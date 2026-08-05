Si te preguntas cómo viajaba un pueblo nómada en la Edad Media, la respuesta es sencilla: con la primera caravana de la historia

"Una casa sobre ruedas". Así es como definen en National Geographic lo encontrado en el noroeste de Kazajistán. El medio se ha hecho eco de un hallazgo inesperado en un yacimiento funerario donde se ha encontrado una suerte de caravana que debía ser utilizada por un pueblo nómada durante la Edad Media.

Baidala. Así se llama el yacimiento funerario que unos arqueólogos han excavado en Pavlodar, una región al noroeste de Kazajistán que se encuentra a 450 kilómetros de Astaná, la capital del país. La excavación ya estaba planificada como una de las más importantes del país ya que se pide convertirla en un museo y en un centro cultural de la historia de Kazajistán.

Los hallazgos, de hecho, no han hecho más que confirmar lo interesante de las excavaciones. Y es que los trabajadores, cuya actividad también se extenderá durante agosto y septiembre, ha encontrado sillas de montar a caballo, armas, joyas y textiles. Pero, sin duda, lo más interesante es su "casa sobre ruedas".

Con la casa a cuestas. Así es como se cree que viajan en los pueblos Kimek y Kipchak, los cuales se hicieron con el control de la Gran Estepa Euroasiática entre los siglos IX y X. La excavación del yacimiento, que forma parte de un gran proyecto que lleva en marcha ya 20 años, ha dado con un hecho excepcional: una suerte de caravana.

Y es que los arqueólogos han encontrado una casa que estaría sostenida por cuatro ruedas. Se cree que la vivienda era una yurta, un tipo de casa portátil que utilizaban los pueblos nómadas de Asia Central. Éstas son circulares y fácilmente desmontables para asentarse y levantar los asentamientos con cada nuevo desplazamiento.

Lo curioso es que, en este caso, la casa directamente no estaba desmontada. Se había optado por subirla a una base con cuatro ruedas y así desplazarla. Es, aseguran en medios especializados, la primera muestra fehaciente de una "casa con ruedas".

La constatación. El hallazgo ha sorprendido porque no se había tenido constancia de ninguna casa de este tipo. O de ningún vehículo, habría que precisar. Sin embargo, los expertos sí eran conscientes de que esto podía suceder porque anteriormente sí se habían encontrado documentos que hablaban de estas "casas con ruedas". De hecho, existen escritos y algunas ilustraciones esquemáticas pero nunca se había visto que pasaran de la teoría a la práctica.

Kimak Kipchak. Los pueblos estudiados en el yacimiento son, como decíamos, los Kimak y los Kipchak, los cuales organizaron una confederación entre los ríos Obi e Irtish, el mayor río de Asia Central. Esta confederación se mantuvo desde finales del siglo IX hasta la invasión mongola de este espacio.

En todo ese tiempo se cree que las culturas de ambos pueblos eran muy parecidas o prácticamente idénticas aunque se cree que los Kipchak dependían políticamente de los Kimak ya que éstos ya habían ostentado la posición de poder durante el Kanato uigur, el pueblo túrquico que dominó la zona los siglos XVIII y IX y que son el germen de los actuales uigures.

En ambos casos se trataban de pueblos formados a su vez por tribus que habían quedado diseminadas por lo que hoy es, entre otros países, Kazajistán.

¿Qué nos dice esto? Lo que señalan en medios como Arkeonews es que el hallazgo hace repensar cómo se movían estas tribus pues aunque se habían encontrado documentos no había ninguna prueba que confirmara el uso de caravanas o de, como se mencionaba más arriba, "casa con ruedas".

Explican que cambia el concepto de cómo se entendía la movilidad en aquellos años. Se cree que esta vivienda era utilizada por las élites y los líderes políticos pero que no sólo servía como medio para transportar objetos y utensilios. La novedad es que esta casa sería realmente tal, utilizada como una casa.

Además, que se haya encontrado en un espacio funerario hace preguntarse a los expertos si esta caravana no tenía una función meramente práctica y si podía haberse utilizado también como una metáfora del viaje que haría la persona una vez hubiera fallecido, ya en la otra vida.

Foto | Imagen generada con Chat GPT y Gobierno de Kazajistán

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