Una universidad de México usó IA para evitar trampas. Lo que pasó fue justamente lo contrario

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que es básicamente la institución pública más prestigiosa del país, decidió este año celebrar por primera vez su examen de admisión de forma online. Para evitar que los aspirantes hicieran trampas, contrató un sistema de vigilancia basado en inteligencia artificial que debía analizar en tiempo real el comportamiento de cada estudiante a través de la cámara y el micrófono.

El resultado podría definirse perfectamente como el escándalo académico más sonado de los últimos años en México. Y es que miles de estudiantes han acabado usando la propia IA, entre otros métodos, para aprobar el examen que se suponía debía impedirlo.

En detalle. Cerca de 158.000 personas se presentaron entre mayo y junio a la prueba de acceso, un test de 120 preguntas tipo test que competía por poco más de 20.000 plazas. Cuando se publicaron los resultados el 17 de julio, las cifras no terminaban de encajar. Y es que entre 2021 y 2025, de media un 3,5% de los aspirantes lograba 100 puntos o más; este año lo consiguió un 16,3%, casi cinco veces más, según los datos de la propia universidad. Y en el tramo más alto, quienes superaban los 110 puntos pasaron de un 0,9% a un 5,5%.

Cómo burlaron la vigilancia. El examen se realizaba con el navegador LockDown Browser, que impide abrir otras aplicaciones o acceder a internet mientras se está realizando el examen. Por otra parte, un sistema de la empresa Territorium Life analizaba con IA la imagen y el sonido en busca de auriculares, teléfonos, y cualquier índice de contacto con el exterior. Cualquier alerta se enviaba a un supervisor humano, con un profesor por cada 150 estudiantes.

Según recoge Ars Technica, por redes sociales circulaban antes del examen numerosos vídeos que explicaban cómo esquivar estos controles, colocando el monitor fuera del encuadre de la cámara para consultar ChatGPT u otros modelos de IA, esconderse los auriculares bajo el pelo o incluso pagar a otra persona para que hiciera el examen fuera del plano de la cámara. Un aspirante contaba a la CNN que le ofrecieron un programa capaz de resolver el test automáticamente por unos 150 dólares.

Entre líneas. El propio sistema de Territorium Life solo detectó y anuló cerca de 3.000 exámenes, un 2% del total, por conductas irregulares. Esta cifra tampoco encaja demasiado con las estimaciones previas. Y es que según Raúl Rojas, especialista en IA que enseña en la Universidad de Nevada, explicaba a la CNN que un modelo estadístico apuntaba a que casi la mitad de los aspirantes podría haber hecho trampa de algún modo.

Eso sí, matizaba por otra parte a The New York Times que no está claro que la IA fuera el método principal, ya que dado que el examen se mantuvo abierto durante semanas, también circularon y se vendieron preguntas filtradas, por lo que el recurso más habitual pudo ser, simplemente, el chuletario de toda la vida.

La respuesta de la universidad. Ante la magnitud del problema, la UNAM nombró una comisión técnica de 16 expertos para investigar lo ocurrido. Su conclusión, hecha pública el 31 de julio, fue que la solución más justa era repetir el examen, esta vez de forma presencial, para todos los estudiantes que hubieran alcanzado la nota de corte este año o la nota media exigida entre 2021 y 2025. Eso afecta a unas 40.000 personas, según cifras del NYT.

Entre los afectados hay tanto aspirantes que sí hicieron trampas como otros que aprobaron de forma limpia y que ahora deberán volver a prepararse en cuestión de días, ya que el curso arranca el 10 de agosto.

Las voces del caso. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, pedía disculpas públicamente a quienes aprobaron "limpiamente" y reconoce que lo ocurrido "no solo afecta a la universidad, sino a la sociedad en su conjunto", según recoge Le Monde. Por otro lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es además física egresada de la propia UNAM, se pronunció sobre el asunto y planteó que, “si la universidad considera que hubo un fraude masivo con relevancia penal, cuenta con las instituciones necesarias para resolver el caso”.

Territorium Life, la empresa contratada para vigilar el examen, defendía por escrito que su plataforma "operó conforme a lo planeado" y que la integridad del proceso no depende solo de la tecnología, sino también de la seguridad académica, según la carta enviada al comité técnico.

Y ahora qué. La UNAM aún no ha fijado fecha ni sede para el examen de control, aunque la comisión ha recomendado que se celebre "lo antes posible" para no descuadrar el curso. Antes de conocerse los resultados, la universidad ya había presentado una denuncia penal federal contra empresas y personas que, según sostiene, ofrecían servicios para hacer trampa en el examen, según cuenta NYT.

La IA está cambiando el terreno de juego de la educación, y en los últimos meses ya ha habido casos similares, según apunta el NYT, como el de los estudiantes usando las gafas de Meta en Reino Unido y Corea del Sur o la experiencia de una universidad australiana que tuvo que retirar sus propias herramientas de detección de IA tras acusar erróneamente a numerosos alumnos.

Imagen de portada | Ben Mullins

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