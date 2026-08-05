La recomendación de no usar las gafas de eclipse más de un minuto es real, pero también es obsoleta

Puede que hayas leído que no se recomienda usar las gafas de eclipse durante más de un minuto seguido. Incluso la Junta de Andalucía lo ha avisado en un comunicado de su Dirección General de Consumo. Ahora bien, ¿es eso cierto? ¿Incluso si se trata de gafas homologadas debemos tener cuidado de no usarlas durante más de un minuto? Veamos qué es lo que dice la ciencia.

Una recomendación obsoleta. La Sociedad Americana de Astronomía (AAS) habló sobre este tema en un artículo de su página web. En él, señalan que, a menudo, las etiquetas de las gafas para eclipse incluyen la recomendación de no usarlas durante más de tres minutos seguidos y desecharlas cuando pasen tres años. Es cierto que la recomendación no coincide con la de la Junta de Andalucía, pero de nuevo hay un límite temporal.

Según la AAS, esto se debe a que es una recomendación obsoleta. Antiguamente, los filtros de las gafas de eclipse no eran aptos para hacer observaciones largas. No obstante, hoy en día, si cumplen con la homologación necesaria, pueden usarse durante más tiempo sin problema. Recordemos que en Europa dicha homologación es la EN ISO 12312-2:2015.

Mejor pecar de conservadores. Muchas instituciones mantienen la recomendación del minuto o los tres minutos como medida de prevención. Esto es así porque, para empezar, no sabemos si todo el mundo usará gafas para eclipse debidamente homologadas. No será porque no se haya hecho suficiente divulgación al respecto, pero aun así puede haber quien no compruebe la homologación. Por otro lado, puede que haya quien sí use gafas homologadas, pero no las emplee adecuadamente, dejando que algo de radiación solar llegue a sus retinas. En ese caso, cuanto menos tiempo posando los ojos sobre el Sol, mejor.

Descansar los ojos siempre es bueno. En realidad, descansar los ojos siempre es buena opción, también si se usan gafas para eclipse adecuadas. Tras el eclipse solar de Estados Unidos de 2024, hubo muchas búsquedas en Google en relación con dolor de ojos. Si bien en un inicio se pensó que podría tener relación con los daños en la retina causados por el Sol, esto no tendría sentido, ya que en ese caso los efectos tardan más en aparecer. Se concluyó que posiblemente se debía a la incomodidad de haber estado mirando un punto fijo durante mucho tiempo, a veces sin parpadear demasiado. Por eso, no está mal apartar la vista de vez en cuando y parpadear un poco, pero más que nada por descansar los ojos.

Puedes compartir las gafas para eclipse. Lo realmente fugaz de un eclipse es la totalidad y justamente ese es el momento en el que podemos mirar al Sol sin gafas. La parcialidad, cuando sí debemos protegernos los ojos, es mucho más larga. Por eso, podemos usar unas gafas para varias personas. Si las vamos compartiendo y pasando de unos a otros tendremos más tiempo de descansar los ojos. Al fin y al cabo, mirar durante mucho tiempo seguido no aporta nada. Con pequeños vistazos cada cierto tiempo podemos ver perfectamente la evolución de la totalidad.

En definitiva, hay muchos motivos para hacer paradas durante la observación del eclipse, pero eso no significa que las gafas no puedan usarse durante varios minutos seguidos. Si están bien homologadas y se usan adecuadamente, estaremos protegidos todo el tiempo.

Imagen | Astroclubkosova

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