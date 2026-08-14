Una eSIM para tener datos sin importar tu destino de vacaciones y sin pagar demasiado: esta tiene cobertura en más de 200 destinos

Te bajas del avión en tu destino de vacaciones y sacas el móvil para contestar algún WhatsApp. Dependiendo del país al que hayas viajado, es muy posible que no tengas datos ni cobertura en tu móvil. Para evitar tener que buscar una SIM local (que a veces puede ser muy tedioso), la mejor alternativa es tener una eSIM instalada previamente. Una muy interesante es Ubigi, que tiene un 10 % de descuento si utilizamos el código 'XATAKA10'.

Una opción muy fácil de instalar para tener datos en más de 200 destinos

Una eSIM como Ubigi es una alternativa genial para viajar fuera de España. Al ser una tarjeta digital, no tienes que instalarla físicamente. De hecho, todo se gestiona a través de una aplicación muy fácil de utilizar que está disponible tanto para Android como para iOS. Lo bueno que tiene esta es que solo hay que configurarla una única vez y, a partir de ahí, solo tendrás que ir agregando los diferentes planes que vayas necesitando.

Ubigi tiene cobertura en más de 200 destinos, por lo que muy probablemente encuentres tu destino de vacaciones o tu próximo viaje de trabajo. Una vez la configuras, no tienes que hacer nada más: la eSIM se activará automáticamente al llegar a destino y será ahí cuando se ponga en marcha el plan que hayas pagado. Así, además, te ahorrarás tener que conectar a los WiFi públicos (que pueden ser poco seguros).

Hablemos de números concretos. Imagina que tienes planeado un viaje a Japón de 15 días. En ese escenario, Ubigi te da varias opciones que parten de los 7,50 euros si solo quieres 3 GB de datos, hasta los 39 euros si, en cambio, prefieres tener datos ilimitados. Esos son los precios de base, pero si aplicas el código 'XATAKA10' te ahorras un 10 %.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ubigi

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