Los satélites GEO se diseñaban con fecha de caducidad. El mantenimiento en órbita empieza a extender su fecha de muerte

Trazar un paralelismo entre un satélite que orbita sobre nuestras cabezas y una lavadora que centrifuga en un rincón de casa parece absurdo, pero ambos comparten más aspectos de los que parece. Los dos combinan electrónica y piezas móviles, ambos se van degradando con el uso y tienen una vida útil que se planifica durante el desarrollo de la máquina. La lavadora se diferencia porque puede pasar por el mecánico y seguir en marcha. Y es algo que también están consiguiendo los satélites.

15 años y al cementerio. La órbita GEO, aquella que se sitúa a 35.786 km de distancia de la superficie de la Tierra, supone cierta exigencia para los satélites. No solo por el esfuerzo de colocarlos en posición y mantenerlos allí, también porque deben reservarse una parte de combustible para ascender hasta la “órbita cementerio” una vez llega el momento de decir adiós. A 300 km sobre GEO.

La enorme distancia complica y encarece subir satélites hasta la órbita GEO. Como no había forma práctica de repararlos una vez desplegados, se diseñan para que funcionen durante periodos de tiempo largos. Los 15 años se han convertido en la cifra habitual de la mayor parte de los grandes satélites comerciales. Una vez extinguido su aprovechamiento, la salida prevista era acudir al cementerio.

Órbita GEO (blanco) y órbita cementerio (amarillo), 300 km por encima. Imagen de ESA

“El mecánico ha llegado a la puerta de su casa”. La maniobra de retiro consume, aproximadamente, unos tres meses de mantenimiento orbital, según la ESA. Así que puede darse una paradoja: que un satélite aún funcional, y extremadamente caro, tenga que jubilarse porque no tiene suficiente combustible. Ahí entra en juego Project Aurora.

Optus es una empresa australiana de comunicaciones que ha llevado a cabo un importante logro: extender la vida útil de su satélite Optus D3 mientras orbitaba en GEO. En mayo de 2025, lograron acoplar un vehículo de extensión de misión (MEV) a modo de motor externo. El MEV aporta su propia propulsión y se encarga también del control de altitud. Ha permanecido unido al D3 durante más de un año y acaba de separarse de él.

El Optus D3 se lanzó en 2009 para durar 15 años. Con la extensión prevista del MEP, seguirá operativo otros seis años, más allá de 2030

Una mochila con seis años dentro. Una vez el MEV de Optus ha corregido la trayectoria del satélite y aportado la propulsión, entra en marcha la segunda fase: adosar al D3 un módulo de extensión de misión o MEP. Para ello se utilizará un vehículo robótico de misión o MRV (anda que no les gustan las siglas a los científicos espaciales), vehículo que despegó el 21 de julio de 2026. Grosso modo, el MEP es una especie de mochila con cohete.

La solución para extender la vida útil de los satélites en órbita GEO pasa por instalarles un DLC con una mejora externa que les permita seguir aprovechando el equipo funcional que llevan a bordo. Una misión de este tipo es más económica que relevar por completo el satélite. Y Optus está demostrando que, además, es viable.

Solo es el primer paso. Adosar un módulo de extensión está bien, reparar el satélite es aún mejor. El Optus D3 no es el primer satélite exitoso con una extensión de garantía, el MEV-1 consiguió acoplarse a Intelsat 901 en 2020 para devolverlo a la vida desde la órbita cementerio. La vieja idea de usar y tirar ha caducado. Sobre todo porque el verdadero mecánico, aquel que llega al satélite y le rellena el tanque, está a punto de convertirse en una realidad.

Astroscale prepara un vehículo de repostaje para rellenar satélites de la Fuerza Espacial estadounidense en GEO. Orbit Fab, por su parte, está impulsando RAFTI, una interfaz específicamente diseñada para que los futuros satélites puedan recibir combustible una vez estén en órbita. Y China explora el mismo camino: el año pasado, los SJ-21 y SJ-25 realizaron, en teoría, una maniobra de acoplamiento en GEO. Sin que China lo haya confirmado, las observaciones posteriores apuntan a que pudieron completar con éxito una misión de repostaje.

Imagen de portada | Optus mejorada con ChatGPT

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