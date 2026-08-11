SpaceX quiere desplegar 10 GW de IA en apenas un año. SemiAnalysis ha hecho las cuentas y dice que no es una locura

Elon Musk suele plantear objetivos imposibles, pero este se sale incluso de sus estándares. SpaceX (o más bien, SpaceXAI) aspira a añadir entre 6 y 8 GW de capacidad de cómputo para IA solo durante 2027, lo que la permitiría superar los 10 GW acumulados al terminar ese año. Lo curioso es que la reputada firma SemiAnalysis ha estudiado localizaciones, necesidades eléctricas y otros factores y ha concluido que el objetivo es factible. El coste sería igualmente extraordinario, de entre 300.000 y 500.000 millones de dólares de inversión. Lo fácil es pensar que algo así es imposible, pero cuidado: aunque ciertamente el reto es increíble, puede lograrlo.

Un precedente llamado Colossus. Las conclusiones de SemiAnalysis pueden parecer algo peregrinas, pero hay que recordar que xAI levantó el primer Colossus de 300 MW en 122 días, construyó otros 200 MW en Colossus 2 en unos seis meses y ha seguido impulsando esta infraestructura. Su sede de Southaven pasó según datos de la consultora de 27 turbinas y unos 495 MW en febrero de 2026 a 69 turbinas y 1,7 GW en julio. La empresa tiene además otro proyecto con nombre en clave "MiniHard" que apunta a alcanzar entre 450 y 500 MW en unos cinco meses.

Pero es que Elon no construye como los demás. Los hiperescaladores como Microsoft o Google diseñan sus centros de datos para que funcionen al menos durante 15 o 20 años con la máxima eficiencia, redundancia y fiabilidad. En SpaceX priorizan otra variable: el tiempo. Si se necesitan grandes transformadores y no los hay, acuden a otros más pequeños disponibles, y lo mismo con otros posibles obstáculos que sortean con soluciones quizá no óptimas pero sí funcionales. La empresa busca reducir tiempos paralelizando tareas, preensamblando componentes y eliminando procesos que consideran innecesarios. La velocidad por encima de todo.

Fuente: SemiAnalysis.

La red eléctrica deja de serlo. El gran cuello de botella para cualquier nuevo centro de datos está en conseguir gigavatios de potencia conectados a dicho centro. Elon Musk tiene también solución aparente para eso: crear electricidad in situ, principalmente con gas. En SemiAnalysis indican que su objetivo de 10 GW implicaría que SpaceX tendría que establecer emplazamientos por todo EEUU para lograr los terrenos, los permisos y el combustible necesario. Y según ellos, todo es posible porque existen suficientes opciones para lograrlo. Veremos si los centros de datos en el espacio, que no mencionan en el análisis, forman parte de esa ecuación.

Si corres, ganas. Hay una razón para correr tanto: el cómputo inmediato permite ganar fortunas. SemiAnalysis calcula que un clúster GB300 dedicado a inferencia pemite que OpenAI o Anthropic ganen más de 100.000 millones de dólares anuales por GW, mientras que alquilar esa potencia de cómputo durante un año cuesta 12.000 millones de dólares. Eso explica que quienes "sirven" los modelos de IA estén dispuestos a pagar decenas de millones de dólares por MW/año incluso teniendo que esperar meses a poder disponer de esa capacidad. La escasez de cómputo hace que las cuentas salgan... por ahora.

Fuente: SemiAnalysis.

Microsoft puede ser el gran cliente de SpaceXAI. SemiAnalysis asegura que Microsoft ha firmado más de 10 GW de contratos de centros de datos durante 2026 y considera posible que haya incluido en ellos hasta 3 GW de SpaceX. Su argumento: Azure necesita urgentemente más capacidad para poder explotar comercialmente los modelos de OpenAI en servicios como Foundry y Copilot. De hecho, creen que esa demanda podría hacer que el crecimiento de ingresos en Azure pasara del 42% actual hasta más del 100% el año que viene. No hay confirmación oficial de esos datos, pero en SemiAnalysis parecen tenerlo muy claro.

Y el dinero, ¿qué? Hay otro problema igualmente importante. SpaceXAI no tiene todavía los recursos económicos de los que disponen Amazon, Google o Microsoft, pero en el estudio de estos expertos creen que hay vías que permitirán financiar ese gigantesco despliegue. Por ejemplo, el apoyo de Nvidia, y el propio flujo de caja que genere la compañía al alquilar cómputo a precios muy elevados. Si cada MW se amortiza en menos de un año —como esperan en SemiAnalysis—, el crecimiento puede conseguir financiar la siguiente etapa. En sus estimaciones indican que SpaceX puede acabar teniendo unos ingresos recurrentes anualizados que rondarán los 300.000 millones de dólares... y eso monetizando solo la mitad de la nueva capacidad.

Muchos peros. Crear esos centros de datos no significa que puedan llenarlos de GPUs por las buenas. SpaceXAI necesitará enormes cantidades de aceleradoras de Nvidia con sus memorias HBM, además de sistemas de refrigeración o sistemas de conectividad avanzados, pero es que no está sola. Microsoft, Meta, Google y Amazon compiten por los mismos recursos. SpaceX debería salir airosa y esquivar varios cuellos de botella para conseguir prioridad suficiente en un segmento en el que de momento no es ni mucho menos líder.

Y la escasez seguirá mandando. Pero además esas cuentas (¿de la lechera?) dependen de que la inferencia siga siendo tan rentable como lo es ahora, y que los clientes paguen la excepcional factura que les permita conseguir capacidad de cómputo inmediata. Si los chips mejoras demasiado rápido, si los modelos se vuelven demasiado eficientes o si la oferta logra equilibrarse con la demanda, esas cifras de coste de 30-50 millones de dólares por MW y año pueden acabar cayendo. Eso alargaría los plazos de amortización y la financiación se complicaría de forma notable.

Imagen | xAI

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