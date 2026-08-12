España nunca había mandado en un gran programa espacial europeo. Acaba de conseguirlo con un contrato de 1.600 millones

Los cielos están hoy en primera línea de actualidad por el eclipse total que podrá verse en buena parte de la Península Ibérica, pero no es el único punto de atracción: en la órbita baja, una buena parte de empresas lucha por obtener un pedazo de cielo al que elevar sus satélites. Starlink marcó la senda con su constelación en LEO. Y Europa no está dispuesta a que SpaceX sea el mejor proveedor para toda su infraestructura de seguridad.

IRIS2 se perfila. El plan europeo para crear una constelación de satélites en órbita LEO se llama IRIS2 y lleva casi cuatro años tomando forma. El proyecto es tan ambicioso que, aunque ya contaba con 2.400 millones de euros asignados, seguía sin tener cerrado lo primordial: cómo sería el diseño de la constelación y qué empresas se pondrían a los mandos de la nave. Ahora ya lo sabemos.

Según se acordó en las negociaciones entre la Comisión Europea y el consorcio SpaceRISE, IRIS2 tendrá las siguientes características:

La constelación constará de 348 satélites en total. 330 orbitarán en LEO y 18 en la órbita media, MEO. Por debajo, a menos de 750 kilómetros de altura, irá una capa adicional de satélites: la Low-LEO. De su desarrollo se encargará Hispasat.

66 de los satélites LEO irán dirigidos exclusivamente a defensa, seguridad y servicios de emergencia. Son un añadido al proyecto IRIS2 original, que contaba con 290 satélites: la Comisión Europea no solo ha sumado la capa de 66 satélites, también rediseñó la constelación de base.

Los primeros lanzamientos se prevén para 2029.

Europa tiene previstos unos lanzamientos por fases sin que haya concretado aún las fechas y planes definitivos.

La inversión total prevista asciende a 15.600 millones de euros: 11.600 millones de inversión pública y hasta 4.000 aportados por el consorcio privado SpaceRISE.

Hispasat es el contratista principal de “la infraestructura de antenas, sistemas de control y conexión con las redes de tierra”. Su presupuesto es superior a los 1.600 millones.

Hispasat liderará la capa Low-LEO, la que dará cobertura directa a móviles y dispositivos IoT. IRIS2 contempla, además, interoperabilidad con estándares 5G.

Con el acuerdo, Europa está más cerca de ser autosuficiente en términos de telecomunicaciones satelitales en órbita baja. IRIS2 es un proyecto que traza ciertos paralelismos con Starlink, de SpaceX, aunque tienen orientaciones diferentes.

Los paralelismos. Hay una palabra que está en boca del ámbito tecnológico a nivel europeo: resiliencia. También es la base del proyecto IRIS2, ya que Europa busca ser autosuficiente y poseer la infraestructura por la que circulan las comunicaciones vitales para los Estados miembro. Aquí radican las diferencias con SpaceX.

IRIS2 es un proyecto conjunto entre el sector público y privado con inversión con inversión pública europea y capital privado del consorcio SpaceRISE (en SpaceX el capital y la planificación son privados). El destino de IRIS2 es proveer de una infraestructura a gobiernos, ejércitos y organismos dedicados a la seguridad y emergencias, aunque también planea ofrecer servicios de internet a dispositivos particulares con tecnologías como Direct to Device (D2D).

La cobertura no se queda estrictamente en el cielo europeo, ya que el programa IRIS2 contempla el Ártico y África como zonas de interés estratégico. Además, Noruega e Islandia también participan en el proyecto sin ser miembros de la Unión Europea.

Imagen de la ESA

Entre 1.600 y 2.000 millones desde España. Acelerar y ampliar la constelación exige que financiación más allá de los 15.600 millones de euros previstos; que saldrán del presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 además de las aportaciones de distintos Estados. Algunos ya han comunicado cifras de ese extra, como Polonia (656 millones de euros) y Hungría (500 millones). Desde España vamos con una cifra importante: entre 1.600 y 2.000 millones de euros. No hay que confundir esta cifra con los 1.600 millones del contrato que ha conseguido Hispasat: una es dinero público español, la otra un contrato pagado con el presupuesto de IRIS2.

Según se especifica en el informe del Ministerio de Defensa:

“El PEM “SATCOM multiórbita”, basado en una constelación nacional dentro del programa de la Comisión Europea IRIS2, se materializará a través de una inversión estimada en una horquilla entre 1.600 y 2.000 millones de euros, destinada al desarrollo del segmento espacial, el segmento terrestre de control y gestión y la operación del sistema durante todo su ciclo de vida”.

España ha estimado una inversión añadida para contar con una constelación nacional española bajo el paraguas de IRIS2. Con cobertura satelital propia destinada, principalmente a labores de defensa. De hecho, la partida presupuestaria sale del Ministerio de Defensa.

El sitio en la mesa. España se lleva uno de los contratos de mayor peso del programa: Hispasat liderará el segmento terreno, con un presupuesto superior a 1.600 millones de euros. Con la capa Low-LEO también bajo su liderazgo, una pieza vital para la futura conexión directa europea entre móviles y satélites tendrá acento español.

Imagen de portada | ESA

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