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HOY SE HABLA DE

Ayúdanos a mejorar las reviews de Xataka (solo te llevará 2 minutos)

  • En solo dos minutos, puedes rellenar este formulario y ayudarnos a mejorar las reviews

  • Si tienes comentarios, feedback o ideas para hacer mejores análisis, son todas bienvenidas

  • Puedes acceder al formulario directamente desde este enlace

Xataka
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jose-garcia-nieto

Jose García

Editor Senior - Tech
jose-garcia-nieto

Jose García

Editor Senior - Tech
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2949 publicaciones de Jose García

En Xataka llevamos 16 años analizando dispositivos. Por nuestras manos han pasado todo tipo de dispositivos, desde móviles y tablets hasta coches, relojes, altavoces, auriculares, exoesqueletos y carritos para bebé tecnológicos. Nos encanta cacharrear, probar cosas nuevas y contaros qué tal para que vosotros, nuestros xatakeros, tengáis toda la información necesaria sobre los dispositivos que usáis, o queréis usar, en el día a día.

Por eso hoy nos dirigimos a vosotros para pediros vuestra opinión. Las reviews deben ser, por definición, útiles para los usuarios. Eso va desde analizar los gadgets que realmente os interesan hasta adaptar los textos para hacerlos más o menos largos, más o menos directos, etc. Si alguna vez habías pensado "me encantaría leer un análisis de X o Y", o "este análisis yo lo habría hecho así o asá", este es un momento sensacional para darnos ese feedback y ayudarnos a mejorar. 

El formulario

A través de este formulario puedes hacernos llegar tu opinión, tus comentarios y tu feedback para mejorar los análisis de dispositivos. Es completamente anónimo y bajo ningún contexto se recopilan direcciones de correo. Las respuestas, por supuesto, son para uso interno y no se compartirán con nadie.

Si no puedes ver el formulario, puedes acceder a él pulsando en este enlace.

Con este formulario, lo que queremos es saber qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y cómo actuar en consecuencia. Quizá eches en falta alguna categoría de dispositivo (teclados, ratones, eReaders...). Puede que te interesa una apuesta más fuerte por el vídeo, que usemos más o menos fotos, que sean más experienciales o más técnicos. Todo eso es lo que queremos saber, por eso el formulario no tiene límite de extensión. Tienes todas las cajas de texto a tu entera disposición.

Muchísimas gracias de antemano por participar y dedicarnos algo de tiempo. Tu opinión es muy valiosa y nos ayuda a que Xataka siga siendo útil para quien tiene que serlo: vosotros, nuestros xatakeros. 

Imagen | Xataka

En Xataka | Accede al formulario desde este enlace

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