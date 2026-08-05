El mundo lleva años preguntándose cómo frenar las sangrías de natalidad. Ahora la pregunta es si Corea al fin lo ha averiguado

Salir de una crisis de natalidad no es fácil. Es algo que saben bien Japón, China, Rusia y muchos países occidentales que llevan años viendo cómo cada vez nacen menos bebés en los hospitales, su población envejece y el único salvavidas que les ofrece algo de consuelo es la inmigración. Ironías de la historia (o no), Corea del Sur, una de las naciones que sufría de forma más severa esa crisis de fecundidad, podría haber dado con la clave para corregirla. Sus últimos indicadores muestran que hay que remontarse a 2019 para encontrar un año con más nacimientos.

El cambio es especialmente evidente en Seúl.

¿Qué ha pasado? Algo inimaginable hace no tanto: en Corea del Sur los informes demográficos del Ministerio de Estadística empiezan a ser motivo de celebración y no de drama nacional, como ha ocurrido en los últimos años. Cada nuevo balance llega acompañado de un dato positivo en natalidad. El último lo conocimos hace solo unos días, cuando el Gobierno coreano reveló que en mayo nacieron en el país 23.160 bebés, lo que eleva el total de alumbramientos anotados durante los primeros cinco meses del año a 122.694.

No sacarán a Corea del Sur de su crisis demográfica, pero son buenos datos. Y sobre todo invitan al optimismo. El pasado mayo no solo dejó un 13,6% más de alumbramientos que durante el mismo período de 2025, también representa el 23º mes consecutivo con la natalidad en verde. No solo eso. Hay que remontarse a antes de la pandemia, a 2019, para encontrar un mayo mejor. Si tenemos en cuenta los cinco primeros meses del año, el balance global se eleva a 122.694 bebés, un 15,2% más que en 2025 y el mejor resultado en siete años.

¿Hay más datos? Sí. En los últimos días el foco se ha puesto sobre todo en Seúl, donde el balance ha sido especialmente positivo. Allí nacieron en mayo 4.227 bebés, un 17,7% más que durante el mismo mes de 2025. Si echamos la vista más atrás nos encontramos además con que es el 26º mes en el que los indicadores de natalidad encadenan un crecimiento interanual.

En la capital esa tendencia positiva ha llegado acompañada de otra igual de relevante: un aumento de las bodas, que están viviendo un auténtico "boom".

¿Tanto crecen? Durante los primeros cinco meses de 2026 los enlaces celebrados en Seúl se dispararon un 11,1% con respecto al mismo período del año pasado. En el conjunto del país las nupcias cayeron un 6,4%, aunque la oficina de estadísticas advierte que ese porcentaje debe manejarse con cierta cautela: mayo de 2026 tuvo más festivos que 2025, lo que dejó dos días menos para registrar datos. Ese hándicap ha afectado probablemente a la estadística mensual.

De hecho la misma oficina no descarta que, si se eliminara el efecto de los festivos, el pasado mayo se hubiera cerrado con un aumento de bodas.

¿Es importante? Sin duda. En España casi la mitad de los niños son fruto de parejas que no han formalizado su relación, pero en la sociedad surcoreana, más conservadora, la realidad es bien distinta. Según datos recabados por la BBC, en 2022 solo el 2% de los alumbramientos ocurrieron fuera del matrimonio, lo que da una idea de la importancia que tienen allí las estadísticas sobre nupcias.

El aumento de los enlaces y del número de recién casados sugiere que probablemente la tasa de natalidad siga el mismo camino. Prueba de que ambos indicadores están ligados es que a lo largo de los últimos años Corea ha puesto en marcha diferentes iniciativas para crear y consolidar parejas. Algo parecido han hecho en Japón o China, donde las autoridades están esforzándose también por aumentar los match con un propósito claro: aumentar la natalidad.

¿Ha cambiado de rumbo Corea del Sur? La pregunta del millón. Sus últimos datos son esperanzadores, sobre todo porque empiezan a dibujar una tendencia clara. El resultado de mayo viene precedido de dos años consecutivos con aumentos en la tasa de natalidad (2024 y 2025) e invita a pensar que 2026 dejará también un buen saldo, sobre todo si se tienen en cuenta las bodas.

La pregunta es si esos incrementos responden a los múltiples programas desplegados por el Gobierno surcoreano (un esfuerzo que se ha extendido en los últimos años a las empresas) o más bien son un espejismo. Es decir, que más que un cambio estructural real son fruto de una circunstancia temporal.

¿Y eso, por qué? Esa es básicamente la idea que deslizaban quienes creen que el aumento de la natalidad de Corea responde en realidad a un "echo boomer", lo que obligaría a buscar sus causas en las políticas de los 90, no en las de 2026.

Para entenderlo hay que remontarse a 1991, cuando Corea del Sur inició un lustro especialmente fértil durante el que nacieron alrededor de 3,6 millones de niños. El motivo: un "boom" de natalidad propiciado por un cambio en las políticas de planificación familiar que había aplicado durante décadas el Estado.

¿Qué significa eso? Ese relajamiento de principios de los 90 propició un alza puntual de la natalidad, lo que se tradujo en millones de bebés que hoy rondan la treintena y están convirtiéndose en padres. De ser correcta esa teoría, realmente el aumento de la natalidad de 2026 sería un "eco demográfico" de lo que ocurrió hace 30 años. Una vez se disipe el 'eco' lo hará el aumento de natalidad.

En cuanto al aumento de las boda, hay quien cree que puede explicarse, al menos en parte, por la demanda acumulada durante la pandemia. La lógica vuelve a ser sencilla: quienes no pudieron casarse en 2020, 2021 o 2022 por las restricciones y tuvieron que posponer sus bodas lo están haciendo ahora, con lo que el aumento respondería también una ilusión, no un cambio cultural.

El tiempo dirá si Corea está viviendo un punto de inflexión demográfico propiciado por sus políticas o atraviesa un reconfortante espejismo.

Imágenes | Rei Kim (Unsplash), Soap So (Unsplash) y Photos of Korea (Unsplash)

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