El problema logístico de España: pueblos que se convierten en "miniciudades" durante las ocho semanas del verano

El eclipse de mañana está partiendo en dos una tendencia ya consumada: durante ocho semanas al año, algunos pueblos dejan de ser tal y juegan a ser ciudades medianas, con población multiplicada por seis, por diez o por 33 y servicios pensados para enero que en agosto crujen por todas partes.

Bajo ese modelo de “fuga de la ciudad”, basura, agua, sanidad y policía se convierten en el cuello de botella de un modelo que sigue tratando el verano como excepción. Está claro que el turismo sostiene buena parte de la economía local, pero la pregunta incómoda es la de siempre: ¿está planificada la infraestructura para ese pico de demanda o se parchea cada verano con refuerzos a última hora, guardias a 1.500 euros la noche y contenedores extra?

Ocho semanas de ciudad prestada

El caso de Noja, en Cantabria, es un buen arquetipo. De 2.686 habitantes censados en invierno frente a picos de 100.000 residentes en temporada alta; más de 37 veces la población habitual. La localidad se define como “Benidorm del norte”, con ocho kilómetros de arenales y una economía donde el 80–90% de la facturación de muchos comercios se hace en julio y agosto.

En Galicia, Sanxenxo se mueve en la misma lógica: el concello cuenta con unos 17.000–18.000 habitantes el resto del año, pero la prensa local habla de veranos con hasta 120.000 personas pernoctando en el municipio, es decir, población multiplicada por cinco o seis. Hay más de 30.000 plazas entre hoteles y apartamentos turísticos, prácticamente al completo en julio y agosto, mientras en temporada baja se quedan abiertas solo 3.000–4.000.

En Cataluña, datos del Idescat difundidos por La Vanguardia muestran que Pals y Port de la Selva multiplican por cinco su población censada en verano, con 10.718 personas de media diaria en Pals frente a 2.566 empadronados, y 4.299 personas en Port de la Selva frente a 1.044 vecinos. Santa Susanna, Sant Pere Pescador, Tossa de Mar y Salou llegan a cuadruplicar o triplicar habitantes, confirmando que la costa catalana también vive el fenómeno de miniciudades estivales.

En Euskadi, Deia describe cómo Plentzia, Gorliz, Bakio o Lekeitio triplican o cuadruplican población: Bakio pasa de 2.800 habitantes a unos 12.000 en verano; Lekeitio de 7.000 a 20.000; Plentzia y Gorliz de 4.400–6.000 a cerca de 20.000. En Castilla-La Mancha, Escalona salta de 4.000 empadronados a 30.000 habitantes en julio y agosto, con el alcalde hablando de “incremento exponencial que pone en jaque al ayuntamiento”.

Lo que dicen los datos del INE

Cada vez más gente vive lejos de donde nació. Según mediciones del INE sobre población estacional y movilidad a partir de telefonía móvil y revisiones del padrón, las cosas no han ido a menos. RTVE resumió en 2023 el hallazgo: 776 municipios españoles triplicaron su población en julio, con especial concentración en archipiélagos, costa mediterránea y provincias de interior con alta segunda residencia. El propio reportaje cita ejemplos como Calvià, que multiplicó por cinco sus habitantes, Lloret de Mar, que casi los quintuplicó, o Benidorm, que los multiplicó por cuatro.

Newtral repasó esos estudios experimentales y puso nombres al mapa: Cantabria fue la comunidad que más población ganó en verano y Noja llegó a multiplicar por cinco sus residentes en una sola noche analizada, pasando de 6.482 a 37.243 personas. La estadística experimental de movilidad estacional del INE, accesible en su portal y en el visor de Dataestur, confirma que los picos de turistas y retornados al pueblo cambian de forma drástica la geografía demográfica de España durante unas pocas semanas al año.

En paralelo, las cifras oficiales de población municipal de la Estadística Continua de Población muestran que, a 1 de julio de 2026, todas las comunidades han crecido, pero el mayor incremento relativo está en Comunitat Valenciana, Baleares y Asturias, territorios con fuerte peso turístico y estacional. Esa combinación de población residente al alza y explosión estival explica por qué muchos ayuntamientos hablan ya de “doble censo”: el de invierno y el de agosto.

Servicios de pueblo, demanda de ciudad

Panorámica de Lloret de Mar

Ya lo decíamos en la apertura, la primera zona de tensión es siempre la logística básica: basura, agua, alumbrado, tráfico. La Voz de Galicia calculó el coste extra en la Costa da Morte: concellos como Laxe pasan de poco más de 3.000 vecinos a unos 10.000 en verano, con refuerzos de recogida de basura que suponen entre 7.000 y 15.000 euros al mes, y playas como Razo, donde los aseos consumen más de 21.000 litros de agua diarios.

En Palencia, un análisis de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales muestra que los pueblos rurales pasaron de 79.396 empadronados a 181.064 personas en verano de 2023, más del doble, con casos extremos como Revilla de Pomar, que multiplicó por 16 su población, o pedanías que superaron incrementos del 2.900%. La media de habitantes por vivienda en ese medio rural pasó de 1,32 en invierno a 3,01 en verano.

En la Mancomunidad de La Vera, la Diputación de Cáceres ha tenido que alquilar un camión extra de residuos por 18.131,85 euros para absorber la recogida en unos pueblos que multiplican población con la llegada de turistas y vecinos a sus segundas residencias. Escalona refuerza todos los servicios municipales y aumenta la plantilla en 100 personas más en verano para cubrir limpieza, mantenimiento, policía y fiestas.

La factura sanitaria del boom estacional

Hablemos de Motril. Están pagando la guardia médica a 1500 euros la noche porque no hay médicos para cubrir lo que necesitan. En la Costa Tropical de Granada, la población del área se duplica o triplica en verano y los centros de salud y el Hospital Santa Ana atienden a un censo flotante de hasta 100.000 personas con plantillas pensadas para unos 60.000. El PSOE y medios locales llevan dos veranos denunciando guardias saturadas, cierres de urgencias por las tardes y falta de refuerzos suficientes en atención primaria.

La polémica reciente llegó por WhatsApp: directivos del Servicio Andaluz de Salud enviaron mensajes a médicos ofreciendo guardias de 24 horas por 1.500 euros para “rescatar” las urgencias del hospital motrileño. La Junta defiende que ha ejecutado más del 95% de los contratos previstos en Granada y que la atención está garantizada, con 417 contratos para el área sur y un incremento del 15% de plantilla en seis años. Pero claro, admite que hacen falta más recursos.

SATSE denuncia que en la Costa del Sol la población censada ronda los 150.000 habitantes, pero la flotante puede llegar a los 600.000 en verano, con refuerzos mínimos de enfermería. En Castilla-La Mancha, el Colegio de Médicos de Toledo alertó de sobrecarga en localidades como Escalona, donde se refuerza la atención primaria con un médico y un enfermero extra, pero se reorganizan consultas para cuadrar vacaciones con un aumento de población del 650%.

Y todo esto queda fuera del folleto: los camiones de basura extra, depósitos de agua dimensionados para el pico, plantillas infladas y planes de verano sanitarios de emergencia no venden un relato. Técnicos apagando incendios logísticos (y reales) cada agosto insinúa que muchos gobiernos

Imágenes | Flickr (Leo), Unsplash (Nellie Adamyan)

En Xataka | El turismo ha convertido Noruega en el último parque temático. Y el negocio de cazar auroras boreales en un deporte de riesgo

En Xataka | Las Islas Baleares están tan desesperadas con el turismo que ya barajan una medida hasta ahora tabú: límite de vuelos