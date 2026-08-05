Alguien está haciendo negocio con la ola de calor europea: China y sus trenes llenos de aires acondicionados

La ola de calor europea tiene una lectura evidente, la de las temperaturas, los avisos meteorológicos y las ciudades intentando funcionar bajo un calor cada vez menos excepcional. Pero también tiene otra menos visible y muy reveladora: alguien tiene que fabricar, vender y mover todo ese frío que Europa empieza a necesitar. Lo que hemos visto este verano es que esa oportunidad no la están aprovechando solo las tiendas locales ni los instaladores. También la está aprovechando China, con sus grandes fabricantes de aire acondicionado y una red ferroviaria capaz de recortar tiempos entre China y Europa.

El negocio del frío. El dato lo dejó el planificador económico chino en una rueda de prensa celebrada el 28 de julio: según recogió Yicai de esa comparecencia, fabricantes como Midea y Gree habían trasladado parte de sus reposiciones europeas del transporte marítimo al tren China-Europa. El cambio permite reducir el ciclo logístico de unos 40 días por barco a alrededor de 15 por ferrocarril. No hablamos, por tanto, de una ruta improvisada, sino de una respuesta comercial a una demanda que no puede esperar al calendario habitual del comercio marítimo.

No es una línea. Los trenes China-Europa no son un convoy aislado que sale de una ciudad china y llega siempre al mismo destino europeo, sino una red de servicios ferroviarios de contenedores que Pekín agrupa bajo la marca China-Europe Railway Express. El planificador económico chino la presenta como una pieza emblemática de la Franja y la Ruta, con una marca unificada desde 2016 y conexiones entre ciudades chinas y mercados europeos.

Europa tiene calor. La demanda no aparece en el vacío: Copernicus situó junio de 2026 como el más cálido registrado en Europa occidental y la Organización Meteorológica Mundial describió récords y episodios extremos en varios países. En España, a finales de julio, hablábamos de la llegada de una cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que podían superar los 42 ºC en algunas zonas. Francia ofrece otra pista de mercado: Le Monde daba cuenta de que las ventas de climatizadores habían subido un 61% en mayo. No es solo meteorología, es consumo acelerado.

Los vagones ya salen. Las cifras locales chinas ayudan a bajar la historia a tierra. El Gobierno de Wuhan detalla que en junio sus servicios ferroviarios hacia Europa y Asia Central transportaron un 88,24% más de aires acondicionados y componentes que un año antes, con mercancía dirigida a Polonia, Alemania e Italia. Zhengzhou aporta otra fotografía: un tren con destino Duisburgo salió con 55 TEU, 17 de ellos cargados con unos 4.000 aparatos. Y desde la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao se comunicaron más de 100.000 unidades completas enviadas por tren entre abril y junio, además de componentes clave.

El tiempo importa. El barco seguirá siendo la opción habitual para mover grandes volúmenes, pero esta historia va de otra cosa: de llegar antes de que la demanda empiece a enfriarse. Las fuentes locales chinas hablan de trayectos ferroviarios de 15 a 20 días frente a más de 40 por mar, una diferencia que cambia el sentido de la reposición. Si un comercio europeo se queda sin aparatos en pleno pico de demanda, recibirlos a mitad del verano no es lo mismo que recibirlos cuando el episodio extremo ya ha pasado.

China gana dos veces. Por un lado, fabricantes como Midea llegan a un mercado donde las compras se han acelerado y donde todavía hay mucho margen: Reuters, citando a la Agencia Internacional de la Energía, situaba la penetración del aire acondicionado en Europa en torno al 20%. La compañía china ya había dicho al mismo medio que su PortaSplit se había agotado en algunos canales, con subidas en ventas y envíos en mercados como Alemania, España y Francia.

Imágenes | Bence Szemerey | Midea

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