Móviles Samsung y Google casi a precio mínimo, el Xiaomi 17T Pro de 1 TB más barato, ofertas en tablets y más. Cazando Gangas

Hoy es viernes, y eso significa que volvemos con un nuevo Cazando Gangas con ofertas centradas sobre todo en telefonía. Si no quieres esperar al Black Friday, atento porque hoy traemos chollos en móviles de gama alta, en tablets y también en auriculares.

Xiaomi 17T Pro por 839 euros, un móvil con 1 TB de almacenamiento y una muy buena relación calidad-precio.

por 839 euros, un móvil con 1 TB de almacenamiento y una muy buena relación calidad-precio. Samsung Galaxy Buds4 Pro por 166,96 euros, uno de los mejores precios que ha recibido hasta la fecha.

por 166,96 euros, uno de los mejores precios que ha recibido hasta la fecha. Google Pixel 10 por 649 euros, nueva (y de las mejores) oferta tras la presentación de la nueva generación.

por 649 euros, nueva (y de las mejores) oferta tras la presentación de la nueva generación. Xiaomi Pad 7 Pro por 399,99 euros, una tablet que es ideal para jugar o ver contenido multimedia.

por 399,99 euros, una tablet que es ideal para jugar o ver contenido multimedia. Samsung Galaxy S26 por 826 euros, el móvil en su configuración de 512 GB.

Xiaomi 17T Pro

El Xiaomi 17T Pro no estará recibiendo la misma cantidad de ofertas que vimos en sus generaciones anteriores, pero los descuentos siguen siendo bastante grandes. Powerplanet ahora mismo lo tiene por 839 euros (antes 1.098,99 euros) en su configuración de 1 TB, por lo que es el móvil ideal para hacer fotos; no solo por su almacenamiento (que también), sino porque además incorpora cámaras firmadas por Leica.

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Ha pasado muy poco tiempo desde que los Samsung Galaxy Buds4 Pro llegaron a las tiendas, y ya se encuentran bastante más baratos. También en Powerplanet los tenemos por 166,96 euros (antes 249,01 euros). Tienen una cancelación de ruido excelente, la calidad de audio es muy buena, su autonomía está muy bien... poco más se les puede pedir por el precio que tienen ahora mismo.

Google Pixel 10

Ahora que se han presentado los nuevos Google Pixel 11, podemos encontrar un buen precio en la generación anterior, concretamente en el modelo base del trío de móviles de gama alta. El Google Pixel 10 ahora mismo ha bajado de precio en MediaMarkt hasta los 649 euros (antes 999 euros), y es en la versión de 256 GB. Si quieres un buen móvil para hacer fotos, no está nada mal; además, es de los mejores precios que ha tenido hasta el momento.

Actualización: MediaMarkt ha finalizado su oferta y el móvil ahora mismo cuesta 749 euros.

Xiaomi Pad 7 Pro

En cambio, si para la vuelta al cole quieres comprar una buena tablet, en la tienda oficial de la marca podemos encontrar la Xiaomi Pad 7 Pro por un precio de 399,99 euros. Se trata de la versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento (la más alta), su pantalla ofrece una resolución 3,2K y viene con el procesador Snapdragon 8s Gen 3. Es ideal para ver contenido multimedia, para estudiar y para jugar.

Samsung Galaxy S26

Por último, el Samsung Galaxy S26 también se ha colado en este listado porque Amazon lo tiene ahora mismo por 826 euros en su configuración de 512 GB. Si eres estudiante, además puedes acceder a un descuento adicional de 100 euros. Se trata de un móvil compacto, con una buena autonomía y un sistema operativo (One UI) que está muy bien optimizado.

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Imágenes | Xiaomi, Samsung, Google

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