely para fabricar SUV eléctricos en la planta de Ford en España, señal de cómo las marcas chinas localizan cada vez más la producción en el extranjero en lugar de limitarse solamente a enviar vehículos terminados.

Perspectivas de futuro. La CPCA prevé que el mercado nacional siga tocando fondo durante el mes de agosto antes de iniciar una recuperación gradual, favorecida por políticas de apoyo al consumo y comparativas interanuales más favorables. Por lo pronto, las ventas minoristas de NEV a principios de agosto han caído un 17 % interanual, mientras que los volúmenes al por mayor (impulsados, de nuevo, por las exportaciones) han aguantado mucho mejor, recortándose tan solo un 5 %.

Además, está previsto que en enero de 2027 entre en vigor un nuevo impuesto anual de circulación para algunos NEV, lo que añadiría otra variable más al asunto.

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