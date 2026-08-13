El misterioso "punto rojo" que vimos en el eclipse de ayer tiene nombre y apellidos: así explica la ciencia este fascinante fenómeno

En el día de ayer, buena parte de España salió a la calle para mirar al cielo y disfrutar del eclipse solar total que nos regaló minutos de oscuridad en pleno día y dejó imágenes para la historia. Sin embargo, más allá del espectacular anillo de luz y la corona solar, hubo un detalle que sorprendió a muchas personas, que fue un punto rojo pero intenso que asomaba justo por el borde de la silueta de la Luna.

Llamaradas asomando en la oscuridad. Para entender qué fue exactamente lo que vimos, debemos recurrir a la anatomía del Sol. Tal y como explicó el conocido meteorólogo Roberto Brasero, esos misteriosos puntos rojos que aparecían alrededor de la Luna durante la fase de totalidad son, en realidad, fulguraciones o protuberancias solares. Se trata de gigantescas "llamaradas" que emergen de la superficie del Sol y que, en nuestro día a día, resultan completamente invisibles debido al brillo cegador de la estrella.

Pero cuando la Luna actúa como un escudo perfecto y oculta la fotosfera del Sol, de repente permite que veamos las capas superiores de la atmósfera de nuestra estrella. Y eso precisamente ha sido caldo de cultivo para las numerosas investigaciones que se llevaron a cabo en la noche de ayer.

Lo que es. Tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea han estudiado y documentado este fenómeno a fondo en eclipses anteriores. La ciencia nos dice que ese punto rojo es, con una altísima probabilidad, una protuberancia solar.

Esto no es más que una inmensa concentración de plasma de la cromosfera que se mantiene suspendida sobre la superficie del Sol gracias a sus potentísimos y complejos campos magnéticos, como ha explicado Frontera Espacial en su cuenta de X.

Su color no es una casualidad, y la ESA explica que la emisión roja más intensa que vemos en esa capa procede del hidrógeno. En términos astrofísicos, este tono rojizo es el resultado directo de la emisión del gas, concretamente en lo que se conoce como la línea H-alfa. Esta línea de emisión se sitúa exactamente en una longitud de onda de 656,3 nanómetros y, al quedar bloqueada la luz blanca de la fotosfera, nuestros ojos por fin son capaces de captar esta particular luz rojiza que el Sol emite constantemente.

No hay que confundirse. Durante los segundos mágicos que preceden o siguen a la totalidad, el borde lunar se convierte en un festival de fenómenos ópticos y físicos. El material educativo de la NASA es muy claro a la hora de diferenciar las estructuras brillantes que sobresalen del borde solar.

Por ejemplo, el halo alrededor de casi todo el borde de la luna es la cromosfera en sí misma. Es la capa de la atmósfera solar situada justo por encima de la fotosfera. Suele dejarse ver como un anillo rojizo durante unos breves segundos justo al inicio y al final de la totalidad. Además, también se puede ver un punto blanco muy brillante, conocido como el 'anillo de diamantes' que son las llamadas Perlas de Baily, que se trata de los últimos rayos de luz blanca de la fotosfera que consiguieron colarse a través de los escarpados valles, cráteres y montañas del relieve de la propia Luna.

Imágenes | NASA

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