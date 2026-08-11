No es necesario gastarse tanto dinero en un iPhone 17. Esta tienda lo tiene reacondicionado y mucho más barato

El iPhone 17 ha variado muy poco de precio desde su lanzamiento, algo en cierto modo lógico teniendo en cuenta que los rumores apuntan a que este año no veremos una nueva generación (al menos en el modelo base). Por esta razón, una de las mejores formas, y más baratas, de acceder a este móvil es a través de los reacondicionados. Back Market, por ejemplo, lo tiene ahora mismo por 743 euros.

Eso sí, los precios en Back Market suelen variar con bastante frecuencia, por lo que es posible que cambie en las próximas horas.

Un iPhone 17 más económico

Back Market divide los productos que vende bajo cuatro categorías: Correcto, Muy bueno, Excelente y Prémium. El iPhone 17 que podemos encontrar a este precio se encuentra en la categoría Excelente, lo que significa que la carcasa cuenta con piezas revisadas y casi no tiene marcas de uso. Por otro lado, la pantalla está impecable.

El iPhone 17 es el móvil más atractivo de la generación actual de Apple, y es el que más cambios ha sufrido con respecto a la generación anterior. Por un lado, nos encontramos con una pantalla de 6,3 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz.

Por otro lado, incorpora el chip A19, ofreciendo de esta forma un buen rendimiento y una excelente potencia. Además, cuenta con una configuración de 256 GB de almacenamiento y viene tanto con Control de cámara como con Botón de acción.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 17 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla con tasa de refresco de 120 Hz.

Su tamaño, ya que es un móvil compacto. ❌ LO PEOR No ha variado mucho de precio desde su lanzamiento.

Cuenta únicamente con 8 GB de RAM. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el salto a la generación actual de Apple comprando el iPhone 17, pero sin tener que pagar lo que cuesta el móvil nuevo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres dar el salto al ecosistema de Apple, pero no necesitas todo lo que ofrece el iPhone 17. En este caso, el iPhone 17e es una buena alternativa.

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Imágenes | Antonio Vallejo, Apple

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