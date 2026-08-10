El reloj-anillo de Casio parecía una simple rareza retro. Su nueva versión ya apunta directamente a tu salud

En su afán por llevar la “inteligencia” a todos los accesorios posibles, los fabricantes encontraron en los anillos su próximo objeto a colonizar. Oura fue de los pioneros, el Samsung Galaxy Ring apuntó al público general. Y Casio decidió ir a la suya con un anillo reloj que se dejaba por el camino el apellido de “inteligente”. Con la segunda versión ha enmendado el despiste.

El Casio de toda la vida como anillo de actividad. El accesorio es un híbrido entre reloj digital, pulsera de actividad y anillo inteligente, un Frankenstein, que encaja en el panorama tech como anillo al dedo (guiño, guiño). Se llama Casio CRW-H001M-8. O Casio Health Ring para los amigos.

El Casio Ring es el primer modelo, solo reloj. Con el segundo, Casio Health Ring, que solo está disponible en China, el fabricante evoluciona las funciones para integrarle sensores que vigilan la salud, registran la actividad y hasta los entrenamientos. Dispone de un motor de vibración para avisar de las notificaciones que llegan al teléfono.

Un gran esfuerzo de miniaturización. Los anillos inteligentes son un producto tecnológico con un alto nivel de ingeniería. Introducir en tan reducido espacio sensores de movimiento, de salud, batería y chips de gestión no es nada fácil. Como extra, Casio añade pantalla, botones, diseño característico, LEDs y retroiluminación para la pantalla.

Casio utiliza un cuerpo de metal en acero inoxidable y cerámica y es resistente al agua para el uso diario, sin más detalle por parte de la marca. La batería aguanta unos dos años si solo se utiliza el reloj (para ello tiene una pila) y unos 4-6 días por carga si se utiliza el dispositivo en modo inteligente, con la función de anillo de actividad (para esto utiliza una batería de litio recargable). El peso es de 19 gramos con 25,3 mm de ancho y 6 mm de grosor. No es el anillo más práctico.

No parece lo más cómodo para según qué deportes. Casio plantea el anillo como una manera sencilla de seguir la actividad y los entrenamientos. La marca no especifica deportes concretos aparte de correr, montar en bicicleta y caminar, aunque, como análisis de entrenamiento, también debería registrar actividades de fuerza. Y no parece que llevar un reloj como anillo sea lo mejor para las máquinas de pesas, por ejemplo.

Registra el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, incluye un sensor de temperatura y también mide la calidad del sueño. Todos estos registros se sincronizan con el teléfono gracias a la aplicación Aizo Ring.

Ficha técnica del anillo inteligente Casio Ring



casio health ring CRW-H001M-8 PANTALLA Pantalla digital LCD Cristal mineral Iluminación LED blanca DIMENSIONES Y PESO Caja de 25,3 x 19,5 x 6 mm 19 gramos Talla 10 con diámetro interior de unos 20,1 mm Circunferencia de unos 63,1 mm Anchura frontal de unos 19,5 mm Sin ajuste de talla MATERIALES Cerámica y acero inoxidable Fabricación por moldeo por inyección de metal (MIM) Frontal con metalizado espejo SENSORES Sensor de frecuencia cardíaca Sensor de temperatura Acelerómetro Medición de saturación de oxígeno en sangre FUNCIONES DE RELOJ Hora, minutos, segundos, mes, fecha y día de la semana Formato de 12 horas con AM/PM o de 24 horas Segunda hora con horas y minutos Cronómetro con medición a 1/100 de segundo y rango de 59 minutos y 59,99 segundos Calendario automático con febrero de 28 días Time Flash con destello de 20 segundos a la hora programada y a cada hora en punto Retorno automático Precisión de más menos 30 segundos al mes FUNCIONES INTELIGENTES Registro de actividad, podómetro y calorías Funciones, registro y análisis de entrenamiento Análisis del sueño Informe de salud Gestión del ciclo menstrual Vibración para notificaciones, llamadas, alarma silenciosa, avisos de anomalías de salud y recordatorios personalizados BATERÍA Pila SR621SW de 1,55 V para el reloj, con unos 2 años de autonomía Batería de iones de litio para el módulo inteligente, con entre 4 y 6 días de autonomía Unos 25 días en reposo Carga magnética mediante cable propietario Unas 2 horas de carga completa CONECTIVIDAD Bluetooth de 2.400 a 2.480 MHz Potencia máxima de transmisión de 0,08 mW o -11 dBm Alcance de hasta 2 metros según el entorno RESISTENCIA Resistencia al agua para uso diario Temperatura de funcionamiento de -20 a 50 grados Temperatura de carga de 0 a 40 grados COMPATIBILIDAD Aplicación AIZO RING iOS 13 o superior Android 7.0 o superior Requiere teléfono con Bluetooth PRECIO 255 euros al cambio (1.990 yuanes)

Solo en China, de momento. El Casio Ring en su versión inteligente es oficial y tiene precio, aunque solo se comercializa en China. Tiene un coste de 1.990 yuanes, unos 255 euros al cambio. No se descarta que Casio termine distribuyendo el anillo inteligente en mercados occidentales, igual que ya hizo con el primer Casio Ring. Tendremos que esperar para comprobarlo.

Imágenes | Casio China

En Xataka | Oura Ring 4 vs Samsung Galaxy Ring: comparativa entre los dos anillos inteligentes, con especificaciones y diferencias