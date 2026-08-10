Varios partidos de LaLiga y la Champions a mitad de precio y sin permanencia: últimos días de la promo de Movistar Plus

Por fin podemos decirlo: queda menos de una semana para que empiece LaLiga. Esta nueva temporada promete muchísimo, con un Barcelona que va a defender título, un Real Madrid que tiene muchas caras nuevas (incluyendo a Mourinho) y varios recién ascendidos que son históricos, como el Málaga o el Deportivo. ¿Quieres poder ver varios partidos de LaLiga junto a la Champions y otras competiciones? Entonces, la promo de Movistar Plus te puede interesar: tres meses de suscripción salen ahora por 4,99 euros al mes. Y sin permanencia.

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Mucho fútbol, pero también pelis y series

Hablemos de la promo. Esta deja el Plan Libre con deporte, cine, serie y documentales a mitad de precio durante tres meses (de 9,99 euros pasa a 4,99 euros al mes). Como no tiene permanencia, puedes aprovechar estos tres meses y si no te convence, darte de baja. Y, además, te recordamos que Movistar Plus admite dos reproducciones simultáneas, por lo que puedes compartir tu cuenta con un amigo o familiar sin problemas.

¿Qué podremos ver en estos tres meses? Lo primero es el inicio de LaLiga con tres partidazos ya confirmados: Atlético de Madrid-Málaga (19 de agosto), Elche-Barcelona (23 de agosto) y Real Madrid-Málaga (30 de agosto). La plataforma seguirá emitiendo un partido por jornada de competición, igual que con la Champions League o la Europa League cuando comiencen.

Si, además, queremos cine, tenemos mucho donde elegir. Hay pelis ganadoras de premios Oscar (como 'Una batalla tras otra' o 'Weapons), así como triunfadoras en los Goya (como 'Los Domingos'). Todo mezclado con muchas producciones propias en forma de serie como 'Se tiene que morir mucha gente' o con documentales true crime de la mano de Carles Porta.

Una plataforma con mucho contenido para ver, te guste o no el deporte. Y por 4,99 euros al mes durante tres meses, merece la pena darle la oportunidad.

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Imágenes | Movistar Plus

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