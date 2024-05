'El Planeta de los Simios' cambió el cine de ciencia ficción. Y este dentista y artista tuvo toda la culpa

A comienzos de la década de 1940, un estadounidense que servía como técnico dental del ejército de su país se hizo un nombre por su destreza en unas circunstancias muy poco propicias. Se le daba tan bien y era tan meticuloso que terminó trabajando en la reparación de rostros y fabricando prótesis para veteranos heridos en un hospital de Illinois. Aquel hombre era John Chambers, y en poco tiempo se iba a convertir en una leyenda de Hollywood elevando a la categoría de arte el maquillaje de 'El Planeta de los Simios'.

Un maquillaje para crear simios parlantes

El film, dirigido por Franklin J. Schaffner y protagonizado por Charlton Heston, fue una adaptación de la novela de Pierre Boulle de 1963, un esfuerzo titánico donde un grupo de escritores, directores y actores veteranos se unieron para crear algo que hasta entonces parecía poco menos que una quimera en la industria.

Cuando hablamos de una peli de ciencia ficción revolucionaria, la mayoría acuden a 'Star Wars', o 'Blade Runner', incluso 'Alien' podría entrar en la ecuación. Sin embargo, 'El Planeta de los Simios' debería estar en esa lista por su influencia en el tiempo. Nunca antes se había llegado tan lejos para transformar a los actores en sus personajes (en este caso primates).

De hecho, de no ser por el extraordinario esfuerzo detrás de las cámaras, la obra podía haber caído en una parodia de serie B. El guion de Michael Wilson y Rod Serling o las actuaciones de Roddy McDowall, Heston y Kim Hunter no hubieran sido lo mismo sin el asombroso trabajo de maquillaje del equipo de Chambers, inmortalizando una obra a la categoría de culto del género.

Explicaba hace unos años el artista en el documental sobre el rodaje y su figura, 'Making Apes: The Artists Who Changed Film', que la clave estuvo en la mezcla de prótesis y maquillaje ordinario, esos efectos prácticos "old school" que tanto disfrutamos en la era pre digital. Este grupo de artesanos capitaneados por Chambers lograron que las expresiones de los actores no se perdieran bajo todas la capas, ayudando al público a creer aún más en la legitimidad del mundo gobernado por simios parlantes que se mostraba en la pantalla.

Así, durante el rodaje, Chambers hizo de maestro de ceremonias de un equipo legendario (la mayoría acabaron creando sus propias compañías de maquillaje). Diseñaban, esculpían, probaban y fabricaban las prótesis para más de 200 personajes de simios.

Una nueva industria, dentro de la industria

Variety contaba que las pruebas de maquillaje se iniciaron en 1965. Había un problema: no había suficientes artistas capacitados para el trabajo. El productor Arthur P. Jacobs intuyó que la única manera de que la obra saliera adelante era enseñar a un grupo de personas para que se convirtieran en maquilladores hasta que dominaran la técnica. “Teníamos 10 remolques que se convirtieron en aulas para el maquillaje… Nos llevó de tres a cuatro horas ponérselo todos los días y aproximadamente una hora y media quitárselo”, señaló.

Al final del rodaje, la película había dado paso a más de 25 maquilladores profesionales, algo impensable hasta el momento. Sin embargo, este gran número de personas trabajando las 24 horas del día consumió una cantidad significativa del presupuesto asignado de 5,8 millones de dólares. “El maquillaje fue nuestro mayor gasto en la película, costó alrededor de 1,5 millones de dólares, o casi un tercio del presupuesto, y aplicarlo y quitarlo consumió casi el 60% de nuestro tiempo total de rodaje”, explicó Jacobs.

Echando la vista atrás en el tiempo, no hay duda de lo que supuso el film. Personajes como Cornelius o el Dr. Zaius siguen siendo un ejemplo brillante de cómo los efectos prácticos pueden mejorar una actuación. 'El planeta de los Simios' dio paso a toda una nueva generación de maquilladores cuyo trabajo se podía ver en prácticamente toda la industria.

Chambers, junto a gente como Thomas Burman desarrollaron una manera de “vestir” a los actores para que parecieran creíbles y auténticos, y aun así, pudieran transmitir emociones a través de su maquillaje. De alguna forma, el film elevó a cotas más altas el cine de ciencia ficción y fantasía.

Chambers, del maquillaje “de guerra” a los platós de cine

Prueba de concepto en pre-producción

Tras su experiencia en el ejército, Chambers encontró trabajo en el Hospital para veteranos de Hines. Fue allí donde perfeccionó una técnica que le iba a servir de base para su carrera artística. Pasaba el día entre prótesis fabricando de todo, desde orejas, narices, senos o cualquier otro rasgo postizo que sirviera para los soldados heridos en batalla. Una actividad que describió como “emocionalmente agotadora”, y que le llevó a dar el salto a la televisión cuando percibió un nivel más bien justo de los efectos de maquillaje.

Chambers se unió a la cadena NBC en 1953 y convirtió a Charlton Heston en la Bestia en una producción de Shirley Temple sobre 'La Bella y la Bestia'. Entre otros trabajo de la época, estuvo inmerso en las series 'Lost In Space', 'Mission Impossible', 'The Munsters' y 'The Outer Limits', además de crear las famosas orejas puntiagudas en 'Star Trek'. Hizo muchísimas cosas más, pero nada tan relevante como su trabajo en la película original de 'El Planeta de los Simios' (1968) con el que se convirtió en uno de los padres del maquillaje cinematográfico moderno.

Chambers durante el rodaje de El Planeta de los Simios

Pasó el resto de su vida ligado a las películas trabajando, entre otras, en clásicos como 'Tiburón', 'Blade Runner' o 'Halloween II'. El artista falleció en 2001 en un hospital de California a los 78 años con cientos de producciones a su espalda, y una nunca confirmada, pero que sí dice mucho de la leyenda que fue.

En 1967, investigadores de Estados Unidos estaban convencidos de que habían obtenido imágenes auténticas del equivalente estadounidense del yeti, la famosa criatura de Bigfoot. Hasta hoy, el análisis de expertos no ha logrado producir ninguna evidencia de las capturas, aunque se rumorea que lo que filmaron en el borde de un bosque de California no era más que Chambers ampliando los límites de la composición de las criaturas de 'El planeta de los Simios'.

Imagen | CBS Television, J. Chambers I y II

