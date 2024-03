Aunque suene extraño que la primera 'Star Wars' sea el 'Episodio IV', Lucas tenía un buen motivo para hacerlo de este modo

Tenemos tan asumidísimo que el 'Episodio IV' es la primera película de 'Star Wars' que rara vez nos preguntamos por qué George Lucas empezó por ahí. ¿Por qué rodó antes el cuarto episodio que cualquier otra entrega de la serie? ¿No habría tenido más sentido empezar por el principio? En realidad la explicación para esta decisión es muy sencilla y tiene un motivo tanto comercial como narrativo.

Como es obvio en este 'Episodio IV', George Lucas escribió el guión dejando un montón de espacios sin rellenar, con la intención de hacerlo más adelante si la película tenía éxito (algo de lo que no estaba demasiado convencido el propio director). El Consejo Jedi o las Guerras Clon eran mencionadas, pero no se decía qué eran. Era una forma de Lucas de homenajear a los seriales clásicos de ciencia ficción como 'Flash Gordon' o 'Buck Rogers', obvios referentes de 'Star Wars': en ellos, una kilométrica historia se desarrollaba ante el espectador, y este no tenía por qué conocer todos los detalles de su trama para entenderla.

El documental 'El imperio de los sueños. La historia de Star Wars' (que puedes ver en Disney+) revela que la historia que tenía Lucas para su primera película era demasiado largo. Así que no tuvo más remedio que centrarse en parte de ella, en lo que pudiera contar en dos horas. Es por eso que hay una segunda Estrella de la Muerte en 'El retorno del Jedi': en la historia original solo había una como gran final, en el 'Episodio VI', pero como no estaba claro que esa película llegara a hacerse, Lucas la duplicó y la usó como clímax del 'Episodio IV'.

Por tanto, la caída del Consejo Jedi y las Guerras Clon son la historia principal de 'Star Wars', y lo que se nos cuenta en los 'Episodios IV' a 'VI', un epílogo. Nunca se pensó en los 'Episodios I' a 'III' como precuelas, sino que estaba estudiado desde el primer momento. Sencillamente, con los recursos que tenía y las posibilidades técnicas del momento (recordemos que Lucas no pudo rodar el 'Episodio I' hasta 1999, cuando los efectos especiales se lo permitieron), lo más razonable era empezar por el 'Episodio IV' y dejar pequeñas señales para que el espectador entendiera que aquello no era, ni muchísimo menos, toda la historia.

Cabecera | Disney+

