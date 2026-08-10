Dónde comprar gafas para ver el eclipse y que lleguen a tiempo antes del día 12 de agosto

Si se te ha echado el tiempo encima y no encuentras gafas homologadas en establecimientos físicos, todavía hay algunas tiendas que realizan los envíos para antes del 12 de agosto, fecha en la que podremos ver el eclipse. Un buen ejemplo lo tenemos en Amazon, que envía el pack de dos gafas Voltngo mañana (8,53 euros), 11 de agosto.
Eso sí, dependiendo del momento en el que se realice la compra, la fecha del envío podría variar. Recomendamos prestar mucha atención a lo que mencione Amazon antes de tramitar la compra.
Gafas para eclipse Voltngo - pack con dos unidades
Unas gafas homologadas que llegan antes del 12 de agosto
Queda muy poco tiempo para que podamos ver el eclipse, por lo que las tiendas están ofreciendo envíos con fecha a 12 de agosto en adelante. Amazon ofrece envío rápido a través de Amazon Prime, pero hay algunas (pocas, pero hay) alternativas si no tienes la suscripción, como es el caso de El Corte Inglés. Si tienes cerca una tienda física, puedes comprar las Hawkers (3,99 euros) y recogerlas en tienda, aunque la disponibilidad varía dependiendo de dónde vivamos.
En cualquier caso, las gafas Voltngo, que Amazon sí menciona que se entregan un día antes del eclipse, vienen en un pack con dos unidades y están homologadas, ya que cuentan con la certificación ISO 12312-2 y además cuentan con homologación europea (CE), dos características imprescindibles.
Por último, mencionar que podemos saber cómo se verá el eclipse en nuestra localidad a través del mapa para ver el eclipse. Además, también hay una serie de recomendaciones de seguridad que debemos seguir para poder disfrutar plenamente del eclipse.
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⚡ EN RESUMEN: Gafas para eclipse voltngo
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Cuando vayas a comprarlas Amazon ofrece el envío antes del eclipse, el 12 de agosto.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Amazon actualiza el tiempo de envío y las recibes después del 12 de agosto.
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Imágenes | Buddy_Nath en Pixabay, Jason Howell en Unsplash, Voltngo
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