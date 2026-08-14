"No la volvería a rodar una segunda vez y no quiero volver a verla nunca más": Mark Wahlberg aún se arrepiente de esta película

A sus 55 años de edad, Mark Wahlberg es uno de esos actores fácilmente reconocibles. Debutó en el año 1994 con 'Un poeta entre reclutas' y, desde entonces, ha trabajado en infinidad de producciones junto a actores como DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon o George Clooney. Y sí hay una película que el estadounidense recuerda con cierto rintintín, esa es, sin duda, una película del año 2001 dirigida por Tim Burton.

Efectivamente, hablamos del remake de 'El Planeta de los Simios'.

¿Qué pasó con la película? Obviando la trama, Tim Burton venía de petarlo con 'Sleepy Hollow' y la expectación por su participación en la saga era enorme. Sin embargo, la crítica no terminó de acoger bien su propuesta. ¿La razón? Principalmente, el final. No queda claro por qué ha pasado lo que ha pasado ni qué significa exactamente, algo que sentó regular. El propio Burton reconoció que el final era absurdo a propósito y, aunque daba pie a una secuela, el director nunca tuvo intención de dirigirla.

La película, no obstante, no fue un fracaso en absoluto. Generó una taquilla de 360 millones de dólares, tres veces su presupuesto. Ese argumento, sin embargo, no fue suficiente para que un desencantado Mark Wahlberg la recuerde con particular cariño. Sdía de hoy se la considera más un rareza en la filmografía de Burton que un fracaso como tal.

Imagen | Captura de la película

Las declaraciones de Wahlberg. En una entrevista con PopEntertainment, el actor reconoce que "no solo no volvería a rodar 'El Planeta de los Simios' una segunda vez, sino que ni siquiera me apetece volver a verla nunca más. Creo incluso que el propio Tim Burton tampoco la volvería a hacer. He llegado a un punto de mi carrera en el que solo quiero trabajar con directores con los que de verdad tengo ganas de trabajar. Quiero hacer películas que me gustaría ver como espectador, e interpretar papeles que me apetezcan de verdad. Ya hice mis años de aprendizaje [...]".

La razón de estas declaraciones no es tanto la visión de Tim Burton, sino las decisiones del estudio que, según el actor, empujaba a Burton en "la dirección equivocada". Sea como fuere, reconoce que se lo pasó bien en el set de grabación. En la misma entrevista, el mismo actor se refiere a otra película en la que pasó algo parecido y que califica, directamente, de "mala": 'El Incidente'.

Una pausa en la franquicia. Lo acontecido con la película fue más que suficiente para poner la franquicia en pausa durante un tiempo. No fue hasta diez años más tarde, ya en el año 2011, cuando 'El Origen del Planeta de los Simios' consiguió conquistar tanto a público como crítica, eclipsando, de paso, a la versión de Burton. Costó 93 millones y recaudó 481,8 millones, y hoy tiene un 82% de crítica y un 77% de público en Rotten Tomatoes.

Imagen | Espinof

Vía | Jeuxvideo

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