Valve lleva años intentando que jugar en Linux deje de sonar raro. Los datos empiezan a acompañar

Se podría decir que el gaming en Linux está viviendo su época dorada, al menos si nos atenemos a los datos sobre su cuota de usuarios. Jugar en Linux ‘bien’ nunca fue una opción hasta hace unos años, cuando Valve trabajó para hacer de Proton un sistema casi mágico para ejecutar (casi) cualquier juego como si lo hicieses desde un sistema con Windows. También ha tratado de impulsar ese deseo desde el punto de vista del hardware, con productos como la Steam Deck (ahora a precio de oro), o la reciente Steam Machine (que tampoco se ha salvado de la crisis de la memoria RAM).

Jugar en Linux hace años sonaba casi a una broma, pero ahora estamos en un punto completamente distinto. La prueba la tenemos, precisamente, en la última encuesta de hardware y software de Steam, pues Linux supera ya el 4% de cuota entre los usuarios de la plataforma de Valve.

Paso a paso. Sí, lo sé. Un 4% puede parece completamente irrelevante, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta que, no hace tanto, ese porcentaje ni siquiera llegaba al 1%. Ahora, poco a poco, jugar en Linux se vuelve cada vez más accesible en un ecosistema dominado históricamente por Windows, y cada décima cuenta como termómetro de si la estrategia de Valve por fin cala fuera del nicho más entusiasta.

Ver esa cuota estabilizarse por encima del 4% es una pista que nos indica que las cosas comienzan a funcionar, sobre todo gracias a Proton, la capa de compatibilidad que permite ejecutar juegos de Windows en Linux y que Valve ha ayudado a impulsar tras los magníficos esfuerzos de la comunidad de Wine y CodeWeavers.

Encuesta de hardware y software de Steam de julio de 2026. Imagen: Valve

En detalle. Los datos de los últimos meses muestran un recorrido irregular pero con una tendencia de fondo al alza. Linux marcó un máximo histórico del 5,33% en marzo de 2026, para después bajar al 4,52% en abril, al 3,99% en mayo y al 3,69% en junio. Julio ha recuperado fuelle, con ese 4,01% de cuota. El reparto general del mes se queda en 93,67% para Windows, 4,01% para Linux y 2,32% para macOS. Como se puede apreciar, Windows sigue siendo la plataforma por defecto para jugar en PC.

Dentro de ese 4%, que se reparte en las muchas distros de Linux, alrededor de un 22% del total pertenece a SteamOS, el sistema operativo de Valve basado en Linux que podemos encontrar en la Steam Deck, Steam Machine, y otros equipos compatibles que deseen instalarlo, ya que la compañía facilitó recientemente su instalación para cualquier PC con gráfica AMD (NVIDIA tendrá que esperar, de momento).

Por detrás aparecen distribuciones muy vinculadas al mundo gamer, como CachyOS (14,31%), que en los últimos meses ha tomado un gran impulso dentro de la comunidad de Linux o Bazzite (7,73%), ambas pensadas específicamente para exprimir el rendimiento en juegos, junto a nombres más generalistas como Arch Linux, Linux Mint o Fedora.

La buena noticia es que parte del crecimiento del gaming en Linux no se concentra solamente en SteamOS, sino que el resto de distros también han crecido notablemente en cuota de mercado. Y esto es signo de que cada vez hay más usuarios instalando distribuciones orientadas al gaming en sus propios ordenadores.

A pesar de las cifras, tampoco nos tenemos que volver locos. Linux sigue siendo testimonial en uso doméstico frente a Windows o macOS. Aunque existe cierto sentimiento de fatiga frente al sistema operativo de Microsoft y pueda parecer que Windows comienza a perder fuelle en el terreno del gaming, no debemos olvidar que su dominio sigue siendo total en cuanto a cuota de usuarios, por lo que mucho tiene que pasar todavía hasta que Linux se convierta indiscutiblemente en una solución real para el público masivo.

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