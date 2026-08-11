Francia piensa que es un sinsentido que los conductores noveles conduzcan coches muy potentes. Así que ha cambiado la ley para prohibírselo

Francia aprobó hace unas semanas una nueva ley conocida como la “Ley Ripost” y, entre sus numerosos artículos, se incluye una norma que igual pilla desprevenidos a los jóvenes entusiastas del motor. Y es que los conductores que acaban de sacarse el carné tendrán prohibido por ley ponerse al volante de vehículos que sean demasiado potentes. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Los antecedentes. En 2025, un estudiante de 23 años falleció en Lille cuando un conductor de 18 años perdió el control de un Volkswagen Golf R de 333 CV mientras circulaba muy por encima del límite de velocidad, según cuentan desde Le Lynx. El accidente reavivaba así un debate que llevaba más de 20 años sobre la mesa en Francia, que era si debería permitirse que los conductores noveles pudiesen conducir vehículos de altas prestaciones, argumentando que la combinación de inexperiencia y potencia resulta letal.

Durante años, la propuesta ha chocado una y otra vez sobre definir con exactitud qué convierte a un coche en “demasiado potente”. Sin embargo, este impedimento no ha sido suficiente en esta ocasión para frenar el proyecto de ley.

Lo que dice exactamente la ley. La Ley Ripost, destinada oficialmente a abordar problemas de orden público que van mucho más allá de la seguridad vial, fue adoptada de forma definitiva por el Parlamento francés el pasado 21 de julio. El artículo 3 del texto prohíbe a los titulares de un permiso de conducir provisional o en periodo de prueba (el periodo de dos o tres años por el que pasa todo conductor novel en Francia) conducir un vehículo “cuya potencia de motor supere un umbral fijado por decreto reglamentario”, según informan desde el medio L'Argus.

Así que se supone que nada de superdeportivos o compactos deportivos por encima de cierta potencia. Es más o menos similar a la normativa que se aplica a las motos con el carné A2, que limita a nuevos motoristas a motos de menos de 35 kW (y con una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg o inferior).

La letra pequeña. Lo que aún no se sabe con exactitud es dónde se fijará ese umbral de potencia. Y es que la propia ley no establece una cifra concreta de potencia. Lo más probable es que se acabe basando en una combinación de caballos fiscales, potencia real y, posiblemente, la relación potencia-peso, pero para ello se tendrá que definir en un decreto independiente. Hasta entonces, tanto los conductores noveles como las empresas de alquiler de coches se encuentran en un limbo jurídico.

De hecho, algunas compañías de alquiler ya están optando por retirar de su flota sus modelos más deportivos por precaución antes que arriesgarse a ser sancionadas una vez que se publique el umbral.

No se limita únicamente a comprar un coche. Dado que muchos conductores jóvenes no poseen coche, pues muchos se lo piden prestado a sus padres o lo alquilan, la ley contempla también que la prohibición abarque a los vehículos prestados y de alquiler, aplicándose incluso si el automóvil está matriculado a nombre de otra persona.

Y ojo con las sanciones. Un conductor novel que vaya al volante de un coche que supere el futuro límite fijado se enfrenta a penas de hasta un año de prisión y a una multa de 15 000 euros, según las cifras publicadas por Le Lynx. Además, las empresas de alquiler de coches que entreguen un vehículo al titular de un permiso en periodo de prueba también afrontarán sanciones económicas, aunque no hay una cuantía fijada.

Más allá de la seguridad vial. La norma relativa a los conductores noveles se enmarca dentro de un texto legislativo considerablemente más amplio. Y es que la ley Ripost (acrónimo de “respuestas inmediatas a los fenómenos que perturban el orden público, la seguridad y la tranquilidad de nuestros conciudadanos”) fue impulsada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, y abarca una extensa lista de cuestiones, entre ellas penas más duras para las carreras ilegales (hasta dos años de prisión y 30 000 euros de multa), la persecución de la venta y posesión de óxido nitroso, nuevas regulaciones sobre material pirotécnico, restricciones para los que organizan raves y un mayor uso de la videovigilancia impulsada por IA con fines antiterroristas, según detalla el periódico francés Le Monde.

Y ahora qué. Por el momento, nada cambia en las carreteras de forma inmediata. El artículo que prohíbe los coches de gran potencia a los conductores noveles no podrá aplicarse hasta que el Gobierno publique el decreto que concrete el límite máximo de caballos, algo que se prevé para este otoño. Así que tendremos que esperar unos meses para saber en qué queda todo.

Imagen de portada | Kahl Orr

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