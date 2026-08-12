Peter Jackson no solo dirigió las películas de 'El Señor de los Anillos'. También aparece en todas durante unos segundos

Peter Jackson es un aficionado a los cameos. El neozelandés no solo ha dirigido, producido y coescrito algunas de las películas más importantes del género (la trilogía de 'El Señor de los Anillos' y la de 'El Hobbit', para los despistados), sino que no quiso dejar pasar la oportunidad de aparecer en ellas. Unos segundos, al menos, en lo que se ha convertido en una especie de "marca de la casa".

Las fugaces apariciones en 'El Señor de los Anillos'. El director ha aparecido en todas y cada una de las películas basadas en la obra de Tolkien. No tiene un papel protagonista ni evidente, ni se le ve mucho rato en pantalla, pero si estamos atento es muy fácil localizarlo. Papel y boli:

'La Comunidad del Anillo': minuto 58:20 de la versión extendida, aparece como un aldeano de Bree comiéndose una zanahora.

'Las Dos Torres': minuto 2:56:37 de la versión extendida, es un soldado en la Batalla del Abismo de Helm.

'El Retorno del Rey': minuto 54:20 y 2:07:35 en la versión extendida, aparece como un corsario en uno de los barcos que atacan Gondor. Lo mata Legolas en su segunda aparición.

'Un Viaje Inesperado': minuto 8:01 en la versión extendida, es uno de los enanos que aparecen al principio.

'La Desolación de Smaug': minuto 1:11 en la versión extendida, es el habitante gruñón de Bree.

'La Batalla de los Cinco Reinos': minuto 2:29:10 de la versión extendida, aparece en un cuadro como si fuera el padre de Bilbo. La mujer que aparece al lado es su mujer, Fran Walsh.

Peter Jackson como un soldado durante la Batalla del Abismo de Helm | Imagen: Warner Bros

¿Por qué? No hay una razón como tal, sino una costumbre. Lo ha hecho desde siempre en todas sus pelis. Por ejemplo, en 'Bad Taste' (1987) interpreta a dos personajes, en 'Brainded' (1992) es el ayudante del enterrador y 'Forgotten Silver' (1995, totalmente recomendable por cierto) es, directamente, el protagonista. En 'King Kong' (2005) es el artillero que dispara desde el biplano. Al principio, cuando no manejaba presupuestos millonarios, lo más probable es que fuese una cuestión de escasez y ahorro.

Royd Tolkien, bisnieto de Tolkien, aparece brevemente en 'El retorno del rey' como explorador, entregando espadas a los otros soldados antes del asedio de los orcos en Minas Tirith | Imagen: Espinof

Los otros cameos en 'El Señor de los Anillos'. Además del director y los actores, hay muchas otras apariciones curiosas. Por ejemplo, Howard Shore, el compositor, aparece como uno de los hombres de Rohan cuando ganan la batalla del Abismo de Helm. Rick Porras, el productor, hace de corsario y de guardia de Minas Tirith. Gino Acevedo, supervisor de protésicos, hace de corsario de Umbar. Royd Tolkien, bisnieto de Tolkien, aparece en 'El Retorno del Rey' y Alexanda Astin, la hija de Sean Astin, es la hija pequeña de Sam que aparece al final de la trilogía original.

¿Los cameos se cobran? Depende. Cabe esperar que Peter Jackson no lo hiciera al ser el director (y cobrar ya por el trabajo), pero no todos los casos son iguales. En Estados Unidos, cuando alguien actúa en una producción cubierta por SAG-AFTRA se aplican unos mínimos sindicales dure lo que dure su aparición. El monto varía según el presupuesto, no obstante.

En España, el III convenio colectivo estatal de actores tiene una categoría hecha a medida del cameo, "pequeñas partes", que fija el pago por sesión en 211,9 euros si es un cameo para cine; 202,98 euros si es para televisión y 183,15 euros si es en una obra de bajo presupuesto.

Imagen | Espinof

Vía | Jeuxvideo

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