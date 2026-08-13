El Xiaomi 17T Pro recibe una de sus mejores ofertas hasta la fecha. Y en su versión con 1 TB de almacenamiento

El precio de la RAM y del almacenamiento está afectando a todo tipo de dispositivos. Hemos visto cómo consolas o portátiles han subido de precio y, por desgracia, el futuro próximo no parece que vaya a cambiar a mejor. Renovar teléfono móvil puede ser una buena idea ahora mismo, especialmente si buscas algo que te vaya a durar muchos años. Si quieres algo con mucho almacenamiento, ojo a este Xiaomi 17T Pro: ha caído hasta los 839 euros en Powerplanet en su versión con 1 TB de almacenamiento.

Un móvil potente con una batería de 7.000 mAh

El teléfono llegó a las tiendas hace unos meses al precio de 899,99 euros, pero en su versión con 256 GB de almacenamiento. Con esta oferta de Powerplanet nos podemos hacer con él por menos de ese precio y 1 TB de almacenamiento, algo que es positivo por dos razones: mucho espacio para todo tipo de archivos, pero también es algo que ayuda a que sea más longevo.

Son varias cosas las que podemos destacar del Xiaomi 17T Pro. Lo primero es que estamos ante un móvil con una batería de 7.000 mAh, una que fácilmente nos dará las tres jornadas de autonomía con un uso normal del dispositivo. Además, cuenta con carga rápida de 100 W. También rinde a muy buen nivel su pantalla, un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con 144 Hz, por lo que es ideal para videojuegos o para leer.

A nivel de rendimiento, estamos ante un móvil que cumple sobradamente gracias al chip MediaTek Dimensity 9500 y a sus 12 GB de RAM. A todo esto hay que sumarle su sistema de cámaras, que está compuesto por tres cámaras traseras, donde destaca su sensor principal de 1/1,31 pulgadas y 50 megapíxeles, así como su telefoto.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17t Pro ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que hemos visto esta versión de Xiaomi 17T Pro, por lo que estamos ante un gran momento para comprarlo.

Es lo más barato que hemos visto esta versión de Xiaomi 17T Pro, por lo que estamos ante un gran momento para comprarlo. 1 TB de almacenamiento: Tener tanto espacio libre te permitirá tener muchas fotos y vídeos almacenados durante años.

Tener tanto espacio libre te permitirá tener muchas fotos y vídeos almacenados durante años. Batería de 7.000 mAh: Su batería ofrece una autonomía para tres días, además de tener carga rápida por cable de 100 W. ❌ LO PEOR Exceso de bloatware: HyperOS es un sistema operativo que funciona bien, pero que viene con mucho bloatware de serie. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android potente, con mucha batería, rendimiento notable y un sistema de cámaras que funcione bien, especialmente en fotografía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más compacta o directamente quieres un Xiaomi 17T Pro más barato, incluso si eso supone tener menos almacenamiento. En ese caso, tienes el modelo con 512 GB por 725 euros

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