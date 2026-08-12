Lanzarote tenía playas, arquitectura, clima y sol. EEUU y Marruecos han añadido algo más: misiles de largo alcance en frente

Estados Unidos ha elegido Marruecos para instalar algo más ambicioso que un nuevo campo de tiro. Washington y Rabat acaban de realizar la primera prueba con fuego real del futuro African Multidomain Training and Experimentation Center (AMTEC), una instalación concebida para que militares y empresas prueben misiles, drones, inteligencia artificial y sistemas autónomos antes de incorporarlos al campo de batalla. No solo eso: el centro está en Tan-Tan, en la costa atlántica marroquí y a unos 200 km de Canarias.

Un misil para estrenarlo. Contaba esta semana El Español que, entre el 3 y el 7 de agosto, militares estadounidenses y de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes levantaron un campo de pruebas expedicionario y realizaron la primera demostración con fuego real vinculada al AMTEC. Según el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM), el ensayo estaba destinado a evaluar capacidades de ataque de precisión a larga distancia y a acelerar la llegada de nuevas tecnologías a las fuerzas estadounidenses y sus aliados.

En este caso, el protagonista fue Anthem, un misil de crucero de largo alcance y bajo coste desarrollado por Covenant Industries cuyo alcance exacto no se ha hecho público y que pretende ofrecer una alternativa más barata y escalable a los grandes misiles de crucero tradicionales.

No se trataba solo de dispararlo. Ingenieros de la industria y militares estadounidenses y marroquíes utilizaron la prueba para comprobar todo lo que rodea al funcionamiento del arma en condiciones reales. Validaron los sistemas de comunicaciones, evaluaron la maniobrabilidad y componentes como alas, neumáticos y tren de aterrizaje, y recopilaron información meteorológica y datos necesarios para la adquisición de blancos.

La idea es reducir al máximo la distancia entre prototipo y arma operativa: que las empresas puedan llevar una tecnología a Marruecos, probarla junto a los militares, corregir problemas y acelerar su posible incorporación al arsenal.

El laboratorio africano de EEUU. Porque ahí está la verdadera importancia del AMTEC. Washington quiere convertirlo en un centro regional permanente de experimentación al que puedan acudir las fuerzas estadounidenses y marroquíes, otros socios africanos y empresas privadas de defensa para validar tecnologías todavía en desarrollo.

El complejo tendrá tres grandes elementos: un área de entrenamiento multidominio, una academia dedicada a drones y un centro de innovación y experimentación. La infraestructura completa debería estar preparada en 2030, pero las instalaciones existentes ya permiten realizar ensayos como el de agosto y las maniobras African Lion de 2027 servirán como una nueva prueba de concepto.

Marruecos ya era campo de pruebas. Lo contamos hace unos meses. AMTEC institucionaliza una dinámica que Washington y Rabat habían ensayado durante ejercicios como African Lion, las mayores maniobras militares estadounidenses en África. En su edición de 2026 participaron más de 5.600 militares de más de 40 países y decenas de empresas estadounidenses llevaron tecnologías relacionadas con inteligencia artificial, drones, sistemas antidrones, comunicaciones y vigilancia para probarlas directamente junto a las tropas.

Washington mantiene colaboraciones semejantes con aliados como Australia o Japón, pero la novedad marroquí es crear en África una infraestructura estable expresamente diseñada para conectar industria, experimentación y fuerzas armadas.

Una alianza que no deja de crecer. La apuesta tampoco surge de la nada. Estados Unidos considera a Marruecos uno de sus socios militares fundamentales en África y la relación recibió un enorme impulso durante el primer mandato de Trump, cuando Washington reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental coincidiendo con la normalización de relaciones entre Rabat e Israel.

Tras el enfriamiento de algunos programas durante la Administración Biden, el regreso de Trump ha vuelto a acelerar el acercamiento: ambos países han acordado una nueva hoja de ruta militar para la próxima década centrada especialmente en industria de defensa, ciberseguridad, formación, intercambio de conocimientos y maniobras conjuntas.

Y España está justo enfrente. Qué duda cabe, la localización convierte inevitablemente el proyecto en una cuestión especialmente sensible para Madrid. Tan-Tan se encuentra a unos 200 kilómetros de Lanzarote y aproximadamente 50 kilómetros al norte del límite con el Sáhara Occidental, mientras las relaciones entre Washington y el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesan un periodo de fuertes tensiones.

El enfrentamiento llegó hasta el punto de que el republicano Lindsey Graham planteó públicamente sacar fuerzas estadounidenses de España y trasladarlas a un país "en el que podamos confiar", al tiempo que defendía estrechar la relación con Marruecos. Eso no significa que el AMTEC vaya a sustituir a Rota o Morón, ni que Estados Unidos haya anunciado semejante traslado, pero sí confirma que Washington está construyendo nuevas capacidades militares permanentes al otro lado del Estrecho.

Mucho más que un campo de tiro. Para Marruecos, el proyecto significa convertirse en una pieza cada vez más importante de la arquitectura militar estadounidense en África y desarrollar al mismo tiempo su propia industria de defensa. Para Washington supone disponer de un territorio aliado donde empresas y militares puedan experimentar con las tecnologías que marcarán los próximos conflictos sin depender exclusivamente de sus campos de pruebas nacionales.

El primer misil ha sido solo el estreno: si el proyecto cumple los planes de Washington y Rabat, antes de que termine la década Marruecos tendrá frente a Canarias un laboratorio permanente para probar algunas de las armas del futuro.

Imagen | Departamento de Defensa de EEUU

En Xataka | EEUU amenazó con llevarse la base de Rota a Marruecos. España la ha enterrado con una oferta insuperable: más territorio

En Xataka | EEUU está preparando un envío de F-35, helicópteros Apache y misiles. Y su destino está frente a Cádiz: armar a Marruecos







