Alemania tenía a China como su mayor mercado de coches. Ahora, BMW, Audi, Mercedes y Volkswagen se hunden a un ritmo preocupante

Hubo un tiempo en el que China era el mercado más rentable para muchos de los fabricantes de automóviles europeos. Sin embargo, a lo largo de los últimos años hemos presenciado cómo startups y fabricantes locales se han puesto las pilas para, no solo saturar su propio mercado, sino ser protagonistas de una de las transiciones energéticas más importantes de la automoción. Y eso, las marcas alemanas, lo han notado muchísimo.

Un mercado complicado. Para marcas como Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi o Porsche, China ha sido históricamente el más grande y lucrativo. Durante décadas, tener una estrellita en el frontal de tu coche era símbolo de estatus. Pero esa era está llegando a su fin a un ritmo acelerado, arrastrando consigo beneficios, empleos en las fábricas y hasta planes estratégicos en su propio país, Alemania.

Cifras. Tal y como cuentan desde Bloomberg, los cinco fabricantes alemanes han registrado caídas en las ventas del segundo trimestre del 30 % o más en China. Las ventas de Mercedes allí cayeron un 30 % en el trimestre, lo que ha obligado a la compañía a rebajar sus previsiones anuales de ventas e ingresos por debajo de los niveles de 2025, un año en el que sus cifras en el país ya se habían reducido un 19 %, tal y como comparten desde el medio.

Las entregas de BMW en China han caído un 12,5 %, mientras que el máximo responsable global de Audi señalaba los “desafíos geopolíticos y económicos” como causa de un descenso del 5 % en dicho mercado, a pesar de que la marca ha batido récords de ventas de vehículos eléctricos en otras regiones. Las ventas combinadas de modelos eléctricos de Volkswagen, BMW, Audi, Porsche y Mercedes han caído un 55 % en el primer trimestre del año, sobre todo tras la eliminación por parte de Pekín del incentivo fiscal para la compra de vehículos eléctricos.

Ni con McDonald's. Tal y como comparte Bloomberg, para promocionar el nuevo CLA eléctrico, Mercedes había sustituido su icónica estrella de tres puntas por la figura de una hamburguesa con queso en una campaña titulada “So Mc-Benz”, con el objetivo de engatusar a jóvenes compradores chinos. Mercedes solo ha vendido un total de 1153 unidades del CLA en China durante el primer semestre del año.

En ese mismo periodo, Xiaomi ha entragado más de 80 000 unidades de su berlina SU7, que se ofrece a un precio similar.

Quiénes están tomando la delantera. Marcas locales como BYD, Xiaomi, Nio o SAIC (respaldada por Huawei) son las que están cobrando ventaja. Según apunta el medio, Nio prevé que sus ventas crezcan entre un 40 % y un 50 % este año, mientras que la división de vehículos eléctricos de Xiaomi tiene como objetivo alcanzar las 550.000 entregas, un aumento del 34 % respecto al año anterior, según Notebookcheck. Y es que con tal de ganar cuota de mercado, muchos de los fabricantes chinos están dispuestos a sacrificar margen de beneficio. De hecho, el beneficio del primer trimestre de BYD cayó un 55 %, situándose en su nivel más bajo en más de tres años, y las ganancias de Geely también han bajado, a medida que la guerra de precios en China se intensifica.

No es cuestión de precio, sino de velocidad. Los fabricantes alemanes siguen construyendo automóviles con un ciclo de desarrollo de unos cuatro años, heredado de la era del motor de combustión. En cambio, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos actualizan sus modelos aproximadamente cada 18 meses, un vertiginoso ritmo que casi recuerda al lanzamiento de los smartphones.

“Es imposible que esta industria vuelva a la antigua usanza”, declaraba a Bloomberg Xing Zhou, asesor de automoción en AlixPartners. Por otra parte, el CEO de Volkswagen, Oliver Blume, contaba que unas 150 marcas locales chinas han lanzado unos 500 modelos nuevos o actualizados solo en el primer semestre de este año, un ritmo que, sencillamente, nadie más puede seguir.

Lo que realmente buscan los compradores chinos. En el mercado local, además de precio, la competencia está ganando sobre todo por software. Li Yanwei, consultor y asesor de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China, contaba a Bloomberg que el CLA se encuentra en un incómodo punto medio, ya que no es lo bastante barato, ni lo bastante lujoso, y se queda superado en tecnología de conducción autónoma e infoentretenimiento por modelos como el SU7.

Estrategias. Mercedes está trasladando una mayor parte de su producción a suelo chino para reducir costes y reaccionar con mayor rapidez a la demanda local; el director financiero, Harald Wilhelm, declaraba en la conferencia de resultados de la compañía que en agosto comenzará la producción de una versión del GLE específica para China. El CEO, Ola Källenius, insiste en que la marca “mantiene su compromiso con China, centrándose en productos tecnológicos y en la localización”.

BMW rebajaba su previsión de margen de beneficio hasta dejarla en un escaso 1 % debido al bache en China y confía en sus nuevos vehículos eléctricos Neue Klasse, comenzando por la berlina i3 y el SUV iX3, aunque la marca aún no ha confirmado los precios y tendría que igualar aproximadamente los del Model Y de Tesla fabricado en China para poder competir, según Bloomberg.

Por otro lado, la situación de Volkswagen se perfila como la más grave, pues Blume ha calificado el modelo de negocio de la empresa de “roto” y planea recortar 100.000 puestos de trabajo y cerrar plantas en Alemania, al tiempo que recurre a alianzas con Xpeng y SAIC para relanzar VW y Audi en China.

Hay un claro desfase entre el ritmo y tipo de coche que ambos países pueden ofrecer, y China ha golpeado muy duro durante los últimos años. Y mientras no se reduzca esta brecha, parece que las marcas alemanas van a ir perdiendo cuota en un mercado que, antaño, fue su mayor punto de venta del planeta.

Imagen de portada | Mercedes

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