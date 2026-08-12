El giro de Google en los relojes se materializa en el Pixel Watch 5: quiere ser el guardián de tu salud

El día grande de Google en términos de dispositivos ha desembocado en tres nuevos Google Pixel 11. Pero no solo de móviles iba la cosa, ya que la empresa ha desvelado la nueva versión de su familia de relojes: el Google Pixel Watch 5. Su diseño mantiene la esencia, el hardware sigue a muy buen nivel. Y estrena una función inédita en los smartwatches: la resistencia a la insulina.

Con la enorme cantidad de sensores de salud que se van sumando a los wearables, las marcas intentan innovar en nuevos registros para así sacar la cabecita entre el resto. La resistencia a la insulina es un dato que apunta al rendimiento deportivo, aunque también puede ir bien al colectivo de diabéticos. Sin ser un dispositivo de salud, y sin haber probado aún el reloj, toca tomar con cautela la hoja de especificaciones.

Ficha técnica del Google Pixel Watch 5



google pixel watch 5 PANTALLA Pantalla Actua 360 Panel AMOLED LTPO de 320 ppi con color DCI-P3 Hasta 3.000 nits de brillo máximo Brillo mínimo de 1 nit con pantalla siempre encendida Refresco adaptativo de 1 a 60 Hz Cristal Corning Gorilla Glass 5 3D DIMENSIONES Y PESO 41 mm: 41 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 31 gramos sin correa 45 mm: 45 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 36,7 gramos sin correa MATERIALES Caja de aluminio 100% reciclado Correa Active de segunda generación en caucho HNBR con acabado suave 45 mm: la correa de la edición Stephen Curry es de poliéster reciclado con recubrimiento impermeable y enganches de acero inoxidable PROCESADOR Accelerated Coprocesador Cortex-M55 ALMACENAMIENTO 64 GB eMMC BATERÍA 41 mm: 332 mAh, hasta 30 horas con pantalla siempre encendida y hasta 48 horas en ahorro de batería 45 mm: 465 mAh, hasta 40 horas con pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en ahorro de batería Base de carga rápida incluida 41 mm: 50% en 15 minutos, 80% en 25 minutos y 100% en 45 minutos 45 mm: 50% en 15 minutos, 80% en 30 minutos y 100% en 60 minutos SISTEMA OPERATIVO Wear OS 7.0 Compatible con móviles Android 12.0 o superior CONECTIVIDAD 4G LTE y UMTS WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax de 2,4 y 5 GHz Bluetooth 6.0 NFC Banda ultraancha GPS de doble frecuencia con GPS, Galileo y Glonass; fuera de Estados Unidos añade Beidou y QZSS SOS por satélite En Japón se sustituye el SOS por satélite por FeliCa SENSORES Sensor óptico multivía de ritmo cardiaco Sensores rojo e infrarrojo para saturación de oxígeno Sensores eléctricos compatibles con la app de ECG Sensor eléctrico de conductancia de la piel cEDA Sensor de temperatura de la piel de campo lejano Acelerómetro de 3 ejes, giroscopio y magnetómetro Brújula, altímetro y barómetro Sensor de luz ambiental CORREAS Tallas pequeña y grande incluidas 41 mm: de 130 a 175 mm y de 165 a 210 mm de muñeca 45 mm: de 150 a 185 mm y de 165 a 215 mm de muñeca 45 mm: la edición Stephen Curry es de talla única, de 140 a 215 mm COLORES Negro mate con correa Obsidian Plata pulido con correa Fog Pirita satinado con correa Olive 41 mm: dorado champán con correa Canyon 45 mm: edición especial Stephen Curry solo en Estados Unidos OTROS Resistencia 5 ATM y certificación IP68 Corona háptica y botón lateral Gestos sin contacto con una mano Vibración háptica premium de tercera generación Micrófono y altavoz integrados PRECIO Desde 419 euros

Google quiere centrarse en la salud

De un primer Pixel Watch donde la marca buscaba mostrarse como referencia dentro de Wear OS, a un Google Pixel Watch 5 donde el enfoque claro se dirige a la salud. No es casualidad: tras la adquisición de Fitbit, y el salto de la plataforma a Google Health, el Watch sigue la senda del Fitbit Air. Esto es, convertirse en un wearable con el que medir la actividad y el estado físico general del cuerpo.

Sin ser un smartwatch certificado para el control médico, Google ha logrado que el Pixel Watch 5 registre de forma automática un enorme rango de parámetros. Saturación de oxígeno en sangre, electrocardiograma, mide la calidad del sueño, el ritmo irregular del corazón... Y la resistencia a la insulina que comentaba. No solo eso: el Google Pixel Watch 5 añade la medición de la presión sanguínea a través de sus sensores ópticos, como hacen los Samsung Galaxy Watch con su aplicación Health Monitor.

Como guinda a este enfoque saludable, Google aúna todas sus herramientas de control dentro del guardián de la salud o Health Guardian, un vigilante que muestra en tiempo real el estado del cuerpo y que también crea informes con todo lo que el usuario debe conocer de su forma deportiva, mental y física. Eso sí, no hay que tomarse los registros como referencia para tomar o dejar medicaciones.

No solo es un guardián de la salud, el Google Pixel Watch 5 aspira a ser de los mejores relojes con Wear OS de la ciudad. Su pantalla redonda tiene un brillo pico de 3.000 nits, el diseño mantiene ese perfil redondeado en los biseles, incluye un SoC Snapdragon W5 Gen 2 “acelerado”, está disponible en 41 y 45 mm y las diferencias entre ambos están en la capacidad de la batería (332 mAh en el de 41 mm y 465 mAh en el de 45 mm) y en la diagonal de pantalla (1,2 y 1,4 pulgadas, respectivamente).

El reloj viene con compatibilidad para redes móviles, tiene conectividad por satélite para el envío de alertas de emergencia (SOS), resiste 5 ATM de presión, posee certificación IP68 y viene actualizado a Wear OS 7. Solo es compatible con Android (12 y superior).

Google ha refinado el diseño del Google Pixel Watch 5 manteniendo el carácter redondeado que hace reconocible a la familia. La construcción incluye materiales de calidad, como la caja en aluminio y el vidrio endurecido Gorilla Glass 5 3D para la pantalla. Y mantiene la corona giratoria con una mejora en la vibración háptica.

Precio y disponibilidad del Google Pixel Watch 5

El reloj es oficial, llega a España y ya se puede reservar en la tienda de Google además de en los comercios habituales. Su precio parte de los 419 euros para el modelo de 41 mm.

Imágenes | Google

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