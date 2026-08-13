Eclipse total de Sol de agosto de 2027 en España: el mapa de los municipios donde se podrá ver

Si te perdiste el eclipse total de Sol de este 2026 en España, en 2027 volveremos a tener otro. Será el segundo de los tres eclipses de Sol que podrán verse en España de 2026 a 2028. Sin embargo, la franja de totalidad de este no va a cubrir tanta superficie nacional, por lo que conviene saber las zonas exactas donde va a poder verse para así organizarnos si queremos ir a verlo.

Es por eso que te traemos un mapa donde vas a poder ver en qué municipios se podrá ver el eclipse total de Sol el año que viene. En él, podrás ver tanto las ubicaciones dentro de la franja como la duración de la propia totalidad, que puede ir desde menos de un minuto hasta casi cinco.

Fecha y hora del eclipse total de Sol de 2027

El próximo eclipse solar tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Vuelve a caer entre semana, en este caso en lunes. Sin embargo, vuelve a ser en el mes de agosto, lo que quiere decir que será en temporada vacacional.

El fenómeno tendrá lugar entre las 10:45 y las 10:53 de la mañana en hora peninsular. Esto quiere decir que el sol va a estar mucho más alto en el horizonte que el que hemos tenido este 2026, a 37-41º de altura. Esto hace que se pueda ver también en zonas con algunas montañas alrededor, ya que estaremos a media mañana y el suceso tendrá lugar muy alto en el cielo.

Mapa del eclipse total de agosto 2027

Hemos creado este mapa con los datos oficiales calculados por el Observatorio Astronómico Nacional para el casco urbano de cada municipio. En él, podemos ver con unas líneas rojas la franja de totalidad, cuyo centro está sobre el mar de Alborán. Esto quiere decir que la zona donde el eclipse será total es la que está entre ambas líneas.

La totalidad cruzará el estrecho, incluyendo el sur de Cádiz, toda la Costa del Sol, la costa de Granada, el poniente almeriense, Ceuta y Melilla. lmería capital se queda a las puertas con un eclipse parcial del 99%, y en resto de la península la Luna tapará el 77–99% del diámetro del Sol, dependiendo de lo cerca que se encuentren.

En este mapa vas a poder hacer zoom y explorar todo el territorio nacional. Podrás hacer clic o buscar poblaciones concretas, y al hacerlo se desplegará una ventana donde se te indican el inicio y el final de la totalidad del eclipse, la altura a la que se encontrará el Sol, y la hora a la que empieza el acontecimiento.

Las localidades que tendrán totalidad están pintadas de morado. Cuanto más oscuro sea el tono del color, más durará esta totalidad. Con estos datos, si vives en el sur de España podrás saber las zonas donde mejor se verá el eclipse, y si planeas desplazarte podrás hacerlo con toda la información.

Recuerda que el hecho de que el eclipse total de Sol pueda verse no solo dependerá de la ubicación. También dependerá de la nubosidad, aunque no sabremos las zonas donde las nubes taparán el evento hasta unos pocos días antes de que suceda.

En Xataka Basics | Eclipses solares visibles en España: estas son las tres citas astronómicas de 2026, 2027 y 2028