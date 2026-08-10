El océano acaba de batir su récord histórico absoluto de temperatura: 20,96 °C que nos asoman a un territorio desconocido

El mar está absorbiendo las consecuencias de un planeta cada vez más caliente, y los datos no dejan lugar a dudas. Según las últimas mediciones, el mes pasado ha pasado a la historia de la climatología, puesto que el océano global (en sus regiones extrapolares) ha alcanzado la temperatura superficial más alta jamás registrada para un mes de julio, como ha recogido Copernicus.

Un récord con cifras. El foco del problema está en los océanos extrapolares, que comprenden entre los paralelos 60º Norte y 60º Sur, donde se alcanzó el mes de julio una temperatura de 20,96 ºC. Esta cifra, confirmada por Copernicus, bate el anterior récord histórico que ostentaba julio de 2023 con 20,89 °C.

Sin embargo, hay que hacer un matiz importante porque este dato no se refiere a la totalidad del agua de los océanos, ni al hielo polar, ni a la columna de agua profunda. Estamos hablando estrictamente de la temperatura de la capa superficial del agua, que abarca aproximadamente los primeros 10 metros de profundidad. Además, dependiendo del sistema de datos e interpolación que se consulte, hay ligeras variaciones que confirman la misma tendencia.

En el Mediterráneo. Si el dato global asusta, los récords regionales son aún más extremos, puesto que el Mercator Ocean documenta que el mar Mediterráneo ha sufrido un impacto brutal, marcando también un récord regional absoluto para este mes con una asfixiante media mensual de 27,07 ± 0,27 °C.

Esto se ha traducido en una extensión excepcional de las olas de calor marinas, fenómenos que alteran drásticamente los ecosistemas oceánicos locales, amenazan la biodiversidad y modifican los patrones de humedad y precipitaciones en la costa.

La tormenta perfecta. La pregunta que nos debemos hacer aquí es: ¿por qué hemos llegado a este pico térmico? Aquí los científicos apuntan al calentamiento global de fondo, impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano, que eleva constantemente la línea base de las temperaturas. A escala global (contando continentes y océanos), julio de 2026 ha sido el segundo julio más cálido de los registros, empatado con julio de 2024.

Por otro lado, la meteorología nos ha traído de vuelta un viejo conocido, puesto que la Organización Meteorológica Mundial ya advirtió en junio del desarrollo de condiciones de El Niño en el Pacífico tropical, otorgando una probabilidad del 80% para el periodo estival y casi de un 90% para el otoño. El calentamiento del Pacífico tiene un efecto dominó a nivel global, sumando décimas extra a un clima que ya estaba previamente sobrecalentado.

Cómo se hacen las medidas. La afirmación principal sobre esta temperatura es tan rotunda porque detrás hay un músculo técnico sin precedentes. Para llegar a estas conclusiones, el C3S utiliza una herramienta llamada ERA5 que no es un simple termómetro gigante, sino un sistema que integra datos históricos con observaciones en tiempo real.

Para la temperatura superficial marina, se basan en el producto OSTIA, el cual cruza la información de sensores en satélites de observación de la Tierra con mediciones físicas tomadas in situ por miles de barcos comerciales y boyas oceánicas repartidas por todo el mundo. Todo este registro satelital y físico, que se remonta de forma continua hasta 1979, permite generar mapas espacialmente completos de la temperatura del agua cada día utilizando técnicas de interpolación matemática.

Imágenes | Stuart Robinson

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