Una nación ofrece "pasaportes dorados" por 90.000 dólares, con acceso sin visado a más de 85 destinos. Su futuro depende de ello

Mientras gran parte del mundo sigue discutiendo cómo financiar la adaptación al cambio climático, un pequeño país del Pacífico ha decidido no esperar. Nauru ha comenzado a vender su ciudadanía por unos 90.000 dólares con un objetivo muy concreto: recaudar el dinero necesario para trasladar a la mayor parte de su población lejos de unas costas que el mar está conquistando poco a poco.

Un pasaporte convertido en un plan de supervivencia. Durante años, los llamados "pasaportes dorados" han servido para atraer inversión extranjera o captar grandes fortunas. Nauru ha decidido darles un uso muy distinto.

Su programa permite obtener la ciudadanía mediante una aportación económica que da acceso sin visado o con visado a la llegada a más de 85 destinos, entre ellos Singapur, Hong Kong o Reino Unido, pero el verdadero producto que vende el país no es la movilidad internacional: es una forma de financiar su propia supervivencia frente al avance del océano.

El problema de vivir en una isla que ya no tiene hacia dónde crecer. Con apenas 21 kilómetros cuadrados de superficie y unos 12.500 habitantes, Nauru lleva décadas arrastrando un problema que ahora se ha vuelto crítico. La explotación intensiva de fosfatos durante buena parte del siglo XX dejó cerca del 80% del interior de la isla devastado e inhabitable, obligando a la población a concentrarse en la estrecha franja costera.

Precisamente esas zonas son las más expuestas al aumento del nivel del mar, las mareas extremas y la erosión costera, un fenómeno que en esta parte del Pacífico avanza incluso más rápido que la media mundial.

La idea es trasladar prácticamente todo un país. El dinero obtenido con la venta de ciudadanías pretende financiar uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la historia reciente del país. El Gobierno quiere trasladar alrededor del 90% de las viviendas, infraestructuras y servicios esenciales hacia las pocas zonas elevadas que siguen siendo utilizables.

La primera fase del proyecto supera los 60 millones de dólares y busca levantar una nueva comunidad menos expuesta a las inundaciones que amenazan las localidades costeras actuales.

Nauru

Una ciudadanía muy valiosa... y también muy vigilada. El programa no está abierto a cualquiera. Tras los escándalos de antiguos sistemas de venta de pasaportes que acabaron en manos de delincuentes y personas vinculadas al terrorismo, Nauru ha endurecido los controles con varias fases de verificación, comprobaciones de antecedentes y la posibilidad de retirar la ciudadanía si aparecen delitos graves.

Además, el pasaporte no concede derecho a comprar terrenos en la isla, donde la propiedad de la tierra continúa estando fuertemente restringida.

Una solución nacida de la falta de alternativas. La iniciativa también refleja un problema mucho mayor. Los países más vulnerables al cambio climático llevan años denunciando que las ayudas internacionales llegan con lentitud y resultan insuficientes para afrontar el coste de la adaptación.

Para un microestado con recursos muy limitados, vender ciudadanías se ha convertido en una forma de obtener ingresos sin depender completamente de la financiación internacional. Si el programa alcanza las cifras previstas, podría llegar a representar cerca de una quinta parte de los ingresos públicos del país.

El experimento de Nauru podría no ser el último. Nauru no es el primer país que recurre a los pasaportes por inversión, pero sí uno de los primeros que los presenta abiertamente como una herramienta de financiación climática. Dominica ya destina parte de estos ingresos a reforzar su resiliencia frente a huracanes y otros pequeños Estados observan con atención el resultado del experimento.

La gran incógnita es si esta fórmula conseguirá equilibrar dos objetivos difíciles de compatibilizar: garantizar la seguridad y la transparencia de estos programas mientras una nación vende uno de sus bienes más valiosos (su ciudadanía) para poder seguir existiendo allí donde siempre ha estado.

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