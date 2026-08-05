Pensábamos que los megaincendios en España eran una anomalía. La ciencia demuestra que ahora son 20 veces más probables

Los recientes incendios forestales que han asolado el centro de España y el suroeste de Francia durante estas últimas semanas no son solo una anomalía trágica, sino que la ciencia ha confirmado que es el resultado de una crisis climática que ha alterado las reglas del juego. Aquí un nuevo informe del consorcio World Weather Attribution (WWA) le ha puesto cifras concretas a lo que la comunidad científica lleva advirtiendo décadas: el calentamiento global antropogénico está detrás de la intensificación extrema de la temporada de incendios.

Cómo lo hizo. Para medir con la máxima fiabilidad posible el impacto que tiene el clima en estos incendios, el equipo del WWA utilizó un indicador técnico clave que es el Índice de Gravedad Diaria (DSR). Bajo este índice se concentran diferentes factores como son el calor, la sequedad del suelo y la velocidad del viento, reflejando así la dificultad real de extinguir un fuego una vez que se ha iniciado.

Los científicos examinaron el acumulado de siete días con el DSR más alto durante la reciente ola de incendios y compararon el clima actual, que es aproximadamente 1,4 ºC más cálido que en la era preindustrial, con simulaciones de un clima sin la influencia de las emisiones de gases de efecto invernadero humanas.

Los resultados del informe apuntan que las condiciones meteorológicas tan extremas que desencadenaron la propagación de los megaincendios de julio son ahora al menos 20 veces más probables en el centro de España y al menos el doble de probables en el suroeste de Francia a causa del cambio climático.

Además, en nuestro clima actual, la previsión es que eventos de esta intensidad meteorológica se repitan, de media, cada 6 años en el centro de España y cada 20 años en la región francesa.

Uno de los culpables recibe el nombre de 'latigazo meteorológico' y consiste en el cóctel perfecto que se va gestando a lo largo de un año para hacer a los incendios mucho más agresivos. En primer lugar, tiene que existir un invierno anormalmente húmedo que propicie un crecimiento abundante de la vegetación y, posteriormente, una primavera y un verano sumamente cálidos y secos que asfixian el terreno, mermando drásticamente la humedad del suelo y secando la biomasa.

El resultado fue una acumulación masiva de combustible fino y muerto, altamente inflamable. Esta enorme disponibilidad de biomasa seca, combinada con temperaturas extremas prolongadas, catapultó el riesgo de fuegos incontrolables. En el caso de España, el informe del WWA estima que la intensidad de las condiciones de incendio ha aumentado entre un 42 % y un 46 % respecto a un planeta sin calentamiento global.

Un patrón confirmado. La rotundidad de este análisis rápido ha sido validada por la comunidad científica y los medios de referencia globales. Investigadores del CSIC y del INIA destacan que la ciencia de atribución es, por naturaleza, conservadora y muy prudente a la hora de establecer causalidad. Como señala un experto a través del SMC, "si algo no puede probarse con un amplio umbral de certeza, simplemente no se afirma". Por tanto, hablar de un riesgo multiplicado "como mínimo" por 20 en España no es una exageración, sino una estimación a la baja apoyada en evidencias sólidas.

Estas conclusiones vienen a confirmar lo que el WWA ya apuntaba en 2025 sobre la Península Ibérica, y es que las condiciones combinadas de calor, sequedad y viento ya no son un suceso extraoridnario sino una realidad común. A la luz de los datos técnicos, la necesidad de una gestión forestal adaptativa que prevenga la acumulación de combustible, sumada a una reducción drástica de las emisiones, resulta imprescindible para convivir con este nuevo escenario climático.

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