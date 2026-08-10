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El reloj-anillo de Casio parecía una simple rareza retro. Su nueva versión ya apunta directamente a tu salud

  • Casio actualiza su anillo reloj con sensores de salud, registro de entrenamientos y avisos por vibración

  • El CRW-H001 se vende solo en China por 1.990 yuanes y llega en tres tallas sin posibilidad de ajuste

Anillo Reloj Casio Portada
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Iván Linares

Editor Senior - Tech
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135 publicaciones de Iván Linares

En su afán por llevar la “inteligencia” a todos los accesorios posibles, los fabricantes encontraron en los anillos su próximo objeto a colonizar. Oura fue de los pioneros, el Samsung Galaxy Ring apuntó al público general. Y Casio decidió ir a la suya con un anillo reloj que se dejaba por el camino el apellido de “inteligente”. Con la segunda versión ha enmendado el despiste.

El Casio de toda la vida como anillo de actividad. El accesorio es un híbrido entre reloj digital, pulsera de actividad y anillo inteligente, un Frankenstein, que encaja en el panorama tech como anillo al dedo (guiño, guiño). Se llama Casio CRW-H001M-8. O Casio Health Ring para los amigos.

El Casio Ring es el primer modelo, solo reloj. Con el segundo, Casio Health Ring, que solo está disponible en China, el fabricante evoluciona las funciones para integrarle sensores que vigilan la salud, registran la actividad y hasta los entrenamientos. Dispone de un motor de vibración para avisar de las notificaciones que llegan al teléfono.

Anillo Inteligente Casio

Un gran esfuerzo de miniaturización. Los anillos inteligentes son un producto tecnológico con un alto nivel de ingeniería. Introducir en tan reducido espacio sensores de movimiento, de salud, batería y chips de gestión no es nada fácil. Como extra, Casio añade pantalla, botones, diseño característico, LEDs y retroiluminación para la pantalla.

Casio utiliza un cuerpo de metal en acero inoxidable y cerámica y es resistente al agua para el uso diario, sin más detalle por parte de la marca. La batería aguanta unos dos años si solo se utiliza el reloj (para ello tiene una pila) y unos 4-6 días por carga si se utiliza el dispositivo en modo inteligente, con la función de anillo de actividad (para esto utiliza una batería de litio recargable). El peso es de 19 gramos con 25,3 mm de ancho y 6 mm de grosor. No es el anillo más práctico.

Anillo Inteligente Casio

No parece lo más cómodo para según qué deportes. Casio plantea el anillo como una manera sencilla de seguir la actividad y los entrenamientos. La marca no especifica deportes concretos aparte de correr, montar en bicicleta y caminar, aunque, como análisis de entrenamiento, también debería registrar actividades de fuerza. Y no parece que llevar un reloj como anillo sea lo mejor para las máquinas de pesas, por ejemplo.

Los anillos inteligentes parecían una idea estupenda para monitorizarte. Hasta que empezó a subir la temperatura
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Registra el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, incluye un sensor de temperatura y también mide la calidad del sueño. Todos estos registros se sincronizan con el teléfono gracias a la aplicación Aizo Ring.

Ficha técnica del anillo inteligente Casio Ring

casio health ring CRW-H001M-8

PANTALLA

Pantalla digital LCD

Cristal mineral

Iluminación LED blanca

DIMENSIONES Y PESO

Caja de 25,3 x 19,5 x 6 mm

19 gramos

Talla 10 con diámetro interior de unos 20,1 mm

Circunferencia de unos 63,1 mm

Anchura frontal de unos 19,5 mm

Sin ajuste de talla

MATERIALES

Cerámica y acero inoxidable

Fabricación por moldeo por inyección de metal (MIM)

Frontal con metalizado espejo

SENSORES

Sensor de frecuencia cardíaca

Sensor de temperatura

Acelerómetro

Medición de saturación de oxígeno en sangre

FUNCIONES DE RELOJ

Hora, minutos, segundos, mes, fecha y día de la semana

Formato de 12 horas con AM/PM o de 24 horas

Segunda hora con horas y minutos

Cronómetro con medición a 1/100 de segundo y rango de 59 minutos y 59,99 segundos

Calendario automático con febrero de 28 días

Time Flash con destello de 20 segundos a la hora programada y a cada hora en punto

Retorno automático

Precisión de más menos 30 segundos al mes

FUNCIONES INTELIGENTES

Registro de actividad, podómetro y calorías

Funciones, registro y análisis de entrenamiento

Análisis del sueño

Informe de salud

Gestión del ciclo menstrual

Vibración para notificaciones, llamadas, alarma silenciosa, avisos de anomalías de salud y recordatorios personalizados

BATERÍA

Pila SR621SW de 1,55 V para el reloj, con unos 2 años de autonomía

Batería de iones de litio para el módulo inteligente, con entre 4 y 6 días de autonomía

Unos 25 días en reposo

Carga magnética mediante cable propietario

Unas 2 horas de carga completa

CONECTIVIDAD

Bluetooth de 2.400 a 2.480 MHz

Potencia máxima de transmisión de 0,08 mW o -11 dBm

Alcance de hasta 2 metros según el entorno

RESISTENCIA

Resistencia al agua para uso diario

Temperatura de funcionamiento de -20 a 50 grados

Temperatura de carga de 0 a 40 grados

COMPATIBILIDAD

Aplicación AIZO RING

iOS 13 o superior

Android 7.0 o superior

Requiere teléfono con Bluetooth

PRECIO

255 euros al cambio (1.990 yuanes)

Solo en China, de momento. El Casio Ring en su versión inteligente es oficial y tiene precio, aunque solo se comercializa en China. Tiene un coste de 1.990 yuanes, unos 255 euros al cambio. No se descarta que Casio termine distribuyendo el anillo inteligente en mercados occidentales, igual que ya hizo con el primer Casio Ring. Tendremos que esperar para comprobarlo.

Imágenes | Casio China

En Xataka | Oura Ring 4 vs Samsung Galaxy Ring: comparativa entre los dos anillos inteligentes, con especificaciones y diferencias

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