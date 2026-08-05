Los precios de las consolas portátiles se han disparado, pero todavía queda una alternativa económica: esta Asus ROG Xbox Ally rebajada

Steam Deck puso de moda los PC consolizados, aunque después de esta llegaron otras opciones interesantes. El problema es que, hoy en día, hasta la propia consola de Valve tiene un precio prohibitivo: la versión más económica de esta cuesta casi 800 euros. Por ese precio no merece la pena y más habiendo una alternativa como la Asus ROG Xbox Ally disponible por 449,99 euros. Te contamos cómo comprarla a este precio, incluyendo dos regalos.

Precio mínimo, tres meses de Game Pass y mochila de regalo

Esta consola de Asus tiene un PVP de 599 euros, aunque ya la hemos visto algo rebajada en otras ocasiones. En la tienda oficial de este fabricante la tenemos disponible por 499,99 euros, pero si nos registramos previamente y utilizamos el código 'BIENVENIDA10', recibiremos un descuento extra de 50 euros. Incluye tres meses de Xbox Game Pass de regalo y, si marcamos la opción dentro de la página de la consola, nos llevaremos una mochila de transporte gratis.

Esta ROG Xbox Ally (importante no confundirla con la Xbox Ally X, una versión más potente) es una consola portátil con una potencia similar a la Steam Deck. Es cierto que puede tener un rendimiento justito con juegos muy exigentes, pero es más que suficiente para disfrutar de videojuegos menos exigentes como 'Hades 2' o 'Slay the Spire 2'.

Además del procesador, cabe destacar que viene con una pantalla IPS de 7 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco, ideal para disfrutar de una muy buena fluidez a la hora de jugar. Todo redondeado con un diseño que recuerda mucho al de un mando de Xbox con una pantalla en medio. Traducción: es muy cómoda de usar incluso en sesiones largas.

⚡ EN RESUMEN: oferta asus rog xbox ally ✅ LO MEJOR Calidad-precio, una de las mejores consolas portátiles: por menos de 450 euros es una de las mejores consolas portátiles que podemos comprar ahora mismo.

por menos de 450 euros es una de las mejores consolas portátiles que podemos comprar ahora mismo. Con Windows se puede usar Game Pass de forma nativa : Viene con Windows 11 de serie, lo que nos permitirá jugar a Xbox Game Pass de forma nativa, algo que no es posible en Steam Deck.

: Viene con Windows 11 de serie, lo que nos permitirá jugar a Xbox Game Pass de forma nativa, algo que no es posible en Steam Deck. Viene con dos regalos: Incluye tres meses gratis de Game Pass y una bolsa de viaje ❌ LO PEOR La pantalla no es OLED: La pantalla tiene resolución Full HD y 120 Hz, pero es IPS. Se ve bien, pero no tanto como otras opciones como la Lenovo Legion Go 2 (que es mucho más cara, claro).

La pantalla tiene resolución Full HD y 120 Hz, pero es IPS. Se ve bien, pero no tanto como otras opciones como la Lenovo Legion Go 2 (que es mucho más cara, claro). Hay opciones más potentes: Su hardware está muy bien para títulos indie o juegos AA, pero puede sufrir con los videojuegos más exigentes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una consola portátil para jugar donde quieras y quieres una opción económica. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una alternativa más potente o que tenga una pantalla OLED para disfrutar de un mejor contraste.

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Imágenes | Asus

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