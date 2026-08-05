Pensábamos que las ayudas del Plan Auto+ para coches eléctricos llegaban tarde. Ahora sabemos que han llegado tarde y mal

Más vale tarde que nunca. Es un consuelo pobre. Pero consuelo, al fin y al cabo. Y es que las ayudas del Plan Auto+ han llegado tarde. Tardísimo. Ahora sabemos que también han llegado mal. Porque los servidores no han aguantado la avalancha de solicitudes, porque hay fallos de diseño y porque el comprador corre el riesgo de perder la ayuda pese a haber comprado su coche este año.

Esto es todo lo que está pasando con el Plan Auto+.

Capítulo 1: Por fin. Es lo que podría pensar quien ha comprado un coche eléctrico en 2026. Por fin llegaban las ayudas. Hace unos días, el Gobierno anunció que sacaba adelante las ayudas del Plan Auto+. Eso sí, todavía no conocíamos con exactitud las bases de estas subvenciones a la compra.

La publicación en el BOE terminó de confirmar los detalles. La ayuda cuenta con un presupuesto de 350 millones de euros para la compra de coches por parte de los particulares y 50 millones de euros para las empresas. Se especifica también que las ayudas cuentan con ventanilla única, por lo que se elimina el trámite de pasar por las comunidades autónomas, lo que debería agilizar la entrega del dinero.

Y aunque, como veremos, se han incumplido algunas promesas y la concreción de las ayudas llega bastante tarde, esto eran buenas noticias. Pero la alegría para los compradores ha durado muy poco.

Capítulo 2: El descuento. Antes de explicar lo sucedido, conviene detenernos un momento. En febrero de 2024, el Gobierno se comprometió que las futuras ayudas a la compra de coches eléctricos se entregarían en el momento de formalizar el contrato. Es decir, que serían un descuento en el valor final del coche.

Entonces, el comprador formalizaba el contrato y la ayuda ha estado llegando hasta 18 meses más tarde de haber cumplido con los trámites burocráticos. La solución de muchas empresas ha sido dar un préstamo al 0% de interés por el valor de la ayuda que debía ser devuelto a los 18 meses, cuando se suponía que el comprador ya había recibido el dinero de la administración.

Sin embargo, en la última prórroga del Plan MOVES III se incumplió esta promesa. A finales de 2024 se activó el nuevo programa pero unos días más tarde cayó cuando se tumbó el Decreto Ómnibus en el Congreso de los Diputados. En abril volvió pero, como no, lo hizo con los mismos problemas de siempre.

Capítulo 3: El dinero atrasado. Es decir, el programa se activó y pocos días después se desactivó. Con todo, se prometió a los que compraran el coche que no habría problema, que las ayudas serían retroactivas. Unas ayudas que cuando empezaron a tramitarse en diciembre de 2024 ya eran, a su vez, retroactivas con los meses anteriores.

El problema, por tanto, es que se anunció una bolsa de 400 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025 pero en realidad había muchos menos fondos porque había dinero no formalizado por entregarse. Esto implicaba, con la inconveniencia de que el dinero pasaba por las comunidades autónomas, que el cliente no sabía si a la hora de pedir la ayuda le iban a quedar o no fondos que, además, los iba a recibir muchos meses más tarde.

Capítulo 4: El Plan Auto+ no llega. Algo muy similar ha sucedido en esta ocasión. El Gobierno prometió que en enero tendríamos un programa reformado de ayudas. La intención es que el concesionario adelantara la ayuda con el descuento pero éstos se plantaron a 20 días de su supuesta activación.

El resultado es que en enero no teníamos ayudas a la compra de coches eléctricos. Tampoco en febrero ni en marzo. Ha sido en los primeros días de agosto cuando, al fin, el proyecto ha echado a andar. De nuevo las ayudas no se entregan en el momento de la compra (aunque se supone que le proceso se ha simplificado) y hay una bolsa de dinero ya comprometida por lo que no hay los 400 millones de euros prometidos. O no debería haberlos, como vamos a ver.

Pincha en la imagen para ir al tweet original

Capítulo 5: Saturación y fallos de diseño. Lo que se ha decidido ahora es que hay una ventanilla única para tramitar las ayudas. Éstas pueden ser tramitadas por el concesionario o por el cliente final, lo que facilita la burocracia a este último porque le pueden completar esta parte burocrática al formalizar el contrato de compra.

Sin embargo, quien ya ha comprado un coche en los meses anteriores tiene que hacer el proceso por sí mismo. Y hay otro problema: las ayudas se entregan por orden de entrada en la bandeja del Ministerio de Industria y no tienen en cuenta cuándo se compró el coche.

Esto ha provocado que la página web colapse. Dada la gran cantidad de solicitudes y tratando de cubrirse las espaldas ante el posible final de los fondos, los usuarios han estado todo el primer día reportando fallos y caídas. A eso hay que sumar fallos de diseño, como permitir el acceso con Cl@ve cuando el trámite solo se puede completar mediante certificado digital. Un problema que permite cumplir con todos los pasos pero impedir su tramitación al final.

Pincha en la imagen para ir al tweet original

Capítulo 6: ¿Dónde está mi coche? A la hora de realizar el trámite, el proceso te obliga a seleccionar el modelo comprado. Pero como explica Carlos González de TestCoches en este tweet, sólo estaban disponibles los coches de la conocida como Lista Blanca como el Gobierno ha llamado a los coches que cumplen con los requisitos para recibir la ayuda máxima a la compra. Es decir, que entran por precio, que se producen en Europa y cuya batería también sale de suelo europeo.

El problema es que un coche eléctrico que cuesta menos de 45.000 euros (antes de aplicar el IVA) tiene asegurada una ayuda de 3.375 euros si cuesta menos de 35.000 euros y de 2.925 euros si cuesta entre 35.000 y 45.000 euros (todos los casos antes de aplicar el IVA). Si el coche cumple por precio y tecnología pero está fabricado fuera de las fronteras de la UE, no está en la lista blanca pero tiene derecho a disfrutar de esa parte de la ayuda.

Este criterio es válido, por ejemplo, para los Tesla Model 3, el BYD Dolphin Surf, el Toyota C-HR+, el BYD Atto 2 o el Deepal S05. Todos ellos están entre los 10 coches eléctricos más vendidos de lo que llevamos de año y no cumplen todos los requisitos por lo que no se encuentran en la mencionada lista pero sí reciben la parte de ayuda arriba señalada.

Durante el día de ayer, estos coches no aparecían a la hora de tramitar la ayuda. Algunos usuarios informan que esto ya está corregido pero ha sido otro problema más a sumar con clientes que no han podido tramitar la ayuda pese a haber podido acceder a una web saturada.

Capítulo 7: El futuro. Después de un estreno algo más que complicado, parece que los fallos se han ido resolviendo. Los compradores, ahora sí, pueden solicitar la ayuda a la compra de todos los coches, incluidos los que no constan en la famosa Lista Blanca.

Queda por ver cuánto se tardará en entregar ahora las ayudas. Desde Faconauto ya nos avisaban cuando se formalizó la presentación de las ayudas que esperaban algunos retrasos en las primeras semanas dada la gran cantidad de solicitudes que hay que tramitar. Pese a ello, confían en que el trámite, una vez se generalice el proceso a través de los concesionarios, sea mucho más rápido que los tiempos que veíamos con el Plan MOVES III.

Y, por último, queda por saber cuántos fondos disponibles quedan. Como decíamos, se anunciaron 400 millones (350 millones de euros son para particulares) pero las ventas de coches eléctricos han subido mucho este año y al ser retroactivas, en motor.es ya adelantaban el pasado mes de junio que la mitad del presupuesto ya estaría comprometido con todas las compras que se han realizado desde enero.

Foto | Renault

En Xataka | Los 22 coches eléctricos más baratos que se pueden comprar en España (2026)