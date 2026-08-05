Cómo pedir las ayudas del Plan Auto+: paso a paso del proceso para pedir hasta 4.500 euros para la compra de un coche eléctrico

Vamos a explicarte cómo pedir las ayudas para comprar un coche eléctrico, que son las pertenecientes al Plan Auto+. El proceso para solicitar estas ayudas públicas quedó abierto el 4 de agosto, y durará hasta el 31 de diciembre del 2026.

En este artículo vamos a guiarte paso a paso por el proceso, explicándote a qué página tienes que entrar para iniciarlo y lo que vas a tener que hacer para navegar por ella y buscar la opción adecuada.





Solicita las ayudas del Plan Auto+

Para solicitar las ayudas al Plan Auto+, tienes que ir a la sede electrónica del Ministerio de Industria y Turismo, concretamente en la página relacionada con el plan. La web a la que tienes que entrar es mintur.gob.es/PortalAyudas/programa-auto/Paginas/Index.aspx, y en ella tienes que pulsar en Acceso al procedimiento en Sede Electrónica.

Esto te va a llevar a una web con las bases y otros enlaces relacionados con el plan. En ella, tienes que pulsar en el enlace Programa Auto+. Acceso a los enlaces del procedimiento que aparece en el apartado Certificado digital.

Esto te va a llevar a una pantalla donde tienes que identificarte mediante el sistema Cl@ve. El sistema que puedes usar es el certificado digital, como el certificado de la FNMT.

Esto te va a llevar a la página de solicitudes. En ella, vamos a ir a la primera. Pulsa en Solicitud de ayuda - LINEA 1 - Personas físicas. Esto sirve para hacer la solicitud de la ayuda.

Esto te va a llevar a la pantalla donde tienes que rellenar tus datos y los del coche. Vas a tener que rellenar tus datos como representante o beneficiario, o ambas por separado si son diferentes. Y también tendrás que dar los datos de tu vehículo, eligiendo categoría, marca, modelo, etiqueta, nivel de electrificación, matrícula, todo. Cuando lo tengas, confirma los datos para presentar la solicitud.

Imagen de portada | Mohamed B.

En Xataka Basics | Plan Auto+: requisitos y cómo solicitar las ayudas del gobierno para coche eléctrico 2026